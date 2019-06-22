Фото: самые интересные экспонаты Ле Бурже-2019
В парижском предместье Ле Бурже проходит 53-й международный авиасалон.
В этом году в нем впервые за последние годы принимают участие российские производители авиатехники. Одной из главных тем стали электрические летательные аппараты, Турция показала макет истребителя пятого поколения, а Германия с Францией - шестого.
Кроме того, на этой авиационной выставке, как всегда, очень много красивых самолетов и вертолетов.
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Так, российский концерн "Вертолеты России" привез в Париж два легких многоцелевых вертолета "Ансат" в медицинской и VIP комплектациях.
"Ансат" участвовал в летной программе. На официальной презентации к вертолету решили добавить гимнасток.
Ле Бурже, как и британский авиасалон Фарнборо, традиционно является своего рода "чемпионатом" по заключенным сделкам между двумя гигантами - европейским Airbus и американским авиастроительным гигантом Boeing.
Парижский авиасалон для Airbus в этом состязании - это "домашнее поле". По предварительным и приблизительным подсчетам, концерн обошел своего американского конкурента по количеству заказов. Насколько - покажет окончательный подсчет по завершении авиасалона.
На Ле Бурже состоялась презентация нового лайнера A321XLR, правда, только в виде компьютерной графики. "Живьем" Airbus представлял A350-1000, который летал на прошлогоднем Фарнборо, и другие лайнеры.
Американская корпорация Boeing, которая оказалась в непростом положении после двух катастроф своих самых коммерчески успешных лайнеров 737МАХ, была представлена на Парижском авиашоу лайнером 787-9, который выставляла не сама компания-производитель, а перевозчик Air Tahiti Nui.
Компания Boeing, от которой не ждали большого объема сделок, внезапно сократила отставание от Airbus - 18 июня она объявила о продаже 20 самолетов 787-9 и 787-10 авиакомпании Korean Air, а затем подписала с авиакомпанией IAG соглашение о намерениях на покупку 200 самолетов 737 Max.
Большую национальную экспозицию на авиасалоне представила Турция.
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Некоторые из турецких экспонатов были представлены в виде макетов, но ударный вертолет T129 Atak участвовал в летной программе.
Турция также показала макет истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter - Experimental), который она начала разрабатывать несколько лет назад.
Турция пока еще формально участвует в программе создания истребителя F-35, но в будущем имеет шансы выбыть из нее - Вашингтон выдвинул Анкаре ультиматум, требуя отказаться от закупок российской системы ПРО С-400.
Многие сочли демонстрацию макета TF-X политическим шагом - Анкара захотела на международном уровне продемонстрировать свою независимость от военных проектов западных стран.
Тем временем на авиасалоне демонстрировали и F-35. Обратите внимание, как похожи эти самолеты - их форма продиктована требованиями снижения радиолокационной заметности, что присуще всем истребителям старше пятого поколения.
Германия и Франция также показали макет перспективного истребителя.
FCAS (Future Combat Air System - боевая воздушная система будущего) - самолет уже шестого поколения.
Правда, пока что это только макет. Эксперты не уверены, что к 2040 году, когда самолет планируется запустить в производство, он будет выглядеть так же, как сейчас.
Привет макетам самолетов пятого и шестого поколения передает действующий истребитель третьего поколения.
Пакистанский истребитель JF-17 сделан по китайской лицензии и чертежам. В Китае он выпускается с названием FC-1, и был создан с использованием советских технологий. Это недорогой ударный самолет, который уже участвовал в боевых действиях.
Авиашоу - одно из самых зрелищных мероприятий, которое привлекает много посетителей.
Многие самолеты и вертолеты участвуют в них много лет подряд, но интерес к ним не пропадает.