Правообладатель иллюстрации Gavin Roberts / Getty Images Image caption Агенты Black Cube чаще всего представляются бизнесменами, прикрывась выдуманными именами

Газета Wall Street Journal на этой неделе сообщила, что частное детективное агентство Black Cube собирало компромат на Алексея Навального.

Среди предыдущих жертв сыщиков из израильской фирмы - американский финансист Джордж Сорос, помощник экс-президента США Барака Обамы и журналисты, писавшие об обвинениях против голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Русская служба Би-би-си рассказывает о разоблачениях, успехах и неудачах детективной компании из Израиля.

Разведчики и силовики

Правообладатель иллюстрации Lisa Wiltse / Fairfax Media via Getty Images Image caption Член попечительского совета Black Cube и бывший директор "Моссада" Эфраим Галеви

Black Cube основали в 2010 году израильтяне Дэн Зорелла и Ави Янус. Зорелла - ветеран военной разведки (АМАН), Янус - экономист и управленец.

Бывший разведчик руководит тель-авивской штаб-квартирой агентства, в то время как его партнер живет в Лондоне и координирует операции в Европе.

Среди членов попечительского совета компании - представители элиты силового сектора Израиля, в том числе бывший директор "Моссада", бывший главный инспектор полиции и бывший глава Совета национальной безопасности.

Сама израильская фирма гордится своей работой и говорит о 300 успешных кейсах.

Термин "частный Моссад" работникам компании не по душе - фирма все же чаще занимается бизнес-ориентированным, нежели политическим шпионажем.

"Отборная команда ветеранов израильской разведки, которая специализируется на решениях сложных ситуаций в бизнесе и судебных спорах", - так сама компания описывает свои услуги.

Глобальный поставщик компромата

Black Cube не рассказывает о своих клиентах, но чаще всего сотрудники агентства попадались на сборе компромата.

Так, в 2017 году из расследования журнала New Yorker стало известно, что сыщики Black Cube работали на голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Узнав, что годами скрываемая информация об обвинениях против него может стать публичной, Вайнштейн нанял людей из Black Cube. От них требовалось найти компромат на журналистов и женщин, которые общались с журналистами. Daily Mail сообщала, что сумма контракта Вайнштейна составила 1,3 миллиона долларов.

Усилия продюсера увенчались неудачей - более 70 женщин обвинили его в домогательствах и сексуальном насилии, в их числе - актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. В мае 2018 года Вайнштейн был арестован по обвинению в двух эпизодах изнасилования. Сейчас он находится под следствием.

Правообладатель иллюстрации DON EMMERT/AFP/Getty Images Image caption Голливудский продюсер Харви Вайнштейн заплатил больше миллиона долларов за услуги сыщиков Black Cube

Black Cube бралась и за политические заказы. Так, в 2018 году Guardian выяснила, что агентство искало компромат на двух членов администрации Барака Обамы - помощника президента по национальной безопасности Бена Родса и помощника вице-президента по национальной безопасности Колина Кала.

Газета утверждала, что сыщиков наняли помощники президента США Дональда Трампа.

Родс и Кал сыграли ключевую роль в заключении соглашения по иранской ядерной программе. В 2018 году Трамп принял решение вывести США из соглашения.

Еще об одной операции Black Cube, направленной против американского финансиста Джорджа Сороса, рассказал The Wall Street Journal.

Расследование издания показало, что в 2018 году израильские сыщики встречались с венгерскими правозащитниками и сотрудниками НКО, спонсируемыми Джорджем Соросом. Они секретно записывали встречи с целью сфабриковать доказательства о существовании плана наводнить Венгрию нелегальными мигрантами.

В интервью Wall Street Journal член попечительского совета Black Cube и бывший директор "Моссада" Эфраим Галеви заявил, что агентство больше не занимается политическими операциями и не сотрудничает с правительствами.

Подлог и имперсонация

Пропустить Twitter пост , автор: @navalny Чуваки заслали своих сотрудников под видом «предпринимателей», «клиентов» и «журналистов» к огромному количеству моих знакомых по всему миру. К бывшим сотрудникам ФБК и тд pic.twitter.com/P2gDjmrKLX — Alexey Navalny (@navalny) 18 июня 2019 г.

Black Cube не раскрывает своих методов работы. Однако их операции разоблачили исследователи канадского центра CitizenLab и журналисты Associated Press.

Основной принцип работы израильских сыщиков - имперсонация: чтобы договориться о встрече, они обращаются к объектам слежки по электронной почте, представляясь инвесторами или топ-менеджерами несуществующих компаний.

Чтобы внушить доверие, создаются страницы в социальной сети LinkedIn и сайты для компаний, которые они якобы представляют. Поводом для личной встречи обычно называется деловое предложение.

Во время встречи агенты переводят на тему на интересующие их вопросы. Так, соратник Навального предприниматель Владимир Ашурков рассказал Wall Street Journal (пейвол), что с ним на связь вышел человек, представившийся индийским бизнесменом из компании Nile Bridge Capital. На встрече он, однако, начал задавать подозрительные вопросы, связанные с финансированием деятельности Алексея Навального.

Кроме Ашуркова сыщики выходили на трех других сподвижников Навального в России и США, утверждает газета.

Сам Навальный считает, что операцию против него заказал израильскому агентству миллиардер Алишер Усманов. Бизнесмен подал на оппозиционера в суд после выхода расследования Фонда по борьбе с коррупцией, в котором Навальный обвинил Усманова во взятке российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Представитель Усманова прокомментировал "Интерфаксу" заявления Навального: "Предположение несостоятельное. Мы никогда не интересовались Навальным, скорее наоборот".