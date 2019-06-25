Королевский ремонт для Гарри и Меган. Во сколько он обошелся, и кто за него заплатил?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Герцог и герцогиня Сассекские с сыном Арчи

Ремонт загородной резиденции герцога и герцогини Сассекских Фрогмор-коттедж обошелся налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов (3,06 млн долларов), следует из обнародованного во вторник ежегодного финансового отчета королевской семьи.

Ранее особняк, находящийся в километре от Виндзорского замка, был разбит на пять квартир, где жила королевская прислуга, поэтому в ходе ремонта его пришлось переделать в жилье для одной семьи.

Принц Гарри и его супруга Меган, поначалу жившие в Кенсингтонском дворце, переехали в этот коттедж в апреле, незадолго до рождения сына Арчи. Из собственного кармана они оплатили установку новых водопроводных труб и кранов.

В 2018-2019 финансовом году Казначейство Ее Величества выделило на нужды королевской семьи 82 млн фунтов (104,6 млн долларов); из них 33 млн - на хозяйственные нужды, включая масштабный ремонт Букингемского дворца.

В прошлом году официальные расходы королевы Елизаветы II - не считая средств, переведенных в резервные фонды на строительные работы во дворце - составили 67 млн фунтов, что на 41% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Это, в частности, связано с продолжающимся ремонтом в Букингемском дворце и прочих королевских резиденциях.

Согласно финансовым документам, в британскую казну в прошлом году поступило 343,5 млн фунтов от Crown Estate ("Собственность Короны", земли и владения королевского двора).

Прибыль, которую получает Crown Estate, также идет на нужды королевской семьи.

Большой ремонт

Фрогмор-коттедж является частью большого поместья Фрогмор-хаус, где Гарри и Меган принимали гостей по случаю своего бракосочетания в мае 2018 года.

Дом был построен в 1801 году и был пожалован королевой Елизаветой II молодой паре после свадьбы.

Известно, что в особняке в ходе ремонта заменили деревянные потолочные балки, перекрытия и устаревшую систему отопления. Кроме того, в дом провели газ и заменили электропроводку.

В общей сложности ремонтные работы заняли полгода. В некоторых помещениях ремонт еще продолжается.

"Этот дом не ремонтировался долгие годы и уже стоял в очереди на ремонт в соответсвии с нашими обязательствами по поддержанию удовлетворительного состояния королевских резиденций", - сказал хранитель личного кошелька монарха сэр Майкл Стивенс.

Герцог и герцогиня Кембриджские также ремонтировали свое будущее жилье перед тем, как выехать из Кенсингтонского дворца, и потратили тогда 4 млн фунтов на переделку офисного здания в жилой дом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гарри и Меган переехали во Фрогмор-коттедж в апреле 2019 года

Джонни Даймонд, корреспондент при королевском дворе

Выделение денег налогоплательщиков на содержание королевской семьи является весьма щекотливым вопросом уже не первое десятилетие.

Именно поэтому представители Букингемского дворца так подробно стали объяснять, какие именно работы надо было провести во Фрогмор-коттедже, и что все дополнительные расходы оплатит сама пара.

Королевская субсидия покрывает затраты на официальные королевские мероприятия и поддержание королевских дворцов.

Однако у некоторых возникает вопрос: почему же молодожены должны были выехать из Кенсингтонского дворца? И почему, если это было так необходимо, они не заплатили за ремонт коттеджа в Виндзоре сами?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Особняк Фрогмор-хаус был построен в XVII веке

Королевские деньги

Основная часть средств так называемой королевской субсидии состоит из 15% чистой прибыли, получаемой Crown Estate.

В 2017-2018 гг. общая сумма королевской субсидии выросла на 25% от совокупной стоимости королевских активов за 10-летний период. Дополнительные средства (369 млн фунтов) были выделены на ремонт Букингемского дворца.

Из финансовой отчетности королевского двора также следует, что расходы принца Уэльского и герцогини Корнуольской на официальные поездки выросли почти на 30% и достигли 1,3 млн фунтов.

Это связано с тем, что наследник престола и его супруга стали выполнять больше королевских обязанностей, разгрузив график королевы Елизаветы II, находящейся в преклонном возрасте.

Из отчетности также следует, что отшедший от дел в 2017 году супруг королевы, герцог Эдинбургский, сохраняет за собой рабочий офис и личного секретаря и получает из казны ежегодный доход в размере 359 тысяч фунтов.