В подборке самых интересных научных новостей недели:

Человечество может заселить сибирскую тундру

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Появились новые данные о воздействии глобального потепления на сибирскую тундру, которая занимает огромные площади в Евразии.

Речь идет о 77% площади Российской Федерации, на которой проживает всего 27% ее населения. В настоящее время условия для жизни там не слишком благоприятны, и население оттуда уезжает. Однако уже в ближайшие десятилетия всё может измениться.

По расчетам российских экологов, изменения климата могут оказать заметное воздействие на холодный и сухой климат в этом регионе уже к 2100 году и привести к крупномасштабной миграции населения, что неоднократно случалось в прошлом.

"Многие предшествующие миграции населения связаны с изменениями глобального климата", - отмечает Елена Парфенова из Сибирского отделения РАН.

"Когда цивилизации достигали определенного уровня хозяйственного и технического развития, который позволял им адаптироваться к климату, люди становились менее зависимыми от окружающей среды. Мы ставили своей целью установить, как изменения климата могут привести к улучшению условий проживания человека в районах российской части Азии с неблагоприятным климатом", - пишет она.

"Если выбросы парниковых газов не будут остановлены, январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, июль станет жарче на 5,7 градуса, а уровень осадков повысится на 140 миллиметров. В результате климат станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25 процентов к 2080 году", - отмечает Парфенова.

"Пока что азиатская часть России остается одним из самых холодных мест на Земле. В будущем, когда климат станет теплее, продуктивность этих земель и их способность поддерживать население значительно вырастет. Тем не менее сейчас ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке нет надлежащей инфраструктуры, от которой будет зависеть скорость освоения этих новых территорий", - заключают климатологи.

Климат в различных районах Сибири сильно отличается, и многие из этих районов останутся неблагоприятными для жизни. Однако исследователи полагают, что даже незначительный рост средних температур в регионе сделает не менее 15% территории азиатской части России пригодными для ведения сельского хозяйства, что может привлечь массу людей.

Самолет с салонами в крыльях

Правообладатель иллюстрации KLM

Голландская авиакомпания KLM выделила значительные средства на проектирование новой модели пассажирского авиалайнера по схеме "самолет-крыло", где пассажиры будут размещаться в крыльях.

Как заявили представители компании, такая схема сильно улучшит аэродинамику самолета, что приведет к снижению потребления горючего и выбросов парниковых газов в атмосферу. По их оценкам, новому самолету понадобится 20% меньше топлива, чем нынешним самым экономичным авиалайнерам типа Airbus A350.

Прототип нового самолета может быть готов уже осенью этого года, однако реальное производство его начнется не раньше начала 2040-х годов.

Проект уже получил обозначение Flying V - по форме воздушного судна. Первоначально идея была предложена Джастасом Бенадом, который был тогда студентов Берлинского технического университета. Затем ее подхватил Технический университет Дельфта в Нидерландах, который теперь получил финансирование KLM.

Компания выдвинула свои условия - будущий самолет должен иметь вместимость не менее 314 пассажиров и обладать примерно таким же размахом крыльев, чтобы вписываться в по размерам в инфраструктуру современных аэропортов и взлетно-посадочных полос.

На новом авиалайнере планируется установить самые современные модели турбовинтовых двигателей с перспективой замены их в будущем электрическими.

Исследователи планируют провести первые аэродинамические испытания прототипа самолета уже в октябре этого года.

На Корсике обнаружен новый вид диких кошек

Правообладатель иллюстрации ONCFS

На острове Корсика водится особая порода диких котов - местное население называет их "котолисами" (ghjattuvolpe на корсиканском диалекте).

В последние годы биологи развернули обширную программу исследований, стремясь получить новые сведения об этих во многом загадочных животных.

Исследователи из Национального управления охоты и дикой природы Франции (ONCFS ) заявили, что собранные ими результаты многолетних наблюдений свидетельствуют, что речь может идти об открытии ранее неизвестного вида семейства кошачьих.

"Мы считаем, что это природный вид, о котором ранее было известно на бытовом уровне, но он никогда не подвергался научной классификации и описания, поскольку это крайне скрытное животное, которое ведет ночной образ жизни", - заявил представитель управления Пьер Бенедетти.

Дикий кот был местной легендой в течение десятилетий. Местные фермеры считают, что он иногда нападает на молодняк овец и коз по ночам. Но когда в 2008 году один такой кот случайно оказался в западне, не сумев выбраться из курятника, он привлек к себе внимание биологов.

В 2012 году они установили в этой местности особые феромоновые ловушки в виде деревянных колов. Когда привлеченные запахов животные трутся о дерево, они оставляют клочки меха, которые легко поддаются анализу ДНК.

Правообладатель иллюстрации ONCFS

"Исследования ДНК подтвердили, что мы наблюдаем нечто иное, чем известный вид европейского дикого кота - Felis silvestris silvestris, - говорит Бенедетти. - Он ближе к африканскому лесному коту - F. silvestris lybica, однако его точное происхождение еще предстоит установить".

В 2016 году французские исследователи поймали первого "котолиса". С тех пор им удалось наблюдать с помощью дистанционных камер 16 животных, и поймать еще 12. Все пойманные коты были снабжены электронными ошейниками, которые позволяют отслеживать их передвижения.

Это помогло установить, что корсиканские дикие коты имеют необычайно обширный ареал. Например, один из самцов передвигался ночами по территории общей площадью в 3 тысячи гектаров, с перепадами высот от 300 до 2500 метров.

Возможно, эти коты переселились на Корсику вместе со второй волной колонизации острова людьми 6,5 тысячи лет назад. Это может указывать на ближневосточные корни этого вида, считают исследователи.

Разумеется, этот кот не является результатом смешения с лисами, что бы ни считали местные жители. Биологически это невозможно.

Корсиканский кот сильно отличается от обычных домашних котом своими размерами и окраской - он имеет среднюю длину тела до 90 см, очень широко расположенные уши, короткие усы и длинные клыки.

Обычно у него полосатая расцветка меха на передних ногах, очень темный мех на задних, черные кольца и черная кисточка на хвосте.

Впрочем, нельзя исключать, что "котолис" - это лишь гибрид двух известных видов - одним из них может быть сардинский дикий кот F. lybica sarda.

Для душевного комфорта достаточно работать 8 часов в неделю

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library

В последнее время все больше говорят о том, как экспансия роботов, алгоритмов и искусственного интеллекта отразится на представителях многих профессий - прежде всего, офисных работниках.

Не так давно социологи из Кембриджского университета и Университета Солфорда решили определить оптимальное соотношение между рабочими и нерабочими часами, которое в максимальной степени содействовало бы ощущению душевного комфорта.

Они занялись исследованием того, как изменения в длительности рабочего дня влияли на психическое здоровье и удовлетворенность жизнью 70 тысяч британцев в период с 2009 по 2108 годы.

Результаты работы свидетельствуют, что, когда люди после периода безработицы или отпуска по уходу за ребенком начинают работать - до восьми часов в неделю, - риск развития у них психических заболевания сокращается в среднем на 30%.

Кроме того, социологи не нашли свидетельств того, что превышение этого времени - восьми часов в неделю - приводит к повышению уровня душевного комфорта. Стандартная модель полной занятости - 37-40 часов в неделю, не выливалась в сколько-нибудь заметное повышение этого параметра.

"У нас есть рецепты дозирования множества параметров, от уровня витамина C до необходимого количества часов сна, но мы впервые получили научно обоснованные показатели параметров душевного комфорта", - говорит социолог из Кембриджского университета доктор Брендан Берчелл.

"В ближайшие годы искусственный интеллект, роботизация и алгоритмы заменят множество людей, которые сейчас выполняют рутинную работу, - говорит доктор Дайга Камераде, сотрудница Университета Солфорда. - Если работы не станет хватать на всех, нам придется пересматривать существующие нормы. Это будет означать перераспределение рабочего времени, чтобы каждый мог испытывать положительное воздействие работы на психику, даже если при этом каждый из нас будет работать меньше".

Социологи пришли к выводу, что сокращение рабочей недели в будущем должно быть универсальным и затрагивать все отрасли экономики. Оно приведет к целому ряду позитивных моментов - например, к сокращению потерь времени на передвижение, экономию средств на развитие общественного транспорта, сокращение выбросов парниковых газов.

"Традиционная модель, основанная на рабочей нагрузке в 40 часов в неделю, основывалась вовсе не на представлениях о психическом здоровье", - заключает кембриджский социолог Сеньху Вань.