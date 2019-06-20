Церковный раскол на Украине: Филарет выходит из ПЦУ и создает новую церковь

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Бывший глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет провозгласил возрождение этой церкви, а себя - ее патриархом.

В декабре прошлого года УПЦ КП заявила о своем самороспуске и вливании в новую церковь - Православную церковь Украины (ПЦУ), которая позже получила томос об автокефалии (грамоту о признании) от Константинопольского патриархата.

Фактически это означает, что на Украине будут одновременно существовать церковь Московского патриархата, находящаяся в духовном единстве с РПЦ; ПЦУ, которую признает только церковь Вселенского патриархата; и УПЦ КП, которую не признает вообще никто.

Филарет назвал свою церковь "настоящей украинской" и добавил, что в скором времени в ее состав перейдут священники и верующие ПЦУ, которую Филарет считает "зависимой от греков".

В ПЦУ предпочитают не говорить о расколе в своих рядах, называя шаг Филарета "выделением небольшой группы верующих в новую структуру". В следующий понедельник эту ситуацию рассмотрят на заседании синода ПЦУ.

Источник Би-би-си во Вселенском патриархате заявил, что Константинополь наблюдает за действиями Филарета и ПЦУ и считает эту ситуацию внутренним вопросом украинской церкви.

Спасибо за Томос, но…

О намерении Филарета провести собор, на котором он провозгласит возрождение Киевского патриархата, было известно уже несколько недель.

На прошлой неделе в Киеве состоялся форум "За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат!", участники которого, в основном не известные широкой общественности, призывали называть Филарета "равноапостольным", и на котором иерарх заявил о намерении провести такой собор 20 июня.

По словам Филарета, в мероприятии приняли участие 200 делегатов, в том числе трое из примерно 60 епископов ПЦУ. Впрочем, Филарет анонсировал рукоположение необходимого количества новых епископов в ближайшее время.

Собрание, которое состоялось во Владимирском соборе в центре Киеве, постановило отменить решение от декабря прошлого года о ликвидации церкви Киевского патриархата.

"Собор благодарит Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытку решить украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание Томоса об автокефалии", - говорится в тексте решения.

Ранее Филарет заявлял, что томос, предоставленный Вселенским патриархом украинской церкви, ставит ее в зависимость от Константинополя, а он сам подписывал согласие на ликвидацию Киевского патриархата, будучи неосведомленным о содержании этого документа.

Собор во главе с Филаретом заявил, что возрожденная УПЦ КП претендует на все имущество, ранее принадлежавшее этой церкви. Позже сам иерарх заявил, что не собирается "воевать за имущество" и рассчитывает, что в скором времени епархии ПЦУ перейдут в лоно его церкви добровольно.

"Кто от кого откололся? Мы с 1992 года существуем, а они (ПЦУ) с 2018-го… Это они откололись, но (к нам) придут", - заявил Филарет.

"Не воспринял новую реальность"

"Никаких последствий для ПЦУ - ни юридических, ни канонических - это собрание не имеет", - заявил журналистам заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий.

По его словам, мотивацией действий Филарета является стремление подтвердить на деле его высказывание "Я буду патриархом до смерти".

"Чтобы быть патриархом, нужно иметь патриархат. Он создает патриархат вокруг себя", - резюмировал Евстратий.

При этом представитель ПЦУ допустил, что синод этой церкви не будет налагать на Филарета и поддержавших его епископов и верующих канонические наказания.

"[После их заявления о выходе из ПЦУ] они не принадлежат к ПЦУ, и мы не несем за них ответственности. Мы же не применяем санкций к [митрополиту УПЦ Московского патриархата] Онуфрию или [патриарху Московскому] Кириллу", - добавил Евстратий.

Накануне архиепископ Евстратий объяснил возможные действия Филарета, направленные на возрождение УПЦ КП, "необратимыми возрастными изменениями" в организме 90-летнего иерарха.

"Как человек такого солидного возраста… он не воспринял новую реальность", - заявил Евстратий в интервью изданию "Новое время".

Филарет против Епифания

Провозглашение Филаретом возрождения УПЦ КП стало кульминацией конфликта этого иерарха с предстоятелем ПЦУ, 40-летним митрополитом Епифанием.

Филарет, которого Константинополь не хотел видеть во главе новой церкви, лоббировал избрание предстоятелем ПЦУ своего протеже Епифания. При этом, утверждает Филарет, условием его отказа от баллотирования в предстоятели стало то, что именно он будет руководить внутренней жизнью церкви, а Епифаний будет представлять ее во внешних сношениях. После избрания Епифания, утверждает Филарет, эти договоренности, гарантом которых был президент Петр Порошенко, не были реализованы, и его устранили от управления церковью.

Media playback is unsupported on your device Филарет: не хочу, чтобы Кирилл был в аду

После этого Филарет начал критиковать положения томоса об автокефалии, которые, по его словам, не дают ПЦУ должной независимости от Константинополя, и выступал за созыв поместного собора, который изменил бы устав этой церкви. Источники Би-би-си в ПЦУ утверждают, что в этих изменениях Филарет планировал прописать сильные полномочия для "почетного патриарха ПЦУ", то есть, для себя.

В конце мая синод ПЦУ принял заявление о полной поддержке действий Епифания: за нее проголосовали все члены синода, кроме Филарета.

На протяжении последнего месяца Филарет и Епифаний конфликтовали за контроль над несколькими храмами Киева, а Филарет своим указом запретил в священнослужении одного из ближайших соратников Епифания, ректора Киевской богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Заявление Филарета стало кульминацией его конфликта с предстоятелем ПЦУ, митрополитом Епифанием

Собеседники Би-би-си в окружении Филарета утверждают, что иерарх уверен в будущем успехе своего предприятия. Сам Филарет напоминает, что в начале 1990-х, в начале существования церкви Киевского патриархата, рядом с ним находился всего один епископ.

Источник Би-би-си в ПЦУ рассказал, что в церкви ожидали подобного демарша от Филарета и готовились к нему.

Здесь говорят, что несмотря на очевидные негативные последствия этого шага для ПЦУ в нем есть и некоторый позитив.

"Во-первых, теперь уже точно никто не считает Епифания марионеткой Филарета. Во-вторых, обнадеживает, что Филарета поддержало настолько малое количество епископов. Мы увидели, кто за нас, а кто держал камень за пазухой. Теперь мы сможем увереннее идти вперед", - говорит собеседник Би-би-си.