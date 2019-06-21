Три дагестанские газеты в пятницу вышли с одинаковой первой полосой, чтобы выразить поддержку арестованному редактору "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву. Это уже второй флешмоб газет в защиту журналистов за последнюю неделю.

Редактор отдела "Религия" Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня, его подозревают в участии в террористической организации и содействии терроризму. Он отвергает все обвинения.

В пятницу на первой полосе дагестанских еженедельников "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" - появилась надпись "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Редакция газеты "Черновик" считает вменяемые Абдулмумину Гаджиеву обвинения абсурдными и несостоятельными, а также считает произошедшее нападками на свободу прессы в Дагестане: попыткой отдельных представителей силового блока повлиять на редакционную политику независимых изданий или же закрыть их", - говорится в заявлении одного из изданий.

Таким образом дагестанские газеты повторили флешмоб ведущих российских деловых изданий "Ведомостей", "Коммерсанта" и РБК, которые тем же способом 9 июня выступали за освобождение журналиста Ивана Голунова.

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Русская служба Би-би-си узнала у главных редакторов дагестанских изданий, как они решились на такой шаг.

Маирбек Агаев, главред "Черновика".

Мы абсолютно убеждены в том, что Абдулмумин Гаджиев попал под репрессивную машину по сфабрикованному уголовному делу. Ни мы, коллеги Абдулмумина, ни его адвокаты спустя неделю после его задержания не увидели ни одного, даже отдаленно напоминающего признака, указывающего на его причастность к этому преступлению.

Правообладатель иллюстрации CHERNOVIK.NET Image caption Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня

"Черновик" с первого дня своего основания борется с преступностью, в том числе среди высокопоставленных чиновников.

Считаем, что именно это является причиной преследования Абдулмумина Гаджиева. И мы намерены добиться и отстоять его свободу всеми законными методами.

Хаджимурат Сагитов, "Новое дело"

"Мы уверены в невиновности нашего коллеги. Я с ним лично не знаком, но знаю его по публикациям, по высказываниям, по его позиции по вопросам терроризма. Он выступал против всегда. Ему были угрозы от террористических организаций, он подвергал риску свою жизнь в борьбе с экстремизмом, терроризмом. Он не мог финансировать своего потенциального врага.

Мы убеждены, что он не виноват, и потому мы требуем, мы призываем государство и представителей государственных институтов, генералов, чтобы они потребовали от своих подчиненных прекратить беспредел.

Даже если он перевел какие-то деньги на счет благотворительной организации, такая форма ведения следствия недопустима.

Осуждайте человека так, чтобы у общества не осталось никаких сомнений в виновности этого человека. Мы, журналисты, в первую очередь будем призывать и требовать суда к тем людям, которые поддерживают терроризм и террористов. Но обвинять человека в терроризме, ссылаясь только лишь на показания человека под пытками, - это рушит устои государства.

Так нельзя. Дагестан только-только начал отходить от порочного круга насилия. Представьте себе состояние малолетних детей, на глазах у которых их отца, даже если он подозреваемый, его прижимают ногой лицом к земле и это все видят его малолетние дети. Такое простить возможно, но такое не забывается".

Заур Газиев, "Республика"

То, что случилось с Абдулмумином Гаджиевым, никого из нас не обрадовало. Когда за решёткой оказывается отец четверых детей, это не может оставить равнодушным.

Дети, обыски, супруга, которая умоляет тех, кто обыскивает, ничего ей не подбрасывать, выступление на суде, пикеты… И всё это в чуть ли не в прямом эфире.

Я не могу оценивать степень виновности или невиновности Абдулмумина Гаджиева - это работа суда и правоохранительных органов, я просто хочу, чтобы расследование было прозрачным. Я хочу, чтобы общество знало, в чём виноват журналист Гаджиев.

Если его вина в том, что он перечислил деньги в благотворительный фонд, который спонсирует террористов, - то люди должны знать о том, что это за фонд, что такая опасность существует.

Люди должны знать это, для того чтобы не совершить той же ошибки, что и Абдулмумин. Они не должны отозваться на чей-то крик о помощи, а потом, не ведая того, оказаться спонсором террористов. Я и издание, которое представляю, не разделяем взглядов Абдулмумина.

По моему мнению, дагестанское общество должно эволюционировать в сторону правового государства и гражданских свобод, а не уходить во всепоглощающий клерикализм. Критика власти должна быть для того, что менять государство к лучшему, а не разрушать его. Общество должно строиться на основе закона, а не по религиозным канонам.

Нам нужна проповедь добра, взаимного уважения, а не поиск того, кто не так молится. Мы живём в регионе, где люди уже достаточно убивали друг друга по причине того, что кто-то видит бога иначе. Однако сегодня дискурс не об этом.

Сегодня мы говорим о том, что нельзя известного журналиста посадить за решетку и ничего не объяснять обществу, примерно как это было два года назад во время убийства двух пастухов 18 и 20 лет. Мы говорим о том, что силовики и правоохранительные органы должны разговаривать с обществом, объясняя свои действия.

Граждане должны понимать, что происходит, и не чувствовать себя словно в 1937 году. С одной стороны мы не хотим мешать тем, кто борется с экстремизмом и терроризмом, но с другой стороны сегодня мы хотим, чтобы обвинения журналисту Абдумумину Гажиеву были конкретизированы и обоснованы. Сидеть должен тот, кто виновен, и вина должна определяться по закону, а не на основе надуманных обвинений засекреченных свидетелей.

Суть дела

Как сообщил Би-би-си адвокат Шамиль Магомедов, дело было возбуждено 13 июня - за день до задержания Гаджиева, Тамбиева и Ризванова. Всего по нему проходят 11 человек.

По версии следствия, с 2013 года они через специально созданные благотворительные фонды собирали деньги для финансирования запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

По словам адвоката, в уголовном розыске МВД по Дагестану считают, что всего с этой целью было собрано около 50 млн рублей, а руководил сбором денег Исраил Ахмеднабиев - исламский проповедник, известный как Абу Саситлинский. Он находится за пределами России и, судя по постам в "Инстаграме", в последнее время жил в Африке, где занимался строительством питьевых колодцев.

Гаджиев на допросе заявил, что за исключением Абу Саситлинского не был знаком ни с кем из фигурантов дела. Со слов журналиста, с проповедником он познакомился в 2011 году, когда тот обратился в редакцию "Черновика" с просьбой взять у него интервью. По словам Гаджиева, после интервью связь с Ахмеднабиевым он не поддерживал.

Также Гаджиев утверждает, что никогда не перечислял деньги в благотворительные фонды (за исключением дагестанского фонда "Надежда"), никого к этому не призывал и даже отговаривал других от этой идеи.

Задержанный в Москве уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев на допросе заявил, что в 2015 году ему стало известно, что Ахмеднабиев, Гаджиев и другие подозреваемые были участниками "Исламского государства". Однако вскоре он признался своему адвокату по соглашению, что оговорил Гаджиева под давлением.

На суде 16 июня Гаджиев заявил, что Тамбиев перед ним извинился. "В перерыве я был в клетке с еще двумя задержанными. Я спросил, кто из них Тамбиев? На фамилию отозвался измученный и избитый человек. Тамбиев передо мной извинился и признался, что его пытали", - сказал журналист.

Редакция "Черновика" 17 июня записала обращение к президенту России Владимиру Путину.