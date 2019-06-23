Убийство главы генштаба и попытка переворота в Эфиопии: что там происходит

Правообладатель иллюстрации Ethiopian TV Image caption Генерал Сеаре Меконнен был убит собственным телохранителем

Глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен был убит собственным телохранителем в ходе подавления мятежа в штате Амхара. Об этом сообщил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время своего выступления по национальному телевидению.

В ходе попытки пресечь переворот погиб еще один высокопоставленный военный чиновник, а также глава администрации штата Амхара и его советник.

По словам премьер-министра, властям удалось пресечь переворот.

Госдепартамент США распорядился, чтобы сотрудники американской дипмиссии в Аддис-Абебе не покидали территорию посольства. Ранее сообщалось о том, что в столице Эфиопии слышна стрельба.

Беспорядки на севере Эфиопии вспыхивают в течение последних нескольких лет. Они связаны с обострением конфликта между двумя крупными этническими группами - амхара и гумуз.

Абий Ахмед, который был избран премьер-министром страны в прошлом году, начал свою работу на посту главы правительства с того, что освободил из тюрем политических заключенных. Также он отменил запрет на создание новых политических партий и разрешил судебное преследование чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека.

Что известно о попытке переворота и гибели военных?

Генерал Сеаре Меконнен был убит вместе с генералом Гизе Абера - их застрелил телохранитель Меконнена, который сейчас находится под стражей, сообщил премьер-министр страны.

Ранее в ходе попытки остановить переворот был убит глава правительства Амхары Амбахья Меконнен и его советник, а прокурор штата Мигбару Кебеде получил серьезное ранение.

Исполняющим обязанности главы региона назначен Лейк Айалью.

Власти Эфиопии обвиняют в попытке организации переворота начальника службы безопасности штата Амхара Асамину Циге. Где находится предполагаемый организатор переворота и был ли он задержан, не сообщается.

"Попытка переворота в штате Амхара противоречит конституции страны и рассчитана на то, чтобы положить конец миру, который с большим трудом был достигнут в этом регионе", - заявили власти Эфиопии.

"Эта незаконная попытка [переворота] должна быть осуждена всеми жителями Эфиопии, и у федеральных властей есть все средства, чтобы дать отпор этой вооруженной группе", - говорится в заявлении правительства страны.

Жители регионального центра штата Амхара - города Бахр-Дар - говорят, что в городе слышна стрельба.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время своего выступления по национальному телевидению

Токсичная политическая атмосфера

Эммануэль Игунза, Би-би-си, Найроби

Это смутные времена для Эфиопии и для премьер-министра Абия Ахмеда, которому уже пришлось столкнуться с ростом напряженности в связи с межэтническим конфликтом.

Генерал Сеаре Меконнен занимал пост начальника штаба армии всего один год, он был назначен премьером, который начал проводить серьезные перестановки среди военных с того момента, как занял кресло главы правительства в апреле прошлого года.

Очевидно, что у премьер-министра есть серьезные противники среди военных, которых не устраивает его стиль руководства страной.

Гибель главы региона - очень тяжелый удар по позициям действующего премьер-министра, который в свое время поддержал кандидатуру Амбахьи Меконнена.

Меконнен был ключевым союзником федерального правительства в штате Амхара, где все чаще раздаются требования предоставить региону большую автономию.

Ближайшие всеобщие выборы в Эфиопии были запланированы на следующий год, однако сейчас сложно предположить, состоятся ли они. Политическая атмосфера в стране сейчас чрезвычайно токсична.

Почему так важно, что происходит в Амхаре?

Штат Амхара - второй по численности населения регион в стране. Этот регион - родина народности амхара, второго по численности народа в Эфиопии. У народности амхара есть свой язык - амхарский, который является государственным в Эфиопии. Большинство представителей этой народности - христиане-миафизиты, хотя среди них есть и иудеи, и мусульмане.

Конфликт между амхарцами и представителями небольшой народности гумуз привел к гибели десятков человек за последний месяц. Главный спор между двумя народностями - по поводу земли.

Общины этих этнических групп не могут поделить земли на севере Эфиопии. Затяжной этнический конфликт между народностями амхара и гумуз привел к массовому оттоку населения из этого региона. Свои дома покинули около миллиона жителей штатов Амхара и Бенишангул-Гумуз.

В мае во время очередных этнических столкновений между амхара и гумуз погибли десятки человек.

Еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться действующему премьер-министру, это беспорядки в армии и разногласия среди военных.

По словам премьер-министра, в октябре тысячи солдат пришли к его резиденции с требованием повышения жалования. Как утверждает Абий Ахмед, на самом деле они хотели убить его.

В июне прошлого года во время беспорядков в премьера бросили гранату. В результате два человека погибли и еще 100 получили ранения, Абий Ахмед не пострадал.

Кто организовал попытку переворота?

Предполагаемый организатор попытки переворота - Асамниу Циге - был в числе высокопоставленных военных, освобожденных из заключения в начале прошлого года, когда предыдущее правительство под давлением общественности было вынуждено освободить ряд политических заключенных.

Известно, что генерал Асамниу Циге был в заключении девять лет - его также подозревали в вынашивании плана переворота в стране.