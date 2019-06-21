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В Грузии второй день продолжаются массовые протесты, приведшие к отставке спикера парламента. Поводом для них стал визит депутата Госдумы Сергей Гаврилова. Кто он?

Гаврилов возглавлял российскую делегацию на проходившей в Тбилиси Межпарламенской ассамблее православия (МАП).

Местную оппозицию возмутило то, что депутат-коммунист сел в кресло главы парламента и разговаривал на русском языке. После этого в Тбилиси начались массовые протесты.

В пятницу, 21 июня, в отставку ушел спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, а накануне протестующие пытались штурмовать здание законодательного органа.

Би-би-си поговорила с депутатом Гавриловым о том, как он видит эти события.

Политическую карьеру 53-летний член КПРФ Сергей Гаврилов начал еще в СССР. В 1990-1993 годах он был депутатом Тульского горсовета, а в 2005 году стал депутатом Белгородской областной думы. В 2007 году избрался в Госдуму.

Сейчас Гаврилов возглавляет комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.Основной фокус его работы в последние годы - религия.

В феврале 2019 года он говорил в интервью "Новым известиям": "Государство слишком отделилось от церкви, недофинансирование идет. Учитывая ту огромную работу, что несет церковь - вопросы общественных нравов, общественного воспитания и общественного призрения - государство, конечно, мало уделяет церкви возможностей, в том числе материальных и финансовых".

Гаврилов - координатор межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей. Она образовалась в 2017 году. Первое заседание группы открыл монастырский хор, а священники попросили депутатов запретить аборты, суррогатное материнство и разрешить родителям физически наказывать детей.

Би-би-си: Расскажите, пожалуйста, о самом инциденте. Как это для вас выглядело?

С.Г.:Это выглядело следующим образом. Нас торжественно, на высочайшем уровне приняли накануне. Состоялся прием, беседа с представителями парламента, с лидерами грузинской церкви, с депутатами.

На следующий день нас пригласили в парламент. Нам сказали, что нас пригласили для придания большей торжественности мероприятию, в котором Грузия заинтересована как принимающая страна и чтобы усилить свой имидж как страны, способной проводить крупные международные форумы, привлекательной для иностранных туристов и инвесторов.

Приглашали даже родственников, чтобы они увидели, насколько гостеприимен и торжественен Тбилиси.

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После двух часов работы пригласили как руководителей меня и генереально секретаря МАП, греческого депутата Андрея Михайлидиса.

Нас попросили сесть в президиум. Это соответствует нашему протоколу, нашему уставу. Мы ведем заседания из президиума - так бывает во всех странах, где мы проводим ассамблеи.

Во время перерыва ворвалась толпа, захватила президиум, уничтожила наши документы и начала выкрикивать угрозы: "Мы вас убивали и будем убивать".

Набросились на эстонского депутата, полагая, что он русский. В этих условиях делегации парламентов 23 стран приняли решение покинуть парламент ввиду отсуствия условий для работы и угроз.

Мы перенесли заседание в отель, но через некоторое время завершили его. Мы обсудили все вопросы, ассамблея не была прервана. Мы завершили ее в ускоренном режиме, потому что здание было окружено неадекватными радикалами, которые бросали бутылки, яйца и требовали расправы.

В тот момент, когда мы вышли к прессе, было совершено физическое нападение на депутатов. Меня пыталась защитить грузинская служба безопасности, я благодарен офицерам, которые спасли жизнь депутатам.

Толпа была явно неадекватная, выкрикивала оскорбительные лозунги. Мне кажется, что подобные действия радикалов, которые не могут остановить власти, это плохой знак для Грузии.

Радикалы явно действуют по просьбе [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили. Состав участников вполне соответствует антитрамповской риторике, которой придерживался Саакашвили в свое время.

Во время перерыва ворвалась толпа, захватила президиум, уничтожила наши документы и начала выкрикивать угрозы: "Мы вас убивали и будем убивать". Сергей Гаврилов

Нынешняя оппозиция Грузии ориентирована на руководство Демпартии США, на господина [сенатора Джо] Байдена.

Это очень опасная политика, поскольку она может привести к обострению ситуации на Кавказе, дискредитации изоляции Грузии, как страны, неспособной дать гарантии ни для туристов, ни для инвесторов.

Мы помним, что правление Саакашвили сопровождалось массовым нарушением прав человека, в том числе заключенных. Правительство Грузии должно дать оценку действиям экстремистов, которые сорвали международный форум, выявить активистов, которые призывали к расправе.

Би-би-си: Спикер парламента ушел в отставку. Вы, садясь в президиум, полагали, к чему это может привести?

С.Г.: Нет. Это было по инициативе руководства парламента. Самое опасное и печальное - что сами руководители Грузии не были готовы к такому.

Они планировали устроить праздник, торжественное мероприятие международного уровня.

Националисты явно готовились к этому взрыву заранее. Мне жаль, что спикер ушел в отставку. Не потому что он открытый человек, а потому что власть поддается давлению радикалов.

А уступки экстремистам могут привести к опасным последствиям для демократии Грузии, для соблюдения международных стандартов в области защиты прав человека.

Би-би-си: Вы до этого посещали Грузию?

С.Г.: Конечно. У меня там похоронен дед. Я хотел после ассамблеи посетить кладбище, возложить цветы, но, к сожалению, мне это не удалось. Более того, я хотел совершить паломничество в ближайшее время по многим святыням Грузии вместе с семьей, детьми. К сожалению, эта поездка тоже теперь под вопросом.

Депутат Гаврилов действительно склонен ездить по святым местам и часто делает это вместе с делегациями.В 2017 году он ездил на конференцию "Глас апостола Андрея Первозванного в современном мире", собравшую вместе восточных христиан.

Владимир Якунин, председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и бывший глава РЖД, говорил о негативной стороне глобализации.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука говорил о дискриминации УПЦ МП в Украине после 2014 года.

Когда Украина вела переговоры об автокефалии, Сергей Гаврилов поддерживал Украинскую православную церковь, зависимую от РПЦ. Он ездил в Грецию на Всемирную ассамблею православия вместе с депутатом Госдумы Ириной Яровой.

Весной 2019 года он говорил о нарушении прав православных: "Различные экстремистские группировки националистического толка систематически нарушают права верующих канонической православной церкви", - рассказывал Би-би-си присутствовавший на заседании ассамблеи глава Фонда единства православных народов Валерий Алексеев.

"Российская делегация хотела добиться того, чтобы в резолюции ассамблеи появился пункт "о поддержке канонического православия", но греческая сторона выступила против этой инициативы", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption В 2016 году Сергей Гаврилов ездил в Сирию и побывал пономарем в православном храме в Дамаске

18 июня Госдума приняла законопроект Гаврилова и других депутатов, согласно которому турфирмы не смогуторганизовывать паломничества, право на это имеют только религиозные организации.

Гаврилов и его комитет уже внесли новый законопроект о религии: гарантирующий участникам спортивных мероприятий разные права в удовлетворении духовных потребностей. Гаврилов не исключил, что включит в проект положение о молельных комнатах на спортивных площадках.

Би-би-си: Президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что Россия заинтересована в противостоянии в Грузии.

С.Г.: Это абсурдное, аномальное заявление. Судя по всему, президент в панике, не может дать адекватной оценки тому, что происходит, остановить путчистов. Она ищет привычные для себя антироссийские мотивы.

Демонстранты и экстремисты были откровенно антироссийские, занимались оскорблениями руководства России, пытались разжечь русофобию. Россия и мы как депутаты никогда не вмешиваемся во внутренние дела стран.

Мы надеемся, что власти Грузии сами разберутся, восстановят стабильность и порядок. Жалею, что президент Грузии допускает подобные абсурдные и враждебные высказывания. Надеюсь, что у нее найдутся силы пересмотреть свою позицию и извиниться перед Россией.

Би-би-си: У вас нет ощущения, что теперь перспектива нормализации отношений между Россией и Грузией отодвинулась еще дальше?

С.Г.: Конечно. Сам народ Грузии заинтересован в развитии отношений, многие деловые круги и политики заинтересованы. Наш товарооборот за год вырос на треть.

Две трети грузинского вина покупает Россия, 1,8 млн млн туристов из России отдыхают в Грузии. Экстремистам, конечно, хотелось бы оборвать эти отношения, основанные на исторической духовной и религиозной близости наших народов.

Би-би-си: Вы отметили, что больше миллиона россиян в год ездят в Грузию. Вероятно, некоторым из них в эти дни придется скорректировать планы.

С.Г.: Я думаю, что экстремистам были известны планы России смягчить визовый режим в отношении грузин, которые приезжают в Россию, и впоследствии отменить визы. Теперь эти планы под большим вопросом.

Другой фокус внимания Гаврилова - украинцы, притесняемые на родине или бежавшие в Россию. По замыслу депутата, его поправки к закону "О гражданстве" помогут укаринцам, переселившимся в Россию и получившим гражданство, устроиться на госслужбу.

Кроме Украины, депутат занимается Сирией. В 2014 году он был наблюдателем на выборах главы Сирии от российского парламента.В 2015 году в составле делегации встречался с Башаром Асадом. В 2016 году выполнял роль алтарника на первой за долгое время службе в православном храме в Дамаске.

Ав роли главы комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов борется с зарубежным финансированием российских НКО. В мае он заявил, что на 20% выросло финансирование российских НКО из-за рубежа.

Когда в апреле минэкономразвития предложило уточнить в законе, какую деятельность считать политической (чтобы НКО, политикой не занимающиеся, могли все-таки использовать зарубежные деньги), Гаврилов высказался не в пользу этой идеи: "[В]опросы иностранного финансирования я бы не торопился смягчать, ведь у нас скоро выборы и есть риск вмешательства в них неправительственных организаций".

Би-би-си: В Грузии ходит слух, что вы участвовали в боевых действиях в Абхазии.

С.Г.: Печально, что руководители парламентской оппозиции выступили с такой ложной информацией, тем самым спровоцировав рост экстремизма. В день приезда я выступил перед СМИ с заявлением, что я никогда не участвовал ни в каких боевых действиях, никогда не брал в руки оружия, а участвовал только в гуманитарных операциях.

Моя позиция не была распространена. Печально, что СМИ, аффилированные с оппозицией, лишь подожгли экстремизм и радикалов, вышедших на улицы. Это значит, что в стране отсутствует развитое гражданское общество и независимые СМИ.

Правообладатель иллюстрации Шарифулин Валерий Image caption Сергей Гаврилов, Дмитрий Саблин и еписком Седнайский Лука в Дамаске

Би-би-си: Грузинские политики недовольны тем, что в парламенте страны выступил депутат из, как они считают, страны-оккупанта. Можете прояснить свою позицию в отношении статуса Абхазии и Южной Осетии?

С.Г.: Мы приняли решение, что мы выводим за скобки подобного рода обсуждения. Авторы этой драмы находятся за пределами Грузии, в частности - на Украине.

Наша задача была не разбираться в прошлом, а искать мосты, диалог между европейскими странами, Россией, странами-участницами МАП. Мы считали очень важным, чтобы был установлен межпарламентский диалог, которого сейчас практически нет. Судя по всему, радикалы сорвали эти планы окончательно.

Би-би-си: Что вообще чувствует человек, который, вероятно, невольно, но спровоцировал кризис в чужом государстве?

С.Г.: Я считаю, что наши действия были абсолютно правильными. Мы приехали в страну, которая гарантировала нашу безопасность, с добрыми открытыми намерениями - укрепить нашу близость, духовное единство на основе православных ценностей.

Мы смогли, несмотря на давление и угрозы, завершить нашу работу. Теперь Грузии надо провести работу над ошибками, наказать виновных и извиниться перед Россией и МАП.

Появление Гаврилова уже не первый раз вызывает шум. Во время майских протестов против строительства храма в сквере в Екатеринбурге он заявил, что "пирожки в сквере заканчиваются Одессой и тоталитарными режимами". Политик имел в виду пожар в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года, в котором погибли 48 человек.