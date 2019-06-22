Фото: самые интересные экспонаты Ле Бурже-2019

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Авиасалон Ле Бурже-2019

В парижском предместье Ле Бурже проходит 53-й международный авиасалон.

В этом году в нем впервые за последние годы принимают участие российские производители авиатехники. Одной из главных тем стали электрические летательные аппараты, Турция показала макет истребителя пятого поколения, а Германия с Францией - шестого.

Кроме того, на этой авиационной выставке, как всегда, очень много красивых самолетов и вертолетов.

Так, российский концерн "Вертолеты России" привез в Париж два легких многоцелевых вертолета "Ансат" в медицинской и VIP комплектациях.

"Ансат" участвовал в летной программе. На официальной презентации к вертолету решили добавить гимнасток.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Российский вертолет "Ансат" на Ле Бурже-2019

Ле Бурже, как и британский авиасалон Фарнборо, традиционно является своего рода "чемпионатом" по заключенным сделкам между двумя гигантами - европейским Airbus и американским авиастроительным гигантом Boeing.

Парижский авиасалон для Airbus в этом состязании - это "домашнее поле". По предварительным и приблизительным подсчетам, концерн обошел своего американского конкурента по количеству заказов. Насколько - покажет окончательный подсчет по завершении авиасалона.

На Ле Бурже состоялась презентация нового лайнера A321XLR, правда, только в виде компьютерной графики. "Живьем" Airbus представлял A350-1000, который летал на прошлогоднем Фарнборо, и другие лайнеры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption A350-1000 на Ле Бурже

Американская корпорация Boeing, которая оказалась в непростом положении после двух катастроф своих самых коммерчески успешных лайнеров 737МАХ, была представлена на Парижском авиашоу лайнером 787-9, который выставляла не сама компания-производитель, а перевозчик Air Tahiti Nui.

Компания Boeing, от которой не ждали большого объема сделок, внезапно сократила отставание от Airbus - 18 июня она объявила о продаже 20 самолетов 787-9 и 787-10 авиакомпании Korean Air, а затем подписала с авиакомпанией IAG соглашение о намерениях на покупку 200 самолетов 737 Max.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva\tass Image caption "Боинг-787-9"

Большую национальную экспозицию на авиасалоне представила Турция.

Некоторые из турецких экспонатов были представлены в виде макетов, но ударный вертолет T129 Atak участвовал в летной программе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption T129 Atak

Турция также показала макет истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter - Experimental), который она начала разрабатывать несколько лет назад.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Макет TF-X на Ле Бурже

Турция пока еще формально участвует в программе создания истребителя F-35, но в будущем имеет шансы выбыть из нее - Вашингтон выдвинул Анкаре ультиматум, требуя отказаться от закупок российской системы ПРО С-400.

Многие сочли демонстрацию макета TF-X политическим шагом - Анкара захотела на международном уровне продемонстрировать свою независимость от военных проектов западных стран.

Тем временем на авиасалоне демонстрировали и F-35. Обратите внимание, как похожи эти самолеты - их форма продиктована требованиями снижения радиолокационной заметности, что присуще всем истребителям старше пятого поколения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption F-35 на Ле Бурже

Германия и Франция также показали макет перспективного истребителя.

FCAS (Future Combat Air System - боевая воздушная система будущего) - самолет уже шестого поколения.

Правда, пока что это только макет. Эксперты не уверены, что к 2040 году, когда самолет планируется запустить в производство, он будет выглядеть так же, как сейчас.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption FCAS (Future Combat Air System)

Привет макетам самолетов пятого и шестого поколения передает действующий истребитель третьего поколения.

Пакистанский истребитель JF-17 сделан по китайской лицензии и чертежам. В Китае он выпускается с названием FC-1, и был создан с использованием советских технологий. Это недорогой ударный самолет, который уже участвовал в боевых действиях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пакистанский истребитель JF-17

Авиашоу - одно из самых зрелищных мероприятий, которое привлекает много посетителей.

Многие самолеты и вертолеты участвуют в них много лет подряд, но интерес к ним не пропадает.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva\tass Image caption Российский гидросамолет Бе-200 показывает, как он тушит пожары

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva\TASS Image caption Истребитель Dassault Rafale

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Где еще можно заглянуть в двигатель военного Airbus A330 MRTT?