Сергей Хрущев: сын советского вождя, ракетчик, историк

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Сергей Хрущев, сын Первого секретаря ЦК КПСС, скончался в своем доме в США 18 июня. Причиной смерти, как следует из отчета коронерской службы, было ранение в голову.

В полиции сообщили, что дело о гибели Хрущева закрыто, обвинений никому не было предъявлено. Приехав, полицейские обнаружили Хрущева и сразу поняли, что он мертв.

Сын советского правителя, обещавшего похоронить капитализм, жил и умер в США.

Он не фигурировал в скандалах, не вел разгульную жизнь, не пил. Работал не во Внешторге и не в МИДе, как сыновья Брежнева и Андропова, а в ракетном КБ. Мемуары Сергея Хрущева, конечно, не вполне беспристрастны, но содержательны и хорошо написаны.

Сергей Хрущев родился в Москве 2 июля 1935 года, через полтора года после того, как его отец стал первым секретарем столичного горкома партии. Мать, Нина Петровна Кухарчук, была третьей и последней женой будущего лидера.

Через два года переехал в Киев, где Хрущев-старший возглавил республиканскую парторганизацию.

Во время войны жил с матерью и сестрами в Куйбышеве. Там сломал тазобедренный сустав, в результате осложнения год пролежал в гипсе, и еще много лет врачи предписывали ему спать на жестком.

Когда Никита Хрущев достиг единоличной власти, 20-летний Сергей учился на факультете электровакуумной техники Московского энергетического института. В 1958 году окончил его и пришел на работу в ОКБ-52, которое возглавлял академик Владимир Челомей (ныне Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения").

Конструкторское бюро, изначально специализировавшееся на крылатых ракетах, с 1956 года включилось в соревнование в области космоса с ОКБ-1 Сергея Королева и ОКБ-586 Михаила Янгеля.

Впоследствии "челомеевцы" создали тяжелую ракету-носитель "Протон", по сей день основную рабочую лошадку российской космонавтики, и первую орбитальную станцию "Салют".

Сергей Хрущев занимался разработкой систем управления крылатой ракеты морского базирования П-5. По отзывам коллег, папенькиным сынком не был и места зря не занимал.

Но когда после года работы его включили в авторский коллектив, представленный на Ленинскую премию, а еще через четыре года присвоили звание Героя социалистического труда, конечно, не могли не возникнуть вопросы.

Правда, премию Совета министров СССР Сергей Хрущев получил уже при Брежневе.

3 августа 1964 года вышло секретное постановление ЦК и Совмина "О работах по исследованию Луны". Головной организацией было определено королевское ОКБ-1.

Однако за месяц до своего отстранения от власти Никита Хрущев распорядился подключить к подготовке лунной экспедиции ОКБ Челомея.

Новым руководителям СССР на первых порах было не до Луны, решение осталось в силе. Распыление ресурсов, по мнению историков советской космонавтики, успеху не способствовало.

Отправляясь в 1959 году с визитом в США, Хрущев взял с собой всю семью. На родине многолюдные и продолжительные зарубежные визиты скоро сделались одним из обвинений против него. Но с точки зрения завоевания на свою сторону американского общественного мнения это стало блестящим ходом.

"Американцы увидели, что советский лидер - не страшный монстр, который обещал их похоронить, а обычный человек, любящий муж и заботливый отец", - писал личный переводчик советского лидера, впоследствии крупный дипломат Олег Трояновский.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На пути из Лос-Анжелеса в Сан-Франциско 20 сентября 1959 года. Слева направо в первом ряду Никита Хрущев и американский дипломат Генри Кэбот Лодж, во втором ряду советский посол в США Михаил Меньшиков и Сергей Хрущев

В конце сентября 1964 года охранник активного участника анти-хрущевского заговора Николая Игнатова Василий Галюков встретился с Сергеем Хрущевым и предупредил о готовящейся атаке на его отца.

Дальнейшие действия Хрущева-старшего с трудом поддаются объяснению.

29 сентября он улетел отдыхать в Пицунду, а 11 октября позвонил оставшемуся на хозяйстве в Москве Дмитрию Полянскому. Сказал, что знает об интригах против него, скоро вернется и покажет неверным соратникам кузькину мать. Через три дня все было кончено.

В 1968 году сын свергнутого лидера потерял работу в военном КБ и стал заместителем директора московского Института электронных управляющих машин, где разрабатывались первые советские компьютеры.

Живя в изоляции на госдаче в подмосковной Жуковке, Никита Хрущев надиктовал на магнитофон около 1600 страниц воспоминаний. Сын в 1970 году переправил записи за границу.

Четырьмя годами раньше писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль за публикацию на Западе не прошедших советскую цензуру текстов получили лагерные сроки. Репрессировать бывшего лидера или его сына в Кремле посчитали неуместным и назвали мемуары антисоветской фальшивкой.

В 1992 году Сергей Хрущев переквалифицировался из конструкторов в историки: один из старейших в Америке Брауновский университет пригласил его читать лекции о СССР и холодной войне. Поездка, планировавшаяся на год, стала бессрочной.

До конца своих дней Сергей Хрущев жил в Провиденсе, штат Род-Айленд, где находится Брауновский университет. В 1999 году он получил американское гражданство.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Хрущев получил гражданство США в 1999 году, сдав экзамены на знание истории и политической системы США

Написал книги об отце "Пенсионер союзного значения", "Рождение сверхдержавы" и "Реформатор". Был соавтором сценария выпущенной в 1993 году на "Мосфильме" картины "Серые волки" о свержении его отца. Дал ряд интервью журналисту Дмитрию Гордону, которые тот в 2010 году объединил и издал под названием "Хрущев о Хрущеве".

В 2002 году власти Кубы отказали сыну Хрущева в визе, когда он в составе делегации американских историков собирался в Гавану на конференцию, посвященную 40-летию Карибского кризиса. Мотивы такого решения неизвестны.

Сергей Никитич являлся последним из пятерых детей Никиты Хрущева. Сам был трижды женат и имел двух сыновей, которые не последовали за ним в Америку. Старший, Никита, журналист "Московских новостей", умер от инсульта в 2007 году в возрасте 48 лет. Младший, Сергей, занимается в МГУ космической биологией.

В телефонном интервью "Комсомольской правде" в марте 2014 года Сергей Хрущев поддержал российскую аннексию Крыма и выразил мнение, что "Крым подарил Украине не Никита Сергеевич, а Борис Николаевич".

В одном из последних интервью с той же "Комсомолкой" в сентябре 2018 года заявил, что его отец правильно культивировал в СССР кукурузу, а вот Сталина из мавзолея вынес зря.

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