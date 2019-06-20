Фото: самые яркие шляпки на королевских скачках в Аскоте

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Скачки в Аскоте традиционно считаются одним из главных светских событий лета в Британии. Третий день скачек - так называемый Женский день - знаменует собой пестрый разноцветный калейдоскоп из дамских шляпок.

Скачки проводятся на ипподроме в Беркшире в течении пяти дней, начиная со вторника. Традиция была заложена еще в 1711 году.

Аскот - это своего рода негласная неделя английской аристократической моды, во время которой дамы стараются перещеголять друг друга по части стиля и красоты шляпок.

Гости скачек проходят строгий дресс-код, который касается и головных уборов: так, шляпа должна быть не менее 10 см в диаметре. Шляпки могут быть самых разных форм и стилей, для их изготовления могут использоваться любые материалы.

Традиционно на скачках в Аскоте присутствует королева Елизавета II и члены британской королевской семьи.

Женский день - в этом году он выпал на четверг - важен не только нарядами, но и тем, что именно в этот день скакуны соревнуются за Золотой кубок, которой разыгрывается с 1807 года.

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