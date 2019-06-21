Правообладатель иллюстрации Kurt Arrigo Image caption Air Malta стала зарабывать деньги благодаря компьютерной технологии

Авиакомпании Air Malta удалось не только перестать терять деньги, но и стать серьезным конкурентом крупным международным авиаперевозчикам. Как это вышло?

Air Malta - совсем небольшая авиакомпания: у нее всего 10 самолетов. В течение двадцати лет она неизменно терпела убытки. К марту 2017 года ее долги достигали 10,8 млн евро.

"Мы поняли, что у нас остался лишь один последний шанс", - говорит Алан Талбот, представитель по связям с прессой.

Мальта - небольшое островное государство между Сицилией и Северной Африкой. Население - 450 тысяч человек. Экономика во многом зависит от туристов, которых туда прибывает по пять миллионов в год.

Но Air Malta было сложно конкурировать с крупными европейскими авиаперевозчиками, которые тоже привозят туристов на этот средиземноморский остров.

Для того, чтобы улучшить доходность, компания даже стала предоставлять побочные услуги - санитарную авиацию и даже доставку почты.

"Тогда мы подошли к моменту, когда Air Malta могла попросту перестать существовать", - говорит Алан Талбот.

По его словам, длящаяся уже 40 лет борьба Air Malta с такими компаниями, как Air France, Lufthansa и Gulf Air была больше всего похожа на битву между Давидом и Голиафом.

Но к 2018 году Air Malta, впервые за 18 лет, заручилась прибылью в 1,2 млн евро. Число перевезенных ею пассажиров также резко возросло - на 11%, до двух миллионов человек.

Подобные изменения произошли во многом из-за грамотного применения новых технологий, говорят в самой компании.

Два с половиной года назад Air Malta решила переформатировать свои компьютерные системы на основе находящегося в открытом доступе интерфейса прикладного программирования (API) в интернете, при помощи которого одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой, и соответственно, одна компания с другой.

Правообладатель иллюстрации Kurt Arrigo Image caption Air Malta конкурирует с большими и серьезными авиакомпаниями

Это продолжение развития идей коллаборативной экономики и совместного потребления.

Сотрудничая с другими компаниями и предоставляя им доступ к своей информации, таким образом можно сделать так, что они будут продавать ваши услуги в рамках своих собственных предложений клиентам.

Идея не нова - авиакомпания стали применять код-шеринг еще в 1990-х годах. Но тогда было сложно и трудоемко добиться того, чтобы серверы разных компаний могли понимать друг друга.

API делает этот процесс простым, быстрым и безболезненным.

Лоукостер Ryanair стал предлагать рейсы Air Malta на своем сайте, и на процесс интеграции компьютерных систем ушло всего около двух месяцев.

"Мы стали получать запросы от других авиакомпаний, которые до тех пор даже и не думали о нас", - говорит Алан Талбот.

"Теперь это не мы умоляем их помнить о нас - мы оказались в замечательном положении, когда они сами обращаются к нам", - продолжает он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Красота и мягкий климат Мальты, а также радушие ее жителей привлекают на небольшой средиземноморский остров пять миллионов туристов ежегодно - в 10 раз больше, чем все население страны

Интерфейс API также позволяет Air Malta быстрее и легче координировать свою собственную работу, от заказов клиентов до управления полетами, при помощи этой облачной программы.

Air Malta - не единственная компания, переходящая на использование API. Среди них международная служба такси Addison Lee.

Иэн Коэн, представитель лондонской службы такси Addison Lee, говорит, что компании пришлось пересмотреть свое место на рынке из-за новых конкурентов, таких как Uber.

В 2016 году Addison Lee купила международную компанию Tristar Worldwide, предоставляющую услуги лимузинов с шоферами, в попытке расширить свой элитный сервис. API пошла на помощь в деле интегрирования компьютерных систем обеих компаний.

Air Malta и Addison Lee пользуется платформой Mulesoft в Сан-Франциско. Амстердамский аэропорт Схипхол прибегает к услугам подобного сервиса под названием Red Hat, базирующегося в Северной Каролине.

Пресс-секретарь аэропорта Виллемейке Костер говорит, что Схипхол приступил к интеграции своих компьютерных систем при помощи API в 2015 году, и все авиалинии имеют доступ к самой свежей информации.

"В 2018 году в нашу систему API заходили примерно полтора миллиарда раз [то есть запросы поступали с компьютерных сетей других компаний], и сейчас не менее 300 компаний имеют доступ через API", - говорит она.

API также позволяет персонализировать путешествие каждого клиента - например, заказать ему такси по прибытии, говорит Ури Сарид, директор по технологиям Mulesoft.

Правообладатель иллюстрации Andrei Logoviceanu Image caption Addison Lee также использует API для интеграции разных компьютерных сетей

По его словам, поскольку клиентам будет предоставляться более персонализированный сервис, то компаниям удастся предоставлять им больше услуг.

"Кто смотрит в бумажные карты, после того, как появился GPS?" - спрашивает он.

Конкретные нужды

Переход от традиционных серверов к облачным вычислениям серьезно изменит традиционный подход компаний к компьютерной технологии, говорит Марк Чешир из Red Hat.

Но, по его словам, многие компании совершают серьезную ошибку, думая, что поскольку все остальные прибегают к технологии API, они должны делать то же самое.

Вместо этого, считает он, компании должны применять технологию API для своих конкретных нужд и затем продолжать ее развивать.

Компании вроде Air Malta и Addison Lee стали своего рода первопроходцами в том, что касается сотрудничества с третьими сторонами.

Но в течение ближайшего года все больше компаний будут пользоваться API, говорит Майкл Бекли, главный директор по технологиям Appian - фирмы, базирующейся в северной части штата Вирджиния.

По его словам, отныне будет ожидаться, что компьютерные системы частных компаний будут прибегать к облачному компьютингу, прозрачному и масштабируемому.

Но, говорит Бекли, использование API может быть также чревато проблемами.

Иногда работа API резко замедляется, потому что составитель источника данных не подумал, что в какое-то время суток может резко возрасти спрос на информацию.

Хотя API очень хорошо доставляет информацию другим компаниям, а также позволяет обнаружить новые сферы применения этой информации, система, может быть, не была достаточно разработана для масштабного использования.

Соответственно, говорит Бекли, компании должны заранее планировать успешное развертывание этой технологии, что приведет к росту спроса, и быть заранее готовыми либо к расширению возможностей выбранной ими системы, либо быть готовыми применять какой-то альтернативный источник необходимой информации.

Правообладатель иллюстрации Air Malta Image caption Глава Air Malta Чарльз Манджон объявил, что компания стала прибыльной впервые за 18 лет

Air Malta улучшила свое финансовое положение, продав свои права приземляться в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик правительству Мальты. При этом авиакомпания будет платить правительству аренду за эти права, и в результате сэкономит 33,9 млн евро.

Но при этом конкуренция для Air Malta усиливается: лоукостер RyanAir объявил, что создает дочернюю бюджетную авиалинию под названием Malta Air.

Министр туризма Мальты Конрад Мицци заявляет, что новая авиакомпания никак не повредит Air Malta, так как они специализируются на разных маршрутах, и у них разные бизнес-модели.

Air Malta - небольшая, но очень амбициозная авиакомпания, говорит Алан Талбот.

Введение технологии API, судя по всему, позволило компании увеличить подъемную силу под совими крыльями.