"Будем отдыхать": как чувствуют себя российские туристы в Грузии?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Грузия традиционно пользуется спросом у российских туристов

Отмена авиасообщения между Россией и Грузией негативно скажется на туристическом потоке из России, который рос на протяжении последних нескольких лет. В 2018 году, по данным грузинских властей, каждый пятый турист в Грузии был из России.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, только в мае этого года россияне нанесли более 172 тыс. визитов в Грузию (рост на 53,2% по сравнению с прошлым годом), а всего с начала года в страну въехали 540 тысяч россиян.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Грузии сейчас находится около 5-7 тыс. организованных туристов из России, самостоятельных путешественников - втрое больше.

Россияне, отдыхающие в Тбилиси, рассказали Би-би-си о том, как они чувствуют себя на фоне многотысячных протестов и что они думают по поводу решения Владимира Путина закрыть авиасообщение между двумя странами.

Image caption Виктория и Николай Гольман планируют остаться в Грузии до 11 июля, несмотря на рекомендации российских властей

Виктория Гольман, Надым

Мы планировали остаться в Грузии до 11 июля, и мы даже еще не знаем, как будем возвращаться домой.

Только вчера приехали, и нам сказали про все произошедшее. Впервые услышали об этом в аэропорту Тбилиси. Какой-то женщине сказала дочка, что какой-то переворот происходит. Нам и родители звонят, беспокоятся за нас.

Если честно, мы были даже удивлены. Все очень спокойно здесь, все дружелюбны, все улыбаются. Мы приехали в Грузию первый раз и очень рады.

Политика есть политика, и на отношения между людьми это не должно никак влиять. Междусобойчики, наверное, между политиками.

Сейчас очень большой поток туристов из России в Грузию, и, судя по всему, - это мое предположение - Россия обрезала поток туристов сюда, чтобы больше ехало российских туристов в Крым, в Сочи.

Мы будем звонить в авиакомпанию, и если нашего рейса не будет, будем просто покупать у другой авиакомпании. Мы отпуск отменять не будем. Будем отдыхать.

Image caption Антон Сухорослов отдыхает в Грузии семьей. По его словам, добраться до Грузии им теперь будет сложно

Антон Сухорослов, Уфа

Мы были здесь 10 дней и сегодня уезжаем. Приехали первый раз. Беспорядки не застали эти, потому что как раз в тот день уехали в Боржоми. Сегодня вернулись. На данный момент все спокойно здесь, ничего такого не наблюдается.

С одной стороны, мне кажется, это [запрет на полеты в Грузию] неправильно, с другой - всех тонкостей не знаем. Грузия среди россиян - популярная страна, люди сюда ездят, отношение доброжелательное. Все это политика, никуда от этого не деться.

Но если полетов в Грузию не будет, приехать будет сложновато, мы не очень любим длительные поездки.

Image caption Политическая ситуация в Грузии к туристам не относится, говорит Дмитрий Хашабов

Дмитрий Хашабов, Пенза

Мы приехали в Тбилиси 20 июня. Слышали про эти протесты и первую ночь жили поблизости от места, где они проходят.

Мы как-то понимаем о чем идет речь, какие требования у протестующих и понимаем, что к нам, туристам, это не относится.

В новостях, естественно, все очень страшно читать. Наши родственники дома, в России, немного напряжены.

Безусловно, это решение ударит по экономике Грузии. На россиянах, кто едет по турпоездкам, либо самолетами это решение отразится. Им будет сложно.

Те, кто ездит самостоятельно, как ездили, так и будут ездить. Варианты сюда попасть есть все равно.

Те, кто больше поддерживают российские власти, едут скорее в Крым, в Абхазию, куда-то туда. Они сюда приезжать боятся.

Те, кто приехали в Грузию, вполне понимают ситуацию и, скорее всего, даже поддерживают грузинскую сторону.