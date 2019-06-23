"Справедливости нет": как прошел митинг против политических репрессий

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участники требовали отмены 228 статьи Уголовного кодекса

На митинг против политических репрессий в Москве пришли почти четыре тысячи человек. Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, дело сестер Хачатурян и аспиранта МГУ Азата Мифтахова - каждый выбрал себе того, за кого решил заступиться.

Двое молодых людей сидят прямо на разделительной полосе на проспекте Сахарова и рисуют плакат: "Я/мы три сестры".

"Они не являются узниками совести, не вступают в конфликт с государством, но все равно становятся жертвами репрессивной машины - и не заслуживают сидеть в тюрьме дольше, чем живут на свете, - говорит Александр о громком деле сестер Хачатурян, продолжая водить ручкой по бумаге. - Они защищали базовые вещи: свое право смотреть на окружающий мир не через слезы. Они попали в обстановку, в которой государство не занимается защитой и безопасностью вообще. Единственная для них возможность защитить себя - совершить самосуд".

Сестры обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Девушки признали вину и заявили, что пошли на такой шаг после многих лет систематического насилия с его стороны, в том числе сексуального. В их поддержку на митинге было много плакатов - в основном их держали девушки, которые требовали принятия закона о семейном насилии.

Чтобы согласовать митинг, потребовалось время - к тому моменту как организаторы митинга на проспекте Сахарова - Либертарианская партия и профсоюз журналистов - получили разрешение, история с Иваном Голуновым потеряла остроту - журналиста отпустили и сняли с него все обвинения.

Из тульского КПРФ приехали протестовать против изъятия тиражей "Тульской правды", жители Поморья, давно переехавшие в Москву, пришли поддержать борьбу против свалки в Шиесе, а люди с флажками Азербайджана требовали свободу журналисту Фуаду Аббасову, которого в России обвинили в нарушении миграционного законодательства.

Подростки, политики и постирония

Волонтеры "Белого счетчика", стоящие возле рамок и подсчитывающие входящих, насчитали 3900 участников митинга. В основном была молодежь: девушки в летних сарафанах и футболках с веселыми надписями, с цветными волосами и самодельными плакатами.

Мадина переехала в Москву учиться два года назад и с тех пор регулярно ходит на оппозиционные митинги. Сегодня она пришла с плакатом, на котором был силуэт "известного всем сказочного персонажа, который зажимает рот нашему будущему". Силуэт напоминает российского президента Владимира Путина.

Рядом со стихами собственного сочинения на плакате встал 14-летний подросток, который пришел на митинг один.

Другой юноша сделал себе накидку из распечатанных статей конституции - на каждой был пририсован штамп "Не работает".

"Я сюда приехала из Подмосковья помитинговать", - с энтузиазмом сообщает Анастасия: на митинг она надела футболку с гербом СССР и считает, что это "постирония".

Политические движения тоже появились - кроме флагов Либертарианской партии России, здесь были флаги Демократического выбора, движения "Весна", разных левых движений, которые стояли со своими баннерами и периодически заводили кричалки вроде "Капитализм - дерьмо!"

Людей в футболках с именем Ивана Голунова было много, но кроме имени уже освобожденного журналиста на одежде и плакатах было много имен тех, кто до сих пор находится в СИЗО. Люди с плакатами вышли за Романа Удота из движения "Голос", аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который утверждает, что его пытали в полиции, а также активистов "Открытой России" Анастасию Шевченко и Максима Верникова, на которых завели дела за членство в нежелательной организации.

"Люди употребляют наркотики потому, что им больно"

Со сцены представитель профсоюза журналистов перечислял имена коллег, которых в России преследуют за их работу. Об Азате Мифтахове в микрофон рассказывал его научный руководитель.

"Каждый из нас нежелателен для власти", - говорила представительница "Открытой России", рассказывая о том, как организацию признали нежелательной - и это кончилось уголовными делами для нескольких ее членов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Единой повестки у митинга не было, каждый пришел со своей

Мать Анны Павликовой, фигурантки дела "Нового величия", напоминала, что четверо подсудимых по этому делу все еще находятся в СИЗО, и им нужна поддержка: "Когда освободили Ивана, в моем сердце появилась надежда, что мы сможем - и должны - помочь другим политзаключенным".

Говорили и о наркополитике, тема, которая вдруг стала актуальной после дела Голунова. "Проблему наркотиков нельзя решить, просто забивая тюрьмы людьми которые их употребляют, - говорила глава фонда Андрея Рылькова Анна Саранг, которая 20 лет занимается снижением вреда для наркопотребителей. - Люди употребляют наркотики потому, что им больно. И убивая их СПИДом, унижая их, арестовывая, заставляя сдавать своих друзей, мы не решаем проблемы".

Участники митинга проголосовали за резолюцию: отмену 228 (хранение наркотиков) и 282 (экстремизм) статей Уголовного кодекса, а также тех уголовных статей, которые ограничивают свободу слова, реформу правоохранительной и судебной системы.

У Алана - розовые волосы и три плаката: о деле "Сети", деле "Нового величия" и о сестрах Хачатурян. "Это все показывает отсутствие справедливости в нашей стране, - он объясняет, чем все эти дела похожи. - Каждый может пройтись по этим уровням: либо [сесть в тюрьму] за что-то бытовое, либо за политическое, либо за свою деятельность, как Голунов".