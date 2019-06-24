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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в понедельник вечером объявил об уходе в отставку. Это решение оказалось неожиданным для многих политологов и чиновников, в том числе и тех, кто работал с Евкуровым.

В своем заявлении Евкуров пожаловался на разобщенность народа. Представитель чиновника Борис Краснов заявил Русской службе Би-би-си, что конечная цель решения Евкурова - достижение единства в ингушском обществе.

В последние месяцы в Ингушетии участились призывы к отставке Евкурова. Это произошло на фоне планов властей республики передвинуть границу с соседней Чечней, спровоцировавших в Ингушетии массовые акции протеста. Власти на них ответили арестами организаторов, что еще сильнее накалило атмосферу.

Русская служба Би-би-си собрала комментарии чиновников и экспертов по поводу отставки Евкурова, который возглавлял республику с 2008 года и покинул свой пост меньше чем через год после переизбрания на очередной пятилетний срок.

Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев (в интервью ТАСС):

"Это был очень сложный период - его руководства. Первые пять-шесть лет - это борьба с международным терроризмом, это разобщенность общества. Люди просили главу и федеральный центр, чтобы прекратилось убийство людей. И самое большое, главное завоевание - что при нем все это остановилось.

Такое [заявление об отставке] может произойти в любое время, но о каких-то сроках я не знал, это решение самого Юнус-Бека Баматгиреевича".

Глава регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов (в разговоре с Би-би-си):

"Безусловно, жители республики очень рады этому моменту по нескольким причинам. Во-первых Евкуров полностью дискредитировал себя как руководитель региона. Во-вторых, он дискредитировал себя как житель этой республики.

Своими действиями он фактически полностью утерял авторитет и региональной, и федеральной власти. Жители республики давно ожидали этой отставки, но никто не знал, когда это произойдёт. Евкуров никогда не подал бы добровольное прошение об отставке и, думаю, обьявил о ней исключительно по воле федерального руководства.

Безусловно, его отставка связана со сложившейся в регионе ситуацией [с митингами], к которой он привёл. Его действия, связанные с подписанием соглашением о границах, с развёрнутыми в регионе репрессиями привели к этому. Это прямая связь со сложившейся региональной ситуацией.

Я пострадал от действий этого человека как житель республики, и на меня был наложен штраф за участие в протестах, был обыск в моем доме, был обыск в доме моего брата, главы правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова".

Депутат Госдумы от "Единой России" Адальби Шхагошев (в беседе с РИА Новости):

"Евкуров - человек героический, который в своей жизни совершил довольно много героических поступков. Его заявление - это тоже честный, мужской поступок.

Он сделал серьезное дело, победив терроризм у себя на территории, он также вел адаптационную работу, которая призвана бороться с радикальной идеологией. Я уверен, что этот человек будет востребован на самых серьезных постах. Я даже допускаю, что эта отставка может быть не принята (президентом), это мое мнение".

Спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев (в интервью ТАСС):

"Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же. Продолжит службу по военной линии.

Все, что мог для своей республики, родины, он делал. Что-то удавалось, что-то не удавалось. Удавалось больше. Сделал многое, прорыв - во всех отношениях: живем спокойно, спим спокойно, ночью гуляем спокойно, это главное".

Политолог Дмитрий Фетисов (в разговоре с Би-би-си)

"В последний раз ему продлили полномочия исключительно в противовес Кадырову, с которым у него давно плохие отношения, для сдерживания его влияния на Кавказе.

Евкуров был очень эффективным лоббистом, умел конвертировать личную поддержку президента, связанную с его героическим прошлым, выбивал федеральные деньги для республики. Но ингуши были им недовольны, на остро стоящий вопрос национальной идентичности Евкуров не смог ничего ответить, и в какой-то момент он потерял нить диалога со своим народом.

В последних территориальных спорах с Чечней Евкуров растерялся - боевой генерал в первые дни протестов не вышел к протестующим и не давал никаких комментариев. В Кремле могли это оценить как слабость. Кроме того, он ничего не смог сделать с лидерами протестов, преследуются сейчас по сути рядовые активисты".

Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников (в Инстаграме):

"Юнус-Бек Баматгиреевич - достойный сын ингушского народа, Герой России, патриот нашей Родины, боевой офицер и опытный государственный деятель. Его решение - мужественный шаг. Он всегда брал ответственность на себя, совершал взвешенные поступки.

За последние 11 лет в Ингушетии реализованы федеральные целевые программы социально-экономического развития, введены в строй новые предприятия, построены школы, больницы, дома культуры. Много сделано для обеспечения безопасности жителей".