"Газета-то двухсторонняя!" Как в Петербурге проводят выборы втайне от оппозиции

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В Санкт-Петербурге, втором по величине городе России, в этом году выбирают не только губернатора - осенью в единый день голосования петербуржцы должны выбрать и муниципальных депутатов. Но если губернаторские выборы - это большое событие, за которым следят все, то именно на муниципальном уровне разворачивается настоящий политический триллер с административным ресурсом, тайными списками, искусственными очередями и драками.

Русская служба Би-би-си провела день с независимым кандидатом и узнала, легко ли сегодня в России стать муниципальным депутатом.

В теплое июньское утро Евгений Коноплин, скромный молодой человек 27 лет, поднялся на третий этаж неприметного здания из кирпича и оказался у закрытой двери. В душном предбаннике сидело несколько женщин. Самая молодая из них грустно перелистывала книгу Сартра. Сторонний человек мог бы подумать, что это очередь в больнице, но здесь собрались кандидаты в муниципальные депутаты округа Петровский, который находится в Петроградском районе Петербурга.

Евгений родился и живет в этом округе. Он работал коммерческим директором небольшого бизнеса, а последние два с половиной года является председателем совета своего многоквартирного дома. "Там я занимаюсь ремонтом, заменой окон и так далее. Просто сейчас я решил, что надо навести порядок не только в доме, но и в своем округе", - ответил Коноплин Би-би-си на вопрос, почему он решил выдвигаться в муниципальные депутаты.

Впрочем, стать представителем местного самоуправления в Петербурге Евгению не так легко. Его, как и многих других кандидатов, ждет отсутствие информации о начале подачи заявок, молчащие работники избирательных комиссий и муниципалы от "Единой России", вырывающие из рук телефоны.

Не первые скандальные выборы

Муниципальные выборы пройдут в городе 8 сентября, в один день с губернаторскими. И если то, как устроены выборы губернатора, более-менее понятно, то с муниципальными ситуация сложнее. Петербург поделен на 111 муниципальных образований. В каждом из них есть от двух до четырех округов; от каждого округа избирается пять депутатов. Всего муниципальных депутатов сейчас чуть больше 1,5 тысяч, и большинство из них состоят в "Единой России".

Хотя муниципальные депутаты не могут принимать законы, как, например, депутаты Госдумы или городского заксобрания, они, например, принимают бюджет округа - по средним оценкам, он составляет около 100 млн рублей на год. Органы местного самоуправления тратят эти деньги на многие вещи, которые касаются повседневной жизни горожан: ремонт во дворах, детские площадки, урны и скамейки.

Одна из важных функций муниципалов - сбор подписей за кандидатов в губернаторы. Эти подписи - необходимое условие для регистрации кандидата, и с учетом перевеса голосов "Единой России" эта процедура фактически позволяет власти допускать или не допускать до выборов любого кандидата. В этом году кандидатам в губернаторы надо собрать 160 подписей в 84 муниципальных образованиях.

Политическое влияние на уровне местного самоуправления и потенциальная возможность пошатнуть позиции "Единой России" заинтересовали московскую оппозицию. Теперь в Петербурге работают проекты "Объединенные демократы", "Умное голосование" Алексея Навального, а также "Городские проекты" Ильи Варламова и Максима Каца, которые помогают выдвигаться муниципальным кандидатам от партии "Яблоко".

Правообладатель иллюстрации Pimenov Roman/tass Image caption В марте 2019 года в Петербурге прошел митинг "За свободные выборы"

Сами выборы муниципальных депутатов устроены так: каждые пять лет муниципальные образования (МО) назначают дату голосования. После решения совета у муниципалитета есть несколько дней для публикации информации об этом - на сайтах своих МО и в муниципальных газетах, которые должны быть общедоступны.

В этом году, по закону, дату нужно было назначить в период с 9 по 20 июня. Затем у кандидатов есть 20 дней, чтобы сообщить избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) о том, что хотят участвовать в гонке, открыть специальный избирательный счет в банке и собрать подписи местных жителей.

Именно с назначением даты выборов и сообщением об этом у местных властей оказывается больше всего возможностей сделать так, чтобы об идущей кампании знали только "нужные" кандидаты - а не оппозиционные.

Тайная кампания

Коноплин идет на выборы самовыдвиженцем с поддержкой проекта "Объединенные демократы" (его организовали оппозиционные питерские политики - Андрей Пивоваров, Сергей Кузин, Андрей Давыдов; им помогает Дмитрий Гудков из Москвы). Команда поддерживает кандидатов консультациями и юридически.

В округе Петровский, в котором собирается выдвигаться Евгений, до последнего времени не было понятно, когда официально началась избирательная кампания. Там не было никаких опознавательных знаков или объявлений о выборах. Корреспондент Би-би-си прошелся по округу и не обнаружил мест, где можно взять муниципальную газету. На сайте Петровского до 25 июня также не было никакой информации.

Несколько дней назад Коноплин вместе с другим кандидатом-самовыдвиженцем Дмитрием Жуковым пришел на избирательный участок, чтобы узнать дату начала избирательной кампании, но встретили кандидаты только закрытую дверь. Через несколько минут, рассказывают оба, им удалось попасть внутрь, но на вопросы, когда же было принято решение о начале кампании, никто из действующих муниципалов отвечать не стал. В комиссии Би-би-си про это также ничего не сообщили.

В итоге глава муниципального совета Петровского Владимир Бородин выгнал кандидатов, попытавшись отобрать телефон у Дмитрия Жукова (он снимал все на видео, которое молодые люди потом опубликовали в "Фейсбуке"). "Я человек новый в этой всей истории. Все ожидал: что будут кричать, игнорировать… Но что на меня поднимут руку - это уже перебор!" - негодует Дмитрий.

Через несколько дней кандидаты решили вновь попытаться зарегистрироваться на выборы. Сидя больше часа в душном предбаннике у входа в ИКМО, корреспондент Би-би-си поинтересовался у девушки, читающей Сартра, от какой партии она идет. "Самовыдвиженец", - вздохнула она и отказалась отвечать на другие вопросы. Ее "коллега" по очереди оказалась сотрудницей бюджетного учреждения, но также не сказала, зачем идет на выборы. Другие женщины точно так же не общались с Би-би-си.

Корреспонденту Би-би-си не сразу удалось попасть внутрь помещения муниципального образования: периодически появляющийся в двери заместитель главы местной администрации Сергей Дорогов загораживал проход. "Я спрошу у кандидата, не против ли он, чтобы при вас разглашали его паспортные данные, и вернусь!" - в итоге пообещал Дорогов и не вернулся.

Наконец подошла очередь Коноплина. Пока он ставил подписи на документах и предоставлял нужные справки членам избирательной комиссии, корреспондент Би-би-си попытался поговорить с главой муниципалитета Владимиром Бородиным - тем самым, который выгонял кандидатов с участка несколько дней назад.

"Я не Владимир, - сказал Владимир корреспонденту Би-би-си. - Я просто технический сотрудник здесь. Служу тут". После этого глава образования исчез.

Скандалы по всему городу

Происходящее в "Петровском" довольно типично для этих местных выборов в Санкт-Петербурге. Почти треть муниципальных образований, по данным издания "Фонтанка", скрыли данные о назначении выборов. А после того как оппозиционные кандидаты и активисты начали сообщать о нарушениях, к избирательным участкам выстроились очереди из спортивных молодых людей: оппозиционные активисты жалуются, что из-за этих очередей не успевают подать документы.

Несколько оппозиционных кандидатов рассказывали, что им не открывали двери. Городской избирком в ответ на это фактически ничего не делал.

В среду глава петербургского штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шуршев пришел в избирком округа "Екатерингофский", где, как написал он в своем "Твиттере", увидел большую очередь.

После того как он начал снимать людей на видео, к нему подошел неизвестный мужчина и напал на Шуршева: стал пинать его и выхватывать телефон. Шуршев пообещал подать жалобу в горизбирком.

Пропустить Twitter пост , автор: @Shurshev Напали в подворотне у ИКМО Екатерингофский, где была огромная очередь. Телефон разбит, руки и колени в крови. Но жив. К 12 иду в горизборком на рассмотрение жалобы по Екатерингофскому — Александр Шуршев (@Shurshev) 26 июня 2019 г.

В другом образовании, "Ржевке", оппозиционные кандидаты пытались войти в ИКМО, но искусственная очередь стала их душить и оттаскивать от дверей.

Петербургские депутаты Законодательного собрания написали обращение к главе ЦИКа Элле Памфиловой, в котором указали, что горизбирком создает "лишь видимость решения проблемы всеобщего нарушения избирательного права". Кандидаты в муниципалы также жаловались в ЦИК и прокуратуру.

После этого горизбирком заявил, что всем ИКМО надо предоставить отчет, назначена ли дата выборов, подано ли соответствующее заявление в ЦИК. Также городская комиссия уточнила, что ИКМО должны принимать всех кандидатов до последнего. Наконец 25 июня в Петербург приехало 14 человек из ЦИКа, чтобы разобраться в ситуации. Би-би-си отправила в горизбирком запрос и ожидает ответа.

26 июня член ЦИК Николай Левичев заявил, что сейчас он наблюдает "инфернальные ремейки выборов 2014 года", - как пишет Telegram-канал "Ротонда". "Вчера мы общались с такими главами избирательных комиссий, что мне приходила в голову фраза "Бесстыжему плюй в глаза, ему все - божья роса". Местечковые деятели своими самопальными безумными инструкциями нарушают избирательное право граждан", - в сердцах говорил Левичев.

Рабочая группа горизбиркома признала незаконными действия муниципального избиркома "Екатерингофский". Комиссия работала в подворотне, тайно и по странному графику. В отношении председателя ИКМО Ксении Недбаевой было принято решение составить административный протокол по статье о неисполнении решения избирательной комиссии. Это грозит ей штрафом до 2 тысяч рублей и увольнением.

Предыдущие муниципальные выборы в Санкт-Петербурге также обернулись многочисленными заявлениями о "тайных" выборах и сложностях с регистрацией. В Центральной избирательной комиссии оказалось больше 250 жалоб на проведение выборов, а тогдашний ее председатель Владимир Чуров назвал Петербург лидером по числу нарушений. В итоге 80% всех муниципальных депутатов, победивших на выборах, были членами "Единой России".

По мнению профессора факультета политических наук в Европейском университете Владимира Гельмана, причина скандалов - в "стремлении перебдеть, чтобы враг не прошел" и служебное рвение на местном уровне.

"Получится ли оппозиции добиться похожих результатов, как в Москве 2017 года (тогда сразу в нескольких округах в муниципалитеты смогли избраться оппозиционеры - Би-би-си)? Думаю, что нет, - говорит Гельман. - Совпадение их по времени с губернаторскими будет лишний раз работать на то, чтобы все живое задушить и на местном уровне. Условно, всех бюджетников пригонят, а нежелательным кандидатам не дадут пройти".

"Ну это уже наглость!"

В муниципалитете Петровское, куда пришел корреспондент Би-би-си, муниципальные депутаты молчали и убегали от корреспондента. На вопрос членам избирательной комиссии, какого числа появилось решение о начале кампании, те крикнули: "Александра Михайловна, ответьте на вопрос!" В помещение зашла муниципальный депутат Александра Дрожжина. "Пишем?" - тонким голосом спросила женщина, увидев диктофон корреспондента, и сразу же скрылась в своем кабинете. Когда Би-би-си попыталась узнать у депутата мнение о скандалах на участках, она крикнула "Ну это уже наглость!" и пообещала вызвать полицию.

Документы у кандидата Коноплина приняли, и напоследок Би-би-си изучила стенд в ИКМО, на котором висела муниципальная газета от 9 июня с решением о начале избирательной кампании. Коноплин утверждает, появилась она совсем недавно, а несколько дней назад на стенде висела газета от другой даты и без сообщения о решении.

Замглавы администрации Сергей Дорогов так прокомментировал эту аномалию: "Вы что, все висело, просто другой стороной, газета-то двухсторонняя!". На сайте образования Петровский до 25 июня также не было никакой информации о решении.

Image caption Муниципальная газета от 9 июня с решением о начале избирательной кампании, которая, по словам, активистов появилась на стенде лишь недавно

Евгению Коноплину осталось открыть избирательный счет в отделении "Сбербанка" (он прождал в нем почти 10 часов; сначала сотрудники не знали, как открывается счет, а затем в Петроградском районе выключилось электричество - Би-би-си) и собрать подписи жителей. На это у него осталось всего четыре дня: официально избирательная кампания в "Петровском" началась 9 июня, а документы ему удалось подать только 24 июня, до этого их у него не принимали.

После того, как Коноплин подал документы, в ИКМО зашли те самые женщины из очереди, которые отказались общаться с Би-би-си. Однако, как потом сообщил Евгению другой кандидат, избирательная комиссия выдала ему документы на открытие счета под номером 11. Коноплину же выдали номер 10. "Из чего делаем вывод, что больше никого из сидящих в очереди людей не регистрировали", - предполагает Евгений.

Коноплин настроен, кажется, оптимистично. На вопрос, получится ли у него зарегистрироваться, он отвечает, что все непредсказуемо. "Судя по тому, как сейчас все складывается, ко мне будут прикапываться по поводу подписей. Сегодня я уже собрал 14 необходимых подписей местных жителей и подам документы в ИКМО", - улыбается молодой человек.