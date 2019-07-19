Порноместь и слежка: как в России наказывают за измены и расставания

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Фейковые аккаунты с предложением секса за деньги и запитанный от холодильника "жучок". На основе публичных судебных решений Би-би-си узнала, как россияне используют интернет и гаджеты для того, чтобы расквитаться с теми, кого еще недавно любили.

"Ну что получила от меня сюрприз, это тебе дрянь за каждую мою слезинку [...] в след раз когда будешь раздвигать ноги думай перед кем. А теперь можешь ходить по отделению и рассказывать как отправляла эти фотогр женатому мужчине, чтобы привлечь его шлюха" (цитата по судебному решению, орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Такое смс апрельским утром 2016 года получила молодая жительница одного из городов Башкирии по имени Настя (здесь и далее — имена изменены по этическим и юридическим причинам за исключением случаев, когда было получено согласие).

Сюрпризом были несколько десятков электронных писем, отправленных от ее имени коллегам по местному филиалу федеральной сотовой компании.

"Я с Вами я работаю уже 1.5 года. Мне нравится моя работа, я люблю свою работу, люблю ее за то, что она у меня есть [...] А больше всего я люблю свою работу, за то, что я могу позволить себе вот так развлекаться…А Вы любите свою работу?" — рефреном повторялась в письмах одна и та же фраза.

К сообщениям была приложена подборка фотографий Насти в нижнем белье и без него, следует из судебного решения. Эти же снимки были опубликованы на созданной кем-то фейковой странице во "ВКонтакте".

Настя быстро поняла, кто стоял за рассылкой. Фотографии она когда-то отправляла своему экс-любовнику Алексею, а агрессивное смс пришло с телефона его жены.

Любовный треугольник

Свою связь с женатым коллегой (Алексей работал инженером в той же сотовой компании) девушка скрывала почти ото всех. Рассказала лишь сестре, именно она и сделала откровенные фотографии. Алексей тогда был в командировке, и его возлюбленная решила подразнить его таким образом — "чтобы не скучал по ней, находясь на расстоянии".

На суде Настя рассказала, что Алексей принял решение развестись ради нее. Любовница становиться женой не хотела и попыталась отношения закончить.

Алексей, как следует из судебных документов, воспринял потерю любимой болезненно: стал требовать от нее вернуться, рассказал об их связи её родителям. После этого об измене стало известно и жене.

"Наши отношения закончились еще до Нового года, из семьи уводить и тем более оставлять вашего ребенка без отца я не собираюсь, больше ни вы, ни ваш муж обо мне не услышит и не узнает", — написала ей девушка. Но драма не заканчивалась: Алексей теперь угрожал самоубийством, в отчаянии экс-любовница даже просила жену повлиять на него.

В итоге мужчина решился на "порноместь" и разослал коллегам по сотовой компании фотографии своей возлюбленной.

Опозоренная перед коллегами, девушка написала заявление в полицию и отправилась лечить нервы в Турцию.

Но Алексей на этом не остановился: он создал фейковую страницу не только во "ВКонтакте", но и на одном из сайтов знакомств, там он опубликовал ее номер телефона и все те же интимные фотографии. Отдохнуть девушке не дали настойчивые звонки от мужчин, желающих приобрести секс-услуги.

В ходе судебного следствия экс-возлюбленный, еще недавно готовый бросить семью ради любовницы, вины не признал и от дачи показаний отказался.

Суд, в свою очередь, посчитал, что доказательств его вины достаточно. Однако приговорил Алексея к сравнительно мягкому наказанию — к штрафу в 150 тысяч рублей. Впрочем, даже их мужчине не пришлось платить: в рамках того же решения он был амнистирован в честь 70-летия Победы.

Отдельной статьи за "порноместь" и другие способы расквитаться за обиду в Уголовном кодексе РФ нет. Как показал анализ судебной статистики, наказание обычно выносится по статьям "Нарушение неприкосновенности частной жизни", "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Незаконный оборот спецсредств, предназначенных для негласного получения информации".

В государственной системе "Правосудие" Би-би-си обнаружила за последние три года около 30 приговоров, касающихся "порномести" и слежки за бывшими. Их реальное количество может быть больше, так как не все решения попадают в публичную часть системы.

Media playback is unsupported on your device "Это тебе, дрянь, за каждую мою слезинку": истории мстителей и жертв порномести

Мужчины-порномстители

В начале 2016 года, вскоре после длинных новогодних праздников, сержант одной из воинских частей Уральского федерального округа Денис зашел во "ВКонтакте" и принялся массово отправлять пользователям соцсети фотографии своей бывшей подруги. Снимки он сопроводил номером мобильного и обещанием, что, позвонив по нему, можно будет за деньги получить секс по телефону.

Оказавшись на скамье подсудимых в местном гарнизонном суде, Денис извинился перед жертвой "порномести", объяснил, что тяжело переживал расставание, и уверил, что раскаялся. Бывшая девушка на суд не пришла, но прислала заявление, что будет полностью удовлетворена, если сержант заплатит судебный штраф. Суд с этим согласился.

Истории, подобные этой, встречаются во многих судебных решениях. Сначала подгоняемый вспышкой ревности или болью от разрыва человек выкладывает в интернете фотографии того, кого еще недавно любил. А когда приходит полиция, наступает раскаяние.

Так же, например, решил расквитаться со своей бывшей женой житель Алтая Артем, который в мае 2017 года разместил на сайте знакомств Mamba пять ее откровенных фотографий. Суд учел признание вины, но все равно приговорил к пяти месяцам исправительных работ — по месяцу за каждый снимок.

Люди идут на такой крайний шаг, как публикация откровенных фотографий, когда не могут иначе заявить о своей боли, говорит психолог Полина Солдатова. Разрыв отношений они воспринимают как акт агрессии по отношению к себе и соответствующим образом отвечают, добавляет она.

Согласно российской судебной статистике, чаще всего на "порноместь" решаются мужчины. В этом Россия от других стран не отличается: в мировой практике женщины оказываются жертвами такой формы выяснения отношений в 90% случаев, говорит партнер коллегии Pen&Paper Екатерина Тягай.

Хотя иногда на скамье подсудимых оказываются и женщины.

В конце 2018 года молодая жительница одной из республик Северного Кавказа Залина, студентка местного педагогического колледжа, опубликовала в своем "Инстаграме" снимок приятеля. Мужчина на фото был без одежды. Снимок он прислал Залине сам, за пять лет до этого.

Суд студентку наказал, но лишь небольшим штрафом в 20 тысяч рублей.

По мнению психолога Полины Солдатовой, женщины реже становятся "порномстителями" из-за общепринятых гендерных ролей, в соответствии с которыми женщина не имеет право выносить "сор из избы", то есть рассказывать о проблемах в отношениях или семье.

Кроме того, мужское тело менее объективировано, и по сути единственное, что мужчины могут прислать своим возлюбленным, — это фотографию полового члена, как в истории с Северного Кавказа. В случае с женщинами фотографического материала для потенциальной мести обычно больше, объясняет психолог.

Любопытство и месть

Иногда, чтобы отомстить своему экс-партнеру, россияне взламывают чужие аккаунты как настоящие хакеры. Так, несколько лет назад молодой житель одного из городов Северо-Западного федерального округа Иван решил восстановить свою старую сим-карту, чтобы зарегистрировать на нее дополнительную страницу "ВКонтакте" для собственного интернет-проекта.

Когда они с женой попытались создать аккаунт, то оказалось, что этот номер уже использует бывшая девушка Ивана по имени Нина, с которой он учился в школе, а потом встречался в течение четырех лет до ухода в армию. Имея доступ к эсэмэскам для смены пароля, они получили доступ к ее профилю "ВКонтакте".

Гонимая любопытством, его жена Алла начала читать переписку "бывшей" своего супруга и обнаружила там свои фотографии с едкими комментариями. По словам Аллы, с такой же интонацией она комментировала и снимки их маленького ребенка.

"Меня это взбесило", — честно призналась женщина корреспонденту Би-би-си. После этого они разослали переписку девушки ее знакомым — "чтобы они знали, кто она такая".

Например, из переписки следовало, что девушка спала с молодым человеком своей подруги, рассказала Алла Би-би-си. "И я рассказала об этом ее подруге", — вспомнила она.

В довесок к переписке полетели и интимные фотографии, которые хранились у Ивана на жестком диске со времен его отношений с Ниной. А на аватарку во "ВКонтакте" поставили ее фотографию "ню".

Увидев свои интимные снимки и пытаясь восстановить доступ к аккунту, Нина позвонила по номеру, который использовала до последнего времени. Трубку взял Иван. Он честно предупредил, что удалит компрометирующую информацию только тогда, когда девушка извинится за свои едкие комментарии.

В разговоре с Би-би-си Алла назвала произошедшее маленькой местью, добавив, что не очень сожалеет о том, что они сделали. Но призналась: "Стыдно, что так мужу подкузьмила и испортила ему репутацию".

При публичном рассмотрении дела жена заявила, что именно она залезла в аккаунт девушки, однако суд решил, что таким образом она пытается выгородить мужа, и назначил приговор только ему.

Мужу, помощнику депутата местного законодательного собрания, приговор за "порноместь" (и штраф в 100 тысяч рублей), кажется, не помешал. Как следует из его постов во "ВКонтакте", он вовсю встречается с избирателями и, в частности, с гордостью заявляет, что после его запроса был отремонтирован пешеходный мост.

Точно так же легко проник в чужой аккаунт и житель одного из северных городов России Николай: бывшая девушка пользовалась его ноутбуком и забыла выйти из соцсетей и почты после расставания.

Обнаружив это, Николай несколько дней читал ее переписку и рассматривал фотографии, а потом всё это разослал общим знакомым — экс-супругу девушки и ее коллегам.

"Был очень зол" и "обижен", — так на суде объяснил Николай причины, толкнувшие его на месть. Его приятель, выступая на заседании, оправдывал товарища тем, что в период близких отношений Николай относился к своей девушке "очень трепетно" и "испытывал к ней сильные чувства".

Однако эмоции не стали достойным оправданием: Николая приговорили к семи месяцам исправительных работ.

Предприниматель одной из северо-западных областей Дмитрий пошел еще дальше: в 2016 году он установил на ноутбук бывшей подруги специальную программу, которая позволяла отслеживать все ее действия в интернете, а также следить за ней через веб-камеру.

Используя данные слежки, по словам женщины, он хотел доказать, что она ведет аморальный образ жизни, а потому не может воспитывать сына. Так, например, во время очередного спора из-за ребенка Дмитрий показал ей видео, записанное через веб-камеру: на нем она ходила по комнате, переодевалась, садилась перед ноутбуком, рассказывала девушка на суде.

Аналогичная программа была установлена и на ее телефон: Дмитрий мог видеть, с кем говорит его "бывшая", читать ее смс и даже отслеживать перемещения.

Когда она завязывала знакомства с мужчинами, Дмитрий писал им гневные сообщения.

Наконец, женщина отнесла свой компьютер в местное управление ФСБ на проверку. Экспертиза правоохранительных органов подтвердила, что именно Дмитрий удаленно следил за матерью своего сына через специальные программы.

"Это был мой личный компьютер, а она его забрала", — торопливо и сбивчиво объяснил он Би-би-си, не скрывая, что программа слежения действительно была установлена.

Суд приговорил его к 60 тысячам штрафа.

Прослушка через холодильник

За незаконный оборот "шпионского" оборудования в России грозит ответственность - вплоть до лишения свободы (статья 138.1 УК РФ). На деле наказание можно получить, даже повесив GPS-трекер на корову, что и произошло с фермером из Курганской области более двух лет назад.

После этого случая скорректировать статью УК попросил президент Путин. На этой неделе Госдума приняла в третьем чтении поправки, уточняющие, какие гаджеты можно считать "шпионскими".

Несколько лет назад 41-летний житель Норильска Андрей стал встречаться с девушкой по имени Кристина. У ее семьи была комната в небольшом городке Дудинка — в часе езды от Норильска на берегу Енисея.

Туда Андрей и отец Кристины периодически приезжали на рыбалку. В очередной приезд Андрей заподозрил, что кто-то заходил в комнату в их отсутствие. Опасаясь воров, он купил в магазине специальное сигнальное устройство, установил в него сим-карту и запитал от холодильника, рассказал Андрей Би-би-си.

При звонке на "симку" устройство включало микрофон, с помощью которого можно было услышать, что происходит в комнате.

В начале 2017 года их отношения с Кристиной разладились, и она перебралась в Дудинку. Андрей, по его словам, периодически приезжал к ней. Однажды, возвращаясь в Норильск, он вспомнил про "сигналку" и позвонил по номеру сим-карты. Как и подозревал ревнивый мужчина, Кристина была не одна, в комнате играла музыка.

О том, что он установил в комнате "жучок", Андрей рассказал Кристине сам, следует из материалов суда.

В итоге девушка обратилась в полицию, "сигналку" отправили на экспертизу в ФСБ, а Андрея приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей за приобретение устройства для негласного получения информации и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Если житель Норильска "жучок" смог купить без проблем, то жительница одной из республик Северного Кавказа так и не дождалась заказанной в интернет-магазине за 459 рублей шариковой ручки со встроенной камерой. На суде она призналась, что с её помощью хотела проверить мужа, которого подозревала в измене.

Однако подсмотреть за тайной жизнью мужа она не успела: на таможне досмотрели посылку, шедшую, как написано в судебном решении, из Монголии, и сообщили в правоохранительные органы. В итоге мать троих малолетних детей приговорили к шести месяцам лишения свободы — условно.

Иногда ревность и боль от расставания гонит россиян на кустарное создание прослушиваюших устройств, как поступил, например, житель алтайского села Юрий.

В 2016 году он познакомился с новой соседкой по подъезду Ольгой. Между ними завязались отношения, но Юрий постоянно подозревал ее в изменах. Постоянные скандалы привели к неизбежному расставанию.

Однако Юрий не хотел, чтобы девушка пропала из его жизни. Он подключил провод с микрофоном к телефонному кабелю, который вел в квартиру Ольги. Оставалось только завести второй конец провода внутрь его собственного жилища — и он смог слушать все, что делала его бывшая пассия.

Однажды ему этого стало мало и он начал комментировать ее разговоры. Когда к Ольге заехала подруга, Юрий написал своей экс-возлюбленной в Viber, что они не разговаривают, а "посыпают друг друг уши золотом".

Девушки стали шепотом обсуждать, мог ли мужчина установить в квартире "ушки". И тут же от него пришло сообщение в мессенджере, в котором он подтвердил, что слушает их разговор и употребил то же самое слово — "ушки". На вопрос, зачем ему это, мужчина грубо пошутил.

Странная заочная дискуссия на этом не прекратилась: Ольга вслух спросила своего "бывшего": "А чего ты достиг в жизни, что у тебя есть, тебе 40 лет, у тебя ни ребенка, ни котенка и такое отношение к женщинам?"

Юрий в Viber посоветовал "откинуть злобу".

"У меня высшее образование, а ты птушник. И вообще тебе не надоело слушать наши женские разговоры про прокладки?" — опять спросила она вслух.

Юрий письменно парировал, что закончил ПТУ из-за того, что мама жила одна и не было денег. "Слушать про ваши затычки я перестал лет в 16", — добавил он.

Странное общение продолжилось и при других гостях, а Юрий всем общим знакомым, не стесняясь, рассказывал, что прослушивает свою экс-пассию.

В конце концов, девушка обратилась в полицию, и автор самодельного "жучка" был приговорен к ограничению свободы на 3 года — до начала 2021 года его жизнь сужена до границ алтайского села. Для выезда за его пределы нужно запрашивать разрешение ФСИН.

Почти маниакальное стремление знать, что делает "бывший" или "бывшая", связано с желанием сохранить привязанность, поясняет психолог Полина Солдатова. "Следишь — и вроде бы есть связь, это форма близости через контроль", — говорит она.

Именно так Юрий и объяснял знакомым историю с "жучком", следует из материалов суда: ему хотелось знать, что делает его экс-любовница.

Связаться с самой Ольгой, чтобы спросить, почему она так долго терпела прослушку, не удалось: в единственном аккаунте в соцсетях, обнаруженном Би-би-си, она последний раз была в конце декабря 2016 года.

Четверть миллиона за позор

Ни одна из жертв порномести или слежки, прошедших через судебные заседания в качестве потерпевших, не захотела общаться с корреспондентом Би-би-си.

Однако на суде некоторые из них рассказали, насколько болезненным оказался их опыт.

Девушка Настя из Башкирии, чей любовник разослал ее фотографии коллегам по местному филиалу федеральной сотовой компании, жаловалась, что эта история поставила под удар ее личную и профессиональную репутацию. Впрочем, добавила она, коллектив ее "морально поддерживал".

Нина из города на северо-западе России, чьи аккаунты взломали бывший парень вместе с женой, поделилась, что после того как ее интимные фотографии были опубликованы в интернете, ей было стыдно общаться с друзьями. Кроме того, у нее возникли проблемы с преподавателем, которому от ее имени пришло предложение заняться сексом. Девушку из-за этого, как уверяет она сама, чуть не выгнали из местного технического университета.

Порноместь может подорвать все формы психологической защиты человека: люди не готовы к тому, что их будут уничтожать те, кому они еще недавно доверяли, отмечает психолог Полина Солдатова. Иногда итог может быть трагическим: например, в 2019 года работница итальянского автомобильного завода Iveco покончила с собой после того, как коллегам разослали интимный видеоролик с ее участием.

При этом стандартное наказание по этим статьям — штраф или исправительные работы. Лишь иногда жертвам удается добиться существенной денежной компенсации за моральные страдания.

Так, жительница севера России отсудила у своего "бывшего" 250 тысяч рублей за то, что он скачал ее переписку и фотографии, а потом разослал знакомым.

А жертва из одного города на северо-западе России, за всеми разговорами которой экс-возлюбленный следил через специальную программу на телефоне, получила за моральные страдания 15 тысяч. Хотя на апелляции она требовала больше, ссылаясь на чувство унижения, обиды и незащищенности.

В других странах "порноместь" чаще всего законодательно оформлена как несанкционированное распространение материалов сексуального характера ("nonconsensual pornography"), отмечает партнер коллегии Pen&Paper Екатерина Тягай.

Первой страной, которая ввела уголовное наказание за такие действия, были Филиппины. В Израиле за них предусмотрено наказание сроком до пяти лет лишения свободы, а в Германии существует норма, обязывающая партнеров удалять сексуальный контент с гаджетов после разрыва отношений, рассказывает Тягай.

Мягкость наказания, предусмотренная российским Уголовным кодексом, контрастирует с тем объемом следственных действий, который проделывают следователи, чтобы доказать вину человека, решившегося отомстить за поруганные чувства с помощью интернета и гаджетов.

Например, для того чтобы доказать, что именно экс-сотрудник башкирского филиала федеральной сотовой компании Алексей разослал коллегам интимные фотографии своей любовницы и создал ее фейковые страницы, следствие отправило письма в "Яндекс", "ВКонтакте" и "Вымпелком", чтобы узнать, с какого IP регистрировались фейковые аккаунты и с помощью какого телефона.

Запрос ушел даже в ресторан, через Wi-Fi которого Алексей выходил в интернет.

Наконец, была проведена государственная искусствоведческая экспертиза, призванная доказать, что интимные фотографии его экс-любовницы, отправленные через почту и выложенные во "ВКонтакте", тождественны.

"Он [Алексей] попытался скрыть, что он опубликовал эти фотографии", — пояснил Би-би-си майор следственного управления СК РФ по Башкортостану Александр Гурьев, который вел это дело.

В суде даже зачитали показания местного жителя, который обнаружил фальшивый аккаунт экс-любовницы Алексея на сайте знакомств и попытался связаться с ней.

Девушка ему понравилась, рассказал он следствию, и он отправил ей две смс подряд: "Хочу к тебе в гости, вопрос в цене".

Но она так и не ответила.

Рисунки Олеси Волковой