На пляжах по всему миру находят кроссовки Nike. Откуда они взялись?

Правообладатель иллюстрации Tracey Williams Image caption На пляжи мира выбрасывает морем потрепанные, но не ношенные кеды

От Бермудских до Багамских и Оркнейских островов, на западном побережье Ирландии - по всему миру на пляжах находят кроссовки, кеды и шлепанцы. Они выглядят новыми, но покрыты водорослями и ракушками. Откуда они взялись и почему это заинтересовало ученых?

В октябре 2018 года на индонезийском острове Флорес уборщик пляжей Ги Рибейро начал замечать на берегу обувь.

Сначала она появлялась изредка, и можно было подумать, что это просто отдельные потерянные предметы - малая часть массы мусора, загрязняющей мировой океан.

Но обувь прибивало регулярно, и вскоре Рибейро понял, что у появляющихся на пляже кроссовок, кедов и шлепанцев есть что-то общее.

Они были одних и тех же марок, иногда одной и той же модели. На язычке некоторых кроссовок был ярлык с одной и той же датой производства. К тому же вся обувь выглядела абсолютно новой.

В течение нескольких месяцев Рибейро нашел на пляже около 60 кроссовок Nike и еще несколько десятков кроссовок и кедов других марок.

По острову начали разноситься слухи.

Правообладатель иллюстрации Liam McNamara Image caption Лиам Макнамара из Ирландии нашел на пляже больше ста кроссовок

Семь месяцев спустя, за две тысячи километров от Флореса, в Корнуолле, британка Трейси Уильямс тоже начала замечать спортивную обувь, выброшенную морем на побережье.

"Подруга из Ирландии спросила меня, не находила ли я на пляже обувь", - рассказывает Уильямс. "На следующий день я пошла на пляж и нашла там довольно много кроссовок".

"Люди, которые чистят пляжи, или прочесывают их, обычно общаются друг с другом. Если на берег начинает выбрасывать какие-то интересные предметы, эта информация быстро распространяется по сообществу", - рассказывает она.

Кроме Азорских островов и юго-востока Англии, таинственную обувь находили на Бермудах, Багамах, во Франции, Ирландии, на Оркнейских и Бретанских островах.

Считается, что вся эта обувь - с одного и того же корабля.

"В ходе исследований я пришел к тому, что ботинки, вероятно, были в одном из 70-76 контейнеров, которые упали в море при перевозке на судне Maersk Shanghai", - рассказывает Рибейро.

Ранней весной прошлого года судно Maersk Shanghai, 324-метровый контейнеровоз вместимостью в 10 тысяч контейнеров, шел вдоль восточного побережья США из Норфолка, штат Вирджиния, до города Чарльстон в Южной Каролине.

Вечером третьего марта, недалеко от берегов Южной Каролины, судно попало в шторм. Из-за качки и сильного ветра за борт упало несколько контейнеров с грузом.

Правообладатель иллюстрации Tracey Williams Image caption Производители этого шлепанца, на котором видны отметины от чьих-то зубов, подтвердили Би-би-си, что их товар перевозился на Maersk Shanghai и был утерян

Профильная пресса тогда написала, что пропавшие контейнеры искали с самолетов - девять нашли на поверхности, а еще семь утонуло.

Точно сказать, что вся найденная обувь когда-то была грузом Maersk Shanghai, невозможно. Компания Zodiac Maritime, оператор судна, не ответила на вопросы Би-би-си. Nike тоже предпочла не комментировать ситуацию с контейнерами.

Однако два других производителя обуви, Triangle и Great Wolf Lodge, подтвердили, что сделанная ими обувь, найденная на пляжах, действительно с того самого корабля.

Рибейро - не единственный уборщик пляжей, уверенный в том, что найденная обувь - это груз с Maersk Shanghai.

Лиам Макнамара из графства Клэр на западе Ирландии нашел уже больше ста ботинок, в основном кроссовки Nike. Он уверен, что обувь "абсолютно точно" упала с того самого судна.

"Одна компания признала, что потеряла товары, перевозившиеся на этом корабле. Другая признала потерю товара в море, - говорит он. - Эта обувь появляется по всему миру".

Опасно ли это с точки зрения экологии?

"Любой предмет, если он идет ко дну или в конечном итоге его выкидывает на берег, будет оказывать вредное воздействие на фауну моря", - говорит эколог Лорен Айлс из Общества охраны морской среды.

"Процесс разложения обуви на микроскопические кусочки пластика занимает несколько лет, это окажет сильнейшее воздействие на морскую флору и фауну, и в Британии, и во всем мире".

Ученые пока не пришли к единой оценке того, сколько пластика попадает в океаны нашей планеты каждый год. Средняя оценка - около десяти миллионов тонн.

Айлс не берется оценивать, какая доля в этом объеме приходится на упавшие с кораблей контейнеры.

"У нас недостаточно информации, чтобы делать выводы", - говорит она.

По оценке Всемирного совета судоходства, каждый год по миру перевозят около 218 миллионов грузовых контейнеров. Чуть больше тысячи из них падают за борт. Однако один океанограф, в начале 1990-х помогавший фирме Nike собирать упавшую в океан обувь, считает, что реальная цифра может быть намного выше.

"В индустрии часто оспаривают эту цифру", - говорит океанограф Кертис Эббесмейр. "Думаю, на самом деле это тысячи контейнеров. Вопрос на самом деле в том, что в них", - говорит он.

Если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, то оценивать ущерб для экологии становится проще, говорит он.

"В контейнер помещается около десяти тысяч кроссовок. Скажем, если за борт падает 70 контейнеров, в каждом по 10 тысяч кроссовок, то мы получаем максимум 700 тысяч кроссовок, которые плавают в океане", - говорит он.

Несмотря на экологический ущерб, эта ситуация помогает понять, как работают течения в океане.

Немало кроссовок с судна Maersk Shanghai попало на пляжи. Но еще больше плавает по кругу в Атлантическом океане от одного океанического течения к другому.

Изучив, где и когда появляются кроссовки, мы можем получить представление о скорости этих течений.

"Если чуть больше чем за год они делают половину круга (от Северной Каролины до берегов Британии), то полный круг по Атлантике займет примерно три года. Таков примерный период обращения этих кроссовок. Впрочем, океанографы эту тему пточти не изучали", - говорит он.

Еще интереснее то, что форма кроссовка, видимо, определяет его путь, говорит доктор Эббесмейр.

"Левый и правый ботинки плывут с разной ориентацией по отношению к ветру. Поэтому, когда дует ветер, они плывут в разных направлениях. Поэтому на некоторых пляжах чаще попадаются левые ботинки, а на других - правые", - объясняет ученый.

Индустрию морских перевозок критикуют за ущерб экологии океанов, но доктор Эббесмейр говорит, что сейчас компании-перевозчики начинают вести себя лучше. Однако они могут делать больше.

"Чтобы избавиться от этих вещей, океану нужно 30, 40, 50 лет", - говорит ученый.

"Компании, которые допускают утерю груза, просто о нем забывают, но предметы продолжает выбрасывать на берег. Как можно заставить компании за это ответить? Сейчас ответственности нет".

Проблема частично заключается в том, что перевозчики обязаны сообщать о потерянных контейнерах только в том случае, если они представляют опасность для других судов или содержат вещества, которые считаются "вредоносными для морской среды", например, едкие или токсичные химикаты.

Общество охраны морской среды считает, что такой груз, как кроссовки, тоже опасен для океана, но по правилам перевозки он таковым не считается.

Представитель Международной морской организации, регулятора морских перевозок при ООН, в беседе с Би-би-си сказал, что эта структура понимает, "что нужно делать больше, чтобы идентифицировать потерянные контейнеры и сообщать о них". В организации добавили, что приняли план мер для борьбы с пластиковым мусором, падающим за борт во всему миру.

Правообладатель иллюстрации Tracey Williams Image caption Трейси Уильямс каждый день чистит пляж у дома

Трейси Уильямс несколько раз в день ходит убирать пляж возле своего дома в Корнуолле. Легкого решения этой проблемы она не видит.

"Ни одна компания не хочет, чтобы ее товары валялись по пляжам и загрязняли океаны. Но мне кажется, компаниям стоит больше говорить о потере груза. Просто поднять руки и признаться: "Да, произошел инцидент", - говорит она.

"Подобные вещи происходят и будут происходить, но никто не берет на себя ответственность", - добавляет Лиам Макнамара.

"В конечном итоге отвечать должны перевозчики. На них лежит ответственность за их же груз".

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