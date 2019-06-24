"Победит мир". Что думают о ссоре Москвы и Тбилиси знаменитости грузинского происхождения

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После того, как российскую делегацию выгнали из грузинского парламента, а в Тбилиси началась массовая акция протеста, отношения России и Грузии снова испортились. Президент России Владимир Путин распорядился закрыть авиасообщение между странами, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал акцию протеста в Тбилиси проявлением русофобии. Что думают о конфликте знаменитости грузинского происхождения?

Олег Басилашвили, актер:

Я очень огорчен, что этот конфликт начался, но я очень мало посвящен во взаимоотношения России и Грузии. Но я знаю одно - народы, русский и другие населяющие Россию, и грузины весьма братски относятся друг к другу.

Я недавно был в Грузии, в деревнях. Меня там никто не знает как артиста, но нас очень приветливо принимали, никакого враждебного отношения я не испытывал. Наоборот, гость для грузин - всегда желанный гость.

Политические игры я не приветствую. Я не знаю, в чем заключается конфликт, я мало за этим следил. Наверное, в Грузии, как и в любой стране, существуют национальные группировки. В семье не без урода. Но я думаю, что это не угрожает всему туризму, и из-за этого не следует отменять авиационные рейсы.

Впрочем, повторюсь, я не знаю всей истории, говорю только на собственном опыте. Наиболее дружественно к нам настроенный народ из бывших социалистических республик - это грузины. Нельзя считать Прибалтику всю, среднюю Азию, даже Армению более дружественными к России. Самое дружеское отношение к русским и жителям Российской Федерации - у грузин.

Вахтанг Кикабидзе, актер, режиссер:

Русофобии в Грузии нет, это мерзопакостно было придумано этой делегацией, что приехала. 20% территории Грузии оккупировано Кремлем. Как вы себе представляете, что еще могло случиться [после их приезда]? Я все российские передачи смотрю, там говорят не то, что происходит. Они говорят про Грузию, что это хулиганы какие-то, и они оскорбляли... Кто это придумал? Вообще смешно.

Я думаю, что это продуманная операция. Хотят постепенно прибрать к рукам эту маленькую республику. Россия сделала то же самое на Украине, делала и в Грузии. Когда я говорю "Россия", я не имею в виду народ: народ - это одно, а политики - это другое. Что это ему (Путину) даст? Он хочет Советский Союз восстановить? Никто не хочет туда обратно. Но мы что можем, мы маленькая страна. Он когда хочет - закроет (авиасообщение), когда хочет - откроет. Запрет авиаперелетов - это, во-первых, оскорбление. Лет восемь-десять тому назад он собрал грузин, старушек, которые работали в Москве, содержали свои семьи, и выгнал оттуда. Я это помню - и народ все помнит.

Валерий Меладзе, певец, продюсер:

Я не устраиваю бурных празднований в свой день рождения. Тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это... Но и жизнь проходит!

Резо Гигинеишвили, режиссер:

После войны 2008 года я поехал со своей съемочной группой в Грузию снимать картину "Любовь с акцентом". Даже тогда, несмотря на послевоенное время, на шок и стресс, который в Грузии испытали люди, я не помню, чтобы мои русские коллеги почувствовали бы дискомфорт. Тогда в очередной раз я поразился достоинству моего народа. Уверен, что думающие люди не верят в русофобию грузин!

Ладо Кватания, режиссер клипов:

Я всех подводных камней не знаю. Я не могу сформулировать причину. В этой ситуации меня больше всего смущает обстоятельство, что президент запрещает перелеты. Каждый сам вправе выбирать, хочет он туда ехать или не хочет.

Теории глобального заговора [о том, что Запад устроил протесты в Грузии против России] у меня всегда вызывают улыбку. Теорий и версий у всех этой истории много. Я не верю в эту теорию, она мне кажется несимпатичной и неумной, когда начинают примешивают Америку.

Я не могу говорить за всех грузин, я не имею права так делать. Конечно, я думаю, что там есть кто-то, кто не любит русских. Как и здесь кто-то не любит грузин. Это нормально. Мы в праве адекватно выражать свою позицию, не вмешивая в дело оружие и не причиняя физическую боль.

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Я абсолютно убежден, и на основании той информации, которой я владею от людей, которые находились у здания парламента - настроений русофобских нет. Есть конкретные претензии к действующей власти и вопросы столкновения политических взглядов. Обвинять теперь, что кто-то плохой, а кто-то хороший… Повторюсь, каждый вправе выбирать ту или иную позицию.

Самое главное - победит мир. Очень надеюсь, что авиасообщение наладится. Один есть нюанс - для того, чтобы поехать в Грузию, россиянам не нужна виза, а чтобы им приехать в Россию - нужна. Это показатель того, как там готовы встречать людей. Нужно, чтобы был безвизовый режим, и все будет прекрасно.

Тина Канделаки, журналист, телеведущая:

Столкновения вокруг парламента в Грузии - это многослойная провокация, которая, с одной стороны, не отражает реального отношения подавляющего большинства грузин к России, а с другой - свидетельствует о том, что наша внешняя политика в отношении близкого нам народа провалилась.

Признание независимости Южной Осетии и Абхазии со стороны России - гештальт, который невозможно закрыть. И наши геополитические конкуренты успешно используют каждый информационный повод для того, чтобы сжечь мосты, соединяющие наши государства.

Грузины всегда были очень просвещенной нацией. Мы смотрели MTV в начале 90-х - за годы до того, как Василий Стрельников стал приобщать к американской культуре россиян. Кто виноват в том, что открытость грузин ко всему новому искусно использовали для создания такого бэкграунда, который привел нас к политическому противостоянию? Ведь Россия, как известно, стоически не хотела ничего предложить в противовес.

Я читаю высказывания наших "черносотенцев" о том, чтобы ни рубля не тратить на зарвавшихся грузин. Эти теоретики забывают, что свято место пусто не бывает. С такой политикой мы и получим тотальную изоляцию по периметру наших границ. Маленькие государства всегда пассионарны. Это необходимо учитывать, выстраивая с ними отношения.

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Не сомневаюсь, что Сергей Гаврилов и в мыслях не держал ответить неблагодарностью на грузинское гостеприимство. Гостеприимство, которое нельзя было нарушать и тем людям, которые поддались на манипуляцию и пошли свергать главу собственного парламента. Но если мы будем поджигать мост с нашей стороны, он только быстрее сгорит.

Саломе Зурабишвили прекрасно выступила, обвинив во всех бедах Россию. Какой бы символической ни была фигура президента в Грузии, нельзя забывать, что Зурабишвили - представитель западноевропейского истеблишмента. Ее компас изначально запрограммирован на речи о России как о стране, которая заинтересована в нестабильной обстановке в Грузии. Даже странно указывать ей на то, что бунтуют одни грузины, а слезоточивый газ и резиновые пули применяют другие грузины.

Сторонники [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили - вот настоящие бенефициары столкновений, которые ждут момента, чтобы вернуться к власти, и, как мы видим, используют любой повод для разжигания бунта.

Давид Якобашвили, бизнесмен

Это печально. Столько всего в отношениях построили - и вдруг опять в ту же яму скатывается ситуация. Очень жалко, нет слов даже. Это цепь событий, одно за другим. Когда люди не стараются сохранить мир, так и бывает. Это ошибки людей, головотяпство.

Обе стороны в тот момент времени, когда случилась история с тем депутатом, повели себя не совсем осмотрительно. В Грузии есть оппозиция, люди, думающие по-разному, молодежь, совершенно по-другому мыслящая, [грузинским властям] нужно было быть аккуратнее. Тот хрупкий мир между Россий и Грузией, который начал в последние годы возрождаться, к сожалению, не удержали.

Я приезжал [в последнее время] несколько раз в Тбилиси, видел, сколько туристов русских гуляет, и все рады и довольны. По опросам подавляющее большинство [туристов] не видело никаких проблем и было готово возвращаться еще и еще.