Что не стоит делать иностранцу во время Европейских игр в Минске

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Минске открываются II Европейские игры - континентальная версия Олимпиады, и в ближайшую неделю белорусские власти ожидают приезда десятков тысяч туристов.

В попытке привлечь в столицу иностранных гостей в 2017 году Беларусь отменила визы для граждан 80 стран, и в январе 2019-го британское издание Independent включило Минск в список лучших городов для посещения в этом году.

Как в любой стране, в Беларуси есть местные - подчас неочевидные - особенности, незнание которых может омрачить путешествие. Би-би-си приводит пять правил, которых стоит придерживаться иностранцам, чтобы избежать проблем с белорусскими властями.

Осторожнее с приветствием

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Не стоит говорить фразу "Жыве Беларусь!" - "Да зравствует Беларусь!" - милиционерам, администраторам и другим людям "при исполнении".

На первый взгляд, невинная фраза - один из лозунгов белорусской оппозиции, который звучит на уличных акциях как призыв к возрождению родного языка, уважению своей истории и консолидации все еще советизированной нации. Не раз в милицейских протоколах фраза фиксировалась как правонарушение и антиправительственный лозунг.

Любопытно, что надпись "Жыве Беларусь!" исчезла с обертки мороженого, выпущенного специально ко II Европейским играм. Создатели необычного продукта (в ингредиентах - лепестки василька и семена льна) поясняют, что всё так и задумывалось: на обертке обновляется предназначенный туристу "разговорник".

Опасной фразы в этом "разговорнике" уже нет.

Не целуйтесь с городовым!

Скульптура царского городового с собачкой появилась в центре Минска к 100-летию городской милиции в 2017 году. Нынешнее МВД объявило ее символом чести ведомства, хотя, как известно из истории, рабоче-крестьянская минская милиция, созданная в 1917-м большевиком Михаилом Фрунзе, царских городовых называла держимордами и беспощадно отлавливала.

Сейчас же отлавливают тех, кто посмеет над этим "символом чести" пошутить. Пострадали в том числе местные анархисты, возложившие к скульптуре траурные цветы; девушки, пытавшиеся "городового" поцеловать, и пара российских туристов, сделавших у скульптуры "неправильное" фото.

Минского подростка Арсения, на бегу ударившего железного городового по щеке, в ноябре прошлого года милиция заставила извиняться перед скульптурой и распространила об извинениях ролик.

Министр МВД Игорь Шуневич, инициировавший это наказание, накануне Европейских игр ушел в отставку.

И хотя в соцсетях минчане тут же кинули клич "Айда целоваться с городовым!", иностранному туристу вряд ли стоит проверять, стерегут ли люди в форме скандальную скульптуру. Минчане, к слову, тоже не проверяют: в тех же соцсетях мелькнула лишь пара фото опасного сближения с памятником.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Не пытайтесь прикинуться журналистом

Если у вас нет аккредитации пресс-центра Европейских игр или белорусского МИД, не называйте себя представителем прессы.

В белорусском законе о СМИ нет понятия "фрилансер", и каждый, без должного разрешения снимающий либо расспрашивающий, расценивается органами правопорядка как провокатор и шпион.

Белорусские суды квалифицируют деятельность иностранных журналистов без аккредитации как незаконное производство и/или распространение продукции СМИ. В 2018 году, по данным Белорусской ассоциации журналистов, белорусские журналисты-фрилансеры за сотрудничество с зарубежными СМИ без аккредитации получили 118 штрафов на общую сумму более 43000 евро.

Указом президента Лукашенко на время Европейских игр введены специальные меры безопасности, среди которых - разрешение сотрудникам службы охраны гостиниц проводить личный досмотр, досмотр вещей и авто постояльцев.

Белорусская ассоциация журналистов, подготовившая для своих зарубежных коллег специальную памятку для работы в Минске, советует особо побеспокоиться о защите носителей информации и использовать для коммуникации безопасные мессенджеры.

Оставьте дома дроны и селфи-палки

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Снять спортивные или фанатские страсти с высоты птичьего полета, а также запечатлеть себя на фоне ликующих болельщиков не получится.

До 2 июля запрещено использовать дроны, авиамодели и прочие беспилотники (за исключением принадлежащих белорусским госорганам) в местах проведения соревнований, фан-зонах, а также у гостиниц, где живут участники Европейских игр. Этот запрет - дополнение к уже существующим, запрещающим полеты беспилотников над стратегическими объектами, госучреждениями и прочим - почти над всем Минском.

Палки для селфи также запрещены в местах проведения соревнований. Милиция предупреждает, что на пропускных пунктах в фан-зоны и спортарены будут изыматься "не зарегистрированные в установленном порядке флаги и вымпелы".

Соцсети тут же съязвили: минская милиция подозревает, что на селфи-палках взовьются над болельщиками нелюбимые белорусской властью бело-красно-белые флаги, которые таким образом поднимают на митингах оппозиционеры. Белорусы и в шутку, и всерьез советуют болельщикам из Польши, Грузии, Индонезии и Монако запастись официальными справками о легитимности их флагов, содержащих сочетания красного с белым.

Не пытайтесь прокатиться в Россию

Беларусь и Россия более 20 лет назад объявили о создании союзного государства, и официально между странами нет границ.

Впрочем, стороны до сих пор не договорились о взаимном признании виз, так что с белорусской визой въехать иностранцу в Россию нельзя.

В большинстве случаев это невозможно, даже если иностранный гражданин имеет две визы - белорусскую и российскую. Попасть в Россию иностранцу разрешено только через международный пункт пропуска (где в паспорте поставят соответствующий штамп), а на официально не существующей границе Беларуси и России таких пунктов пропуска нет.

Можно попробовать самолетом - рейсы из Минска в Россию перевели в международные терминалы два года назад.

Но сайт Пограничной службы ФСБ России до сих пор предупреждает: "Пересечение всеми категориями граждан третьих стран российско-белорусской государственной границы с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, а также прямых рейсов воздушного транспорта между Беларусью и Россией будет являться нарушением установленного международными нормами порядка пересечения государственной границы Российской Федерации".

Белорусская пресса регулярно сообщает о злоключениях иностранцев, которых при пересечении российской границы высадили из поезда или авто с обвинением в нарушении порядка пересечения госграницы, штрафами и прочими неприятностями.

Между тем в кассах белорусских железнодорожных вокзалов зарубежному гостю запросто оформят билет в Россию.

У касс только размещено объявление: "Пассажир обязан соблюдать паспортно-административные (в том числе визовые), таможенные и другие правила, установленные при проезде железнодорожным транспортом в международном сообщении […]. Железная дорога не вправе контролировать соблюдение указанных правил и не несет ответственности за невыполнение этих правил пассажиром".

Так что читайте правила. И обратите внимание на ролик о правилах перемещения товаров через границу, размещенный на сайте белорусского Таможенного комитета - чтобы выяснить, нет ли чего в Беларуси запретного в ваших рюкзаках, чемоданах либо медицинской аптечке.