"Это не про усталость". Почему мы выгораем на работе

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"Раньше я шел на работу с чувством "сегодня мы будем спасать мир". А сейчас это повинность", - говорит мне Вячеслав, юрист НКО "Ночлежка".

В эту организацию он пришел 4,5 года назад. Через полтора года с ним произошло то, что случается со многими из нас. С теми, про кого говорят "сгорел на работе".

Что стоит за этим расхожим выражением, почему мы эмоционально выгораем и как с этим бороться?

История Вячеслава, Санкт-Петербург

"Ценность моих знаний и квалификации оказалась под вопросом"

В "Ночлежку" может прийти любой. Должен быть какой-то специфический случай - например, банкротство, чтобы я отказал обратившемуся к нам за помощью. А так фактически я помогаю всем, поэтому работы очень много.

Image caption Вячеслав подумывает о работе, которая будет меньше связана с проблемами конкретных людей

Но как юрист НКО в России ты понимаешь, что выступаешь за человека в системе, в которой ему места нет. Какую бы обоснованную жалобу я ни написал, мне придет совершенно пустая отписка.

В такой ситуации ценность моих знаний и квалификации оказывается под вопросом.

За полтора года от этого накопилась большая усталость. Плюс несколько конкретных дел меня действительно сильно демотивировали.

Один из таких случаев. Ребенка с особенностями развития, мать которого заболела и была вынуждена отказаться от родительских прав, решили отправить в детдом на другой конец страны.

Целый год мы делали все, чтобы оставить его в городе, где у него больная мать, брат и друзья. В итоге мальчика все равно увезли с объяснением: так как прописки по месту фактического проживания матери у него нет, то и денег в местных детдомах на него нет.

Сейчас я работаю более механически и отвлеченно, могу опоздать минут на 20, часто прокрастинирую. Меньше вникаю в саму проблему и стараюсь фокусироваться только на ее решении.

Раньше, когда человек приходил, мы могли долго беседовать. Сейчас я часто прерываю и сразу уточняю - в чем ваша проблема, чего вы хотите?

До выгорания я мог пойти с человеком в отдел полиции забирать незаконно изъятый паспорт. Сейчас я делаю это крайне редко.

Я не хочу уходить из НКО, но думаю о работе, которая будет меньше связана с проблемами конкретных людей. Возможно, преподавание.

Что такое выгорание?

Согласно ВОЗ, профессиональный синдром эмоционального выгорания - результат хронического стресса на работе, с которым человек не смог успешно справиться.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди теряют заинтересованность - не только в работе, но и в жизни вообще

В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения признала, что выгорание на работе (англ. burnout) может стать причиной обращения к врачу.

ВОЗ выделяет три симптома выгорания:

вы чувствуете эмоциональное истощение и упадок, нехватку энергии

вы дистанцируетесь от своей работы или относитесь к ней негативно или с изрядной долей цинизма

ваша работоспособность заметно снижается

В реальной жизни выгоревшие сотрудники испытывают еще более серьезные проблемы, так как часто обращаются к специалистам не тогда, когда начинают чувствовать эти симптомы, а когда речь идет уже об их последствиях.

Исследование почти 9 тысяч взрослых американцев, занятых полный день, показало, что выгорание на рабочем месте является значительным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Другие исследования выявили связь этого состояния с высоким уровнем холестерина, диабетом, хронической усталостью, головными болями, проблемами дыхательной системы и даже ранней смертностью до 45 лет.

"Если говорить о стадиях, я предпочитаю такую классификацию, - говорит психотерапевт Григорий Горшунин. - Первая - это истощение, сопровождаемое протестом и раздражительностью. Вторая - депрессия с апатией, когда уже "что воля, что не воля". И третья стадия обычно заканчивается госпитализацией с гипертоническим кризом, инсультом и т. п. Довольно много людей доводят себя до третьей стадии".

И врачи, и специалисты в области HR подчеркивают: выгорание - это результат не только усталости.

"Усталость — это показатель того, что вы загнали себя в текущей деятельности. Вам просто требуются длительный отпуск и изменение структуры вашей работы. А выгорание означает, что вы зашли в тупик. Это история не про усталость. Это история бессмысленности вашей деятельности, наложенная на усталость", - уверена основатель кадрового агентства Pruffi Алена Владимирская.

Выгорание, по словам Владимирской, это в первую очередь очень долгое несоответствие результатов работы и ваших ожиданий, того, чего вы изначально хотели достичь, взявшись за нее.

История Полины, Красноярск

"Меня не покидало ощущение беспросветной потери смысла"

Восемь лет я работала дизайнером, делала сайты и логотипы. Когда я только начинала, мне все нравилось - каждый новый логотип, сайт, который мне нужно было придумать, вызывал у меня реакцию "Вау, как интересно!"

Image caption Полина решилась сменить профессию и теперь работает стилистом

Но в последние несколько лет я начала ходить по кругу, делая абсолютно однотипные задачи. Теперь я понимаю, что у меня не хватало мотивации и сил, чтобы перейти на новый уровень и продолжать развиваться. Но тогда я этого не осознавала.

Я прочитала книгу, где впервые услышала термин "выгорание" и заподозрила у себя симптомы. В тот момент я решила, что дело в том, что я неправильно организовала процесс - работаю всегда из дома и не веду активный образ жизни.

Я начала ходить на танцы, стала получать дополнительное образование. Сейчас я понимаю, что этими действиями не предотвратила, а только оттянула выгорание на несколько лет.

У меня появилось больше энергии, но ощущение беспросветной потери смысла этой работы никуда не делось. Я шла по улице, смотрела на вывеску бара, физически чувствовала отвращение и думала: "Господи, какой уродливый шрифт".

Моя эффективность начала снижаться. Постепенно я начала делать проекты по принципу "и так сойдет". Сначала немного, потом еще и еще. Конечно, винила себя за это.

В какой-то момент я все-таки решила рискнуть и создать с моим другом собственную веб-студию. Мы уже взяли в аренду здание, купили какую-то мебель. Но неожиданно у нас произошел конфликт, и проект накрылся. Это меня сильно подкосило.

Помню, как месяц не могла подойти к компьютеру. Смотрела на Photoshop, и меня начинало тошнить. После этого я решилась на постепенную смену профессии.

Теперь я работаю стилистом - раньше это было просто хобби. Для перехода мне потребовалось два года: я училась, все еще вела заказы по дизайну, снижая постепенно их количество.

Это было сложно - заработок поначалу был в разы меньше. Но это точно того стоило. Я до сих пор люблю дизайн. Но сегодня, когда мне даже самой себе нужно нарисовать логотип, для меня это мука.

Что делать, чтобы не выгорать

Эксперты HR рекомендуют вне зависимости от сферы вашей работы и вовлеченности в нее больше анализировать то, как проходит ваше карьерное развитие. Каждый год можно подводить небольшие итоги, сопоставляя, как меняются ваши цели, состояние компании и самого рынка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рабочее окружение может способствовать выгоранию, особенно когда люди работают в стрессовых условиях и не получают поддержки от руководства

"Самое главное - это четко понимать свои цели, и насколько текущая ситуация на рынке/в компании и ваша компетенция им соответствуют. Если все эти три компонента в порядке, выгорание не произойдет", - считает Алена Владимирская.

Кроме того, и кадровые специалисты, и коучи, и психологи сходятся на том, что причина выгорания находится в области не только профессионального, но и личностного развития. И работать нужно в том числе над теми сферами жизни, которые к профессии не относятся.

"Выгорание - это наглядное проявление внутреннего страдания. Конечно, есть профессии, где люди горят быстрее, где много общения, конфликтов, контакта со страданием, ответственности. При этом если человеку плохо, даже несложная работа будет казаться невыносимой. Поэтому забота о внутреннем мире - основа защиты от внешнего истощения", - говорит Григорий Горшунин.

"Первые шаги начинаются с себя, со своего состояния, со своего ресурса. Есть такой термин - Vitality Quotient (VQ, коэффициент жизненной энергии) - так вот, мы сами за него отвечаем. Настройка такого же продуктивного режима дня может занять месяцы, но это разумные инвестиции", - уверена специалист в области карьерных стратегий Елена Резанова.

История Дэвида, Сан-Диего

"Я решил: лучше буду бездомным, чем работать в банке"

Я проработал в банковской сфере 6 лет. Это никогда не было моей настоящей страстью. Просто дело, которым я изначально занимался по совету родителей и которое приносило мне хорошие деньги.

Image caption Дэвид в итоге нашел работу по душе. Он фотографирует животных и этим зарабатывает себе на жизнь

После пяти лет я понял, что не удовлетворен тем, что делаю. Все началось с того, что я стал чувствовать скуку. Потом у меня исчезло желание идти на работу, а после этого - и просыпаться по утрам.

В какой-то момент я стал испытывать вину за то, что я, думающий человек, оказался в среде, которая зачастую не имеет смысла.

Моя работа заключалась в том, чтобы привлекать новые бизнесы и компании в банк. Однако кредитные возможности самого банка постепенно стали сокращаться.

При этом мне все равно нужно было предлагать клиентам займы. По сути, я обещал людям то, чего в итоге не мог им дать, и заранее об этом знал.

Мой супервайзер постоянно требовал увеличения клиентов. В какой-то момент я понял, что просто не могу выполнять свои обязанности. Для того чтобы продолжать, мне нужно было начать врать клиентам. Я этого делать не хотел.

Я стал ходить только на общие собрания и получал зарплату, но не делал ничего помимо этого. Я больше не верил в то, чем занимается банк, поэтому не мог продавать его услуги.

Я решил, что лучше буду бездомным, чем продолжу там работать. Президент банка сам позвонил мне и сообщил, что принято решение о моем увольнении. Помню, что я испытал большое облегчение.

Через 4-5 месяцев я начал работать в гостинице для домашних животных - я убирал за ними, дрессировал. Мой план был проработать там год и открыть свой отель для животных.

Но как-то во время дрессировок я стал фотографировать собак и понял, что это и есть мое призвание. Фотография всегда была моим хобби. Теперь я зарабатываю на жизнь только этим.

Что делать, если вы уже горите

Если вы чувствуете, что уже находитесь в зоне риска выгорания, то в первую очередь стоит остановиться и уйти в длительный отпуск.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чтобы не усугубить ситуацию, остерегайтесь вредных привычек

"Нужно прекратить на какое-то время делать то, что привело вас к этому состоянию. Только так можно разобраться в причинах возможного выгорания. Занимаясь текущей деятельностью, сделать это практически невозможно", - уверена Алена Владимирская.

При этом не стоит предпринимать резких шагов и сразу увольняться.

"Смена работы - не всегда лучший выход, потому что стресс от поиска новой работы может усилить симптомы. "Это не мое" - первый приходящий в голову ответ, но он далеко не всегда правильный", - считает Елена Резанова.

"Вам может не подходить именно этот формат работы: именно эта должность, именно этот коллектив, именно этот руководитель, - говорит эксперт. - Но сама сфера и специальность вам могут нравиться. Только понять это на фоне разочарования очень сложно".

Эксперты подчеркивают, что у людей, которые долгое время работают на одной должности и не двигаются по карьерной лестнице ни вверх, ни в сторону, чаще возникает ощущение бессмысленности своей деятельности.

Причина может быть и в самой отрасли. Чем сильнее стагнация в сфере вашей деятельности, тем меньше возможностей и, как следствие, больше риск выгорания.