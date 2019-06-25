Отказываются ли арабы от ислама? Арабский мир в графиках

  • 25 июня 2019
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Арабы все чаще заявляют, что они не считают себя религиозными - таков итог исследования общественного мнения в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Исследование включало и другие вопросы о том, как респонденты относятся к правам женщин, эмиграции, безопасности и сексуальности.

Опрос, проведенный по заказу Арабской службы Би-би-си агентством Arab Barometer, охватывал 25 тысяч респондентов из 10 стран региона и палестинских территорий в период с конца 2018 года и начала 2019 года.

Вот некоторые из его результатов.

С 2013 года число людей в этом регионе, обозначающих себя в качестве "нерелигиозных", возросло с 8% до 13%.

Наиболее заметен этот рост в возрастной категории до 30 лет, где 18% определяют себя как "нерелигиозных". Только в Йемене отмечено сокращение в этой категории.

Большинство респондентов в данном регионе поддерживают право женщин на занятие государственных должностей. Исключением стал Алжир, где менее 50% респондентов согласились с тем, что женщина может стать главой государства.

Но когда речь заходит о семейной жизни, большинство респондентов, в том числе большинство женщин, считает, что семейные решения должны приниматься мужчинами. Только в Марокко менее половины респондентов согласны с этим утверждением.

Принятие гомосексуальности остается низким или крайне низким во всех странах региона. В Ливане, несмотря на репутацию этой страны как более либеральной, чем соседние, эта цифра составляет 6%.

Убийство по соображениям чести - лишение жизни, чаще всего женщины, за бесчестное поведение, которое позорит род и семью.

Во всех странах, где проводился опрос, политика президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке оценивалась хуже, чем политика других лидеров. В семи из 11 стран, где проводился опрос, половина или более респондентов одобряли политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Ливане, Ливии и Египте респонденты оценивали политику российского президента Владимира Путина выше политики Эрдогана.

Общие цифры по странам не всегда составляют 100%, так как в результаты опроса не включались ответы "Не знаю" или "Не дал ответа".

Вопросы безопасности остаются предметом для серьезного беспокойства для многих респондентов в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Отвечая на вопрос, какая страна, кроме Израиля, представляет для них наибольшую угрозу, респонденты ставили на второе место США, а на третье - Иран.

Во всех странах, где проводился опрос, данные свидетельствуют, что по меньшей мере каждый пятый респондент рассматривает возможность эмиграции. В Судане этот показатель составил половину опрошенных.

Основной причиной эмиграции в подавляющем числе случаев называлось тяжелое состояние экономики.

Возросло также число тех, кто рассматривает возможность эмиграции в Северную Америку, и хотя Европа стала менее популярным направлением, она остается наиболее вероятным выбором людей, которые думают об эмиграции.

Методология

Опрос проводился агентством Arab Barometer. В его рамках было опрошено 25 407 человек в ходе личных бесед в 10 странах и на палестинских территориях.

Arab Barometer - исследовательская организация на базе Принстонского университета. Она проводит опросы общественного мнения с 2006 года. 45-минутные интервью проводились сотрудниками в ходе личных встреч и записывались с помощью планшетных компьютеров.

Опрос ставил целью выяснение мнений респондентов в арабском мире, и поэтому не включает в себя такие страны Ближнего Востока как Израиль или Иран, хотя и включает палестинские территории. Некоторые страны Персидского залива отказались предоставить сотрудникам доступ к своим гражданам. Результаты по Кувейту поступили слишком поздно для включения в итоги опроса.

Сирия не была включена в опрос в силу сложностей доступа к респондентам.

По юридическим и культурным соображениям некоторые страны просили исключить из опроса отдельные вопросы, считая их неприемлемыми. Эти исключения учитывались при подсчете результатов.

Более подробно результаты опросы приведены на сайте организации Arab Barometer.

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