Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Какой такой кошелек? В Перу меньше всего шансов воссоединиться с пропажей

Американские и швейцарские ученые "потеряли" 17 тысяч кошельков в 40 странах, чтобы проверить мир на бескорыстие и узнать, где люди скорее вернут бумажник. А заодно и прояснить природу общественного альтруизма.

Результаты исследования они опубликовали в журнале Science.

"Когда нечистоплотное поведение сулит человеку серьезную прибыль, склонность к обману увеличивается. Но при этом нарастает и психологический дискомфорт от причастности к воровству. И порой второе перевешивает первое", - пришли к выводу ученые из университетов Мичигана, Цюриха и Юты.

А если ставки невысоки, люди с еще большей готовностью заботятся о других, чем о себе - правда, в разных странах этот энтузиазм проявляется в разной степени.

Ученые отправили гонцов в 335 городов и выдали им бумажники, в которые положили визитку владельца, ключ, небольшую сумму денег и шоппинг-лист из четырех позиций: молоко, хлеб, лапша, бананы.

В некоторых кошельках денег не было вовсе, в других - мелкие суммы в местной валюте. В России - до 250 рублей, в Казахстане - не более 1200 тенге.

Кошельки отдавали сотрудникам общественных заведений, куда обычно вернул бы найденный бумажник случайный гражданин, не желающий сам пускаться в поиски хозяина. В итоге проверку на сердобольность прошли 17 тысяч работников банков, театров, музеев, почты и гостиниц, а также сотрудники полиции.

Ровно половину кошельков с деньгами вернули. А вот ради ключа и списка продуктов стали утруждать себя лишь 40%.

Наверное, денег мало, решили ученые, и провели дополнительные эксперименты в США, Великобритании и Польше. На этот в бумажнике было уже почти 100 долларов. Возвращать стали чаще - 72%.

Почему? Ученые выдвинули три гипотезы и проверили их, опросив людей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обронить бумажник в Швейцарии не страшно - если найдут, то наверняка вернут

Первая: страх. Камеры наблюдения, статья уголовного кодекса. Однако никакого влияния страха быть пойманным на процент возвратов исследователи не обнаружили.

Возможно, люди просто прикарманивают деньги, а кошельки возвращают? И эта гипотеза оказалась несостоятельной: 98% кэша прибыло в целости и сохранности.

Ну ладно, наверняка чем толще бумажник, тем больше нашедший рассчитывает на вознаграждение, и поэтому скорее кинется искать хозяина? Но и это допущение не выдержало проверки.

"Ни простые наблюдатели, ни профессиональные экономисты не ожидали таких результатов. Дополнительные исследования показали, что наши основные выводы можно объяснить комбинацией общественного альтруизма и нежелания считать себя причастным к воровству", - пишут ученые.

Если верить их замерам, кошелек с деньгами, потерянный в Дании или Швеции, почти наверняка найдет хозяина, а вот в Мексике, Кении и Перу можно сразу попрощаться с пропажей.