Закрытие авиасообщения между Россией и Грузией. Пять важных вопросов

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Закрытие авиасообщения между Россией и Грузией пришлось на разгар летнего туристического сезона. В то время как российские авиакомпании отменили полеты в Грузию с 8 июля и заявили о готовности вернуть деньги за билеты, грузинский перевозчик Georgian Airways объявил, что готов предложить пассажирам транзитные рейсы через Ереван.

Грузия популярна у российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России, эта страна оказалась среди лидеров роста по числу прибывающих туда туристов - только с начала этого года в Грузию въехало более полумиллиона россиян. В прошлом году там побывали 1,7 млн туристов из России.

"По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2018 году россияне были третьими по въезду в Грузию, там побывало 1,7 миллиона гостей из России, рост составил 22,4%. А за пять месяцев с начала этого года зафиксировано 539,4 тысячи прибытий граждан России, что на 14% больше, чем за тот же период 2018 года", - сказала агентству РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

В связи с решением российской стороны закрыть авиасообщение между двумя странами возникает много вопросов.

Как теперь можно добраться в Грузию?

Самый очевидный вариант - самолетом с пересадкой в третьей стране.

Долететь из Москвы до Тбилиси можно, в частности, через Стамбул, Баку и Минск. Например, турецкий лоукостер Pegasus предлагает перелет туда и обратно с 13 по 20 июля с пересадкой в Стамбуле чуть менее чем за 15 тысяч рублей (240 долларов). Эта сумма сопоставима со стоимостью перелета прямыми рейсами, которые будут выполняться до 8 июля.

В субботу, после того как российские власти вслед за национальными перевозчиками запретили летать в Россию и грузинским авиакомпаниям, грузинский перевозчик Georgian Airways заявил, что предложит пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва. "С целью создания максимального комфорта для пассажиров, время трансфера составит примерно 1 час", - говорится в сообщении авиакомпании на ее странице в "Фейсбуке".

Такой вариант вполне возможен, но пока непонятно, как на это отреагируют официальные лица в России.

Также до Тбилиси можно доехать на автобусе - например, из Владикавказа и Еревана. Дорога из Владикавказа, по данным портала Rome2rio, будет стоить около 1000-1800 рублей и займет от 3,5 до 4 часов. Путь от Еревана занимает от 5,5 до 7 часов и стоит в среднем 1300-1900 рублей. Из Еревана в Тбилиси также ходит поезд, в пути он проводит около 10 часов.

Media playback is unsupported on your device "Этот удар мы переживем"

Что делать с уже купленными билетами?

Полеты в Грузию из России осуществляют шесть российских авиакомпаний - "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings и "Норд авиа". Все они прекратили продажу билетов на рейсы после 8 июля, но готовы поменять уже купленные билеты на более ранние даты либо вернуть деньги.

"С настоящего времени главные усилия "Аэрофлота" будут направлены на вывоз с территории Грузии находящихся там граждан Российской Федерации. Те из них, которые имеют билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время, до полного прекращения авиасообщения, или вернуть полную стоимость билетов, но расторгнув тем самым договор о перевозке", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

В качестве альтернативы "Аэрофлот" предложил пассажирам с билетами на рейсы в Тбилиси без штрафных санкций поменять пункт назначения на Ереван, Владикавказ или Баку.

В субботу ситуация с перелетами обсуждалась на совещании у вице-премьера российского правительства Максима Акимова. Его представитель по итогам встречи пояснил, что у авиакомпаний достаточно свободных мест, чтобы вывезти всех желающих из Грузии до 8 июля.

"В настоящий момент компании информируют об этом своих клиентов. Все шесть отечественных перевозчиков, летающих в Грузию, будут взаимодействовать друг с другом. Некоторые из них готовы вывезти россиян после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии", - сказал он.

Что происходит с турами?

По итогам совещания у Акимова стало известно, что туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продажи туров в Грузию и разместить информацию о правах туристов на своих сайтах.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туристы могут частично или полностью вернуть деньги за тур в Грузию, однако срок возврата средств может достигать двух недель и более.

"Поскольку вступает в силу статья 14 закона о туризме, то туристы могут рассчитывать либо на полную, либо, если отдых был прерван, на частичную компенсацию пропорционально недогулянным дням. Срок возврата средств при этом может занять от двух недель и до неопределенного срока", - сказала РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

На своем сайте АТОР опубликовала памятку о том, как вернуть тур в Грузию, в которой подчеркнула, что у туриста есть право расторгнуть договор о реализации турпродукта, в том числе и в судебном порядке, и туристические компании этому препятствовать не будут.

При этом по турам с датами вылетов через несколько месяцев ассоциация рекомендует не принимать экстренных решений, потому что ситуация может измениться, в том числе к началу судебного процесса по расторжению договора.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Авиасообщение между Россией и Грузией уже прерывалось в 2008 году. Полеты возобновились два года спустя

Какие потери несет отрасль?

Оценить эти потери пока сложно. Многое будет зависеть от того, как долго будет действовать запрет на полеты между двумя странами.

Полеты в Грузию рентабельны для авиакомпаний, поясняет главный редактор авиационного портала Avia.ru Роман Гусаров. Авиационный транспорт на этом направлении преобладает, потому что проезд из России в Грузию наземным путем напрямую возможен только через две дороги, которые часто оказываются недоступны.

На российско-грузинской границе часто образуются очереди. Во время майских праздников сотни машин застряли у пункта пропуска "Верхний Ларс". Машины стояли там, по данным российских СМИ, не менее 10 часов.

В "Аэрофлоте" не стали комментировать возможные потери. Гендиректор "Уральских авиалиний" сказал ТАСС, что потери от отмены перелетов будут "достаточно большими".

Вице-спикер парламента Грузии Серги Капанадзе сказал, что запрет на полеты в краткосрочной перспективе может негативно сказаться на грузинской экономике, однако в долгосрочном периоде страна диверсифицирует свой туристический рынок, и ситуация исправится.

Основатель грузинской неправительственной организации "Банки и общество" оценивал, что в случае полного запрета полетов ущерб для экономики страны может составить 300 млн долларов, это 8-9% от общих доходов.

Сколько может продлиться запрет на полеты?

От нескольких месяцев до нескольких лет. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что условием снятия запрета на полеты будет нормализация обстановки в Грузии.

"Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", - сказал он.

За последние годы Россия несколько раз закрывала авиасообщение с другими странами.

Самый долгий - взаимный запрет на полеты авиакомпаний России и Украины между двумя странами - действует с октября 2015 года. Инициатором запрета стала украинская сторона - Киев потребовал от Москвы отказаться от полетов в аннексированный Крым и прекратить поддержку самопровозглашенных образований в Донбассе.

В том же году Россия ввела запрет на полеты в Египет из-за теракта на борту самолета "Когалымавиа". Регулярные перелеты между Каиром и Москвой возобновились в апреле 2019 года, чартерные рейсы не летают до сих пор.

В ноябре 2015 года постановлением кабинета министров были запрещены чартеры в Турцию - после того, как российский бомбардировщик Су-24М, входивший в российскую авиационную группу в Сирии, был сбит истребителем ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы.

Ограничения на чартерные перелеты были сняты в августе 2016 года, когда Москва и Анкара помирились.