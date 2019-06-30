Что такое ферма трупов и зачем она нужна науке

Правообладатель иллюстрации IFAAS/USF Image caption На таких полигонах патологоанатомы получают ценные сведения о разложении тел

На первый взгляд это поле выглядит как обычный луг - много травы, кое-где она особенно высокая. Издалека кажется, что это идиллическое место для прогулки.

Но дело в том, что трава в этих местах почти на метр выше, потому что ее в течение нескольких недель питали останки разлагающихся человеческих тел.

Сегодня солнечный, жаркий и влажный день. Если выйти в поле, трупный запах становится настолько невыносимым, что на глазах выступают слезы.

На этом поле общей площадью более гектара лежат 15 трупов. Все они без одежды, некоторые заключены в металлические сетки, другие накрыты синим пластиком. Несколько тел в неглубоких ямах, но большая часть просто лежит на земле под открытым небом.

Каждое тело окружено участком сухой травы. Но именно здесь со временем трава будет быстро расти - благодаря дополнительными питательными веществами.

"Судебное кладбище"

Image caption Доктор Киммерли изучает человеческие останки с момента смерти до превращения их в скелет

Мы находимся в судебной антропологической лаборатории Университета Южной Флориды, расположенной в сельской местности близ города Тампа, рядом с окружной тюрьмой.

Хотя некоторые местные жители называют эти места фермами трупов, ученые предпочитают термин "судебное кладбище" или даже "лаборатория тафономии" (тафономия - раздел палеонтологии и археологии, изучающий закономерности процессов захоронения).

Здесь изучают, что происходит с человеческим организмом после смерти.

Эта лаборатория под открытым небом начала работать в 2017 году. Изначально ее собирались открыть в соседнем городке Хиллсборо, но против выступили местные жители, которые опасались, что она привлечет диких животных и вызовет неприятный запах, что приведет к снижению цен на недвижимость.

Image caption Некоторые тела прикрыты сетками для защиты от хищных птиц и животных

Но оказывается, не только простые люди сомневаются в целесообразности таких заведений. Некоторые ученые-патологоанатомы также выражают сомнения в полезности и необходимости таких полигонов.

Таких ферм в США еще шесть, а в этом году похожие должны появиться в Великобритании, Канаде и Австралии.

Большая часть трупов, лежащих на этом поле, была завещана науке самими умершими, хотя иногда это делают родственники.

Основная задача, которую ставят перед собой ученые, - понять, как разлагается организм человека и что происходит рядом с тем местом, где лежит труп.

Таким образом ученые собирают данные, которые могут способствовать раскрытию преступлений и помочь судебным экспертизам.

Что происходит с телом

Image caption Собранные данные помогают в восстановлении внешнего облика умерших людей

"После смерти человека начинается множество практически одновременных процессов, - говорит доктор Эрин Киммерли. - От естественного процесса разложения до появления определенного типа насекомых и изменений в окружающей среде".

Доктор Киммерли - директор института судебной антропологии в Университете Южной Флориды. Она и ее сотрудники убеждены в важности изучения тел, разлагающихся в реальном времени и в реальной среде.

По ее словам, процесс разложения человеческого тела проходит через несколько этапов:

1.Свежий труп: разложение начинается сразу после прекращения сердцебиения, когда температура тела снижается, останавливается кровообращение, кровь начинает скапливаться в определенных органах.

2.Раздувание: бактерии начинают перерабатывать мягкие ткани, становятся заметными изменения цвета кожи. Образуются трупные газы, мягкие ткани лопаются.

3.Активное разложение: на этом этапе происходит основная потеря массы тела, большая часть мягких тканей съедается червями или переходит в жидкое состояние и поглощается почвой и растениями.

4.Завершение разложения: к этому времени от мягких тканей почти ничего не остается, активность и численность бактерий, червей и насекомых снижается. Если труп лежит на земле, окружающая растительность гибнет, отмечаются изменения в кислотности почвы.

5.Сухие останки: тело начинает напоминать скелет - это начинается с лица, рук и ног. Если в этом месте влажно, тело может мумифицироваться. Вокруг тела начинается интенсивный рост растений в результате воздействия питательных веществ, попавших в почву.

Image caption Когда тело разлагается, оно оказывает влияние на окружающую среду

Однако эти этапы не фиксированы - на них может оказывать сильное воздействие окружающая среда.

Именно поэтому доктор Киммерли и ее сотрудники воссоздают различные условия на этой ферме.

Как наблюдают за трупами

Некоторые из мертвых тел просто выкладываются на землю, другие помещаются в металлические клетки или прикрываются пластиковой пленкой.

Ученые наблюдают, каким образом тело распадается в каждом случае - как действуют черви и насекомые, когда появляются стервятники, койоты, мелкие грызуны и опоссумы.

Image caption Все изменения тщательно фиксируются

Иногда эти стервятники прибывают целыми стаями. Голодные звери могут прокусывать у трупов кожу, разрывать мускулы и вырывать внутренние органы - даже переворачивать тела.

Все это время ученые ведут тщательную запись и фотосъемку происходящего. Они отмечают положение тела, расположено ли оно поблизости от источника воды, на поверхности земли или под землей, в клетке или под открытым небом.

Геологи и геофизики работают вместе с ними, анализируя процессы, которые происходят в почве, воде, воздухе - все, что происходит и с растительностью.

Когда тело превращается в скелет, его отправляют в так называемую сухую лабораторию, где кости очищаются и высушиваются, чтобы их можно было в дальнейшем использовать в учебных и исследовательских целях.

Как это использовать

Собранные данные могут быть полезны в судебно-медицинской экспертизе.

Image caption Геологи берут образцы почвы и изучают изменения в ее составе. Наличие определенных веществ может указывать на распад тела поблизости

Понимание процессов естественного разложения может дать информацию о времени наступления смерти, о длительности нахождения тела в данных условиях и даже о том, переносили ли его после смерти.

Эти данные могут также пролить свет на личность умершего. Вместе с генетическими данными и анализами костных останков эта информация может быть использована при расследовании нераскрытых убийств.

Как насчет этики?

Некоторые могут счесть такую работу шокирующей. Однако доктор Киммерли говорит, что ее это не беспокоит.

"Как профессионал и ученый ты учишься дистанцироваться", - говорит она, имея в виду табу, которые окружают смерть.

"Мы нередко участвуем в расследовании убийств, - продолжает доктор. - Самое ужасное - увидеть, что человек способен сделать с другим человеком".

Image caption Некоторые тела естественным образом мумифицируются

Бывали случаи, когда доктору Киммерли и ее коллегам приходилось говорить с семьями, потерявшими своих детей 20 или 30 лет назад и до сих пор ищущими их останки.

По ее словам, эта работа имеет смысл уже потому, что в США только с 1980 года остаются нераскрытыми почти 250 тысяч убийств.

С момента открытия в октябре 2017 года "ферма" получила 50 тел доноров, еще 180 человек завещали ей свои тела после смерти. В основном это пожилые люди, которые готовятся к смерти.

"Ферма" не принимает такие завещания от больных инфекционными болезнями, которые могут заразить исследователей, изучающих тела.

Image caption Не все ученые убеждены в полезности таких "ферм"

Такие учреждения дают науке ценные сведения, но есть и сомнения на этот счет.

"Существуют проблемы с подобными полигонами под открытым небом", - говорит Патрик Рэндольф-Квинни, эксперт в области уголовной антропологии в Университете центрального Ланкашира в Великобритании.

Хотя он в целом поддерживает ведущиеся на таких полигонах исследования, ученый считает, что они находятся на ранних этапах.

"Имеется множество переменных величин, которые невозможно контролировать. И можно только наблюдать, а это приводит к затруднениям интерпретации данных", - отмечает ученый.

По его мнению, сейчас перед специалистами в этой области стоит непростая задача перейти от описательного сбора данных к систематизации и стандартизации, что поможет их использованию в научном сообществе.

Антрополог и анатом Сью Блэк из Университета Ланкастера настроена критически и подвергает сомнению ценность проводимых исследований в силу небольших объемов получаемых данных и чрезвычайного разброса результатов.

А ведь есть еще и этическая сторона дела.

"Я нахожу такой подход неприятным и мрачным, - писала Блэк в своей книге 2018 года "Все, что остается". - И мое неприятие усиливается, когда меня приглашают посетить такое место, как будто это туристическая достопримечательность".

Но доктор Киммерли считает, что такие полигоны имеют будущее, о чем свидетельствует открытие новых таких лабораторий в разных странах.

"Любой, кто понимает, чем мы тут занимаемся, а также знает о практическом применении полученных знаний, не сомневается в том, насколько они нужны", - утверждает Эрин Киммерли.