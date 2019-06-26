Широкая душа и уникальный голос. Новый байопик о Лучано Паваротти

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На одном из своих последних концертов в Шанхае 6 декабря 2005 года

В ближайшее время на мировые экраны выходит новый документальный фильм о феноменальном итальянском теноре Лучано Паваротти.

Певец скончался в 2007 году в возрасте 71 года. За свою карьеру он продал 100 млн пластинок и прорвался на вершину певческой славы.

Режиссером нового документального байопика стал американский актер и режиссер Рон Ховард, снявший в 2016 году документальный музыкальный фильм о "Битлз" - "Восемь дней в неделю - гастрольные годы".

"Случайно, как все прекрасное"

Накануне специального показа нового фильма "Паваротти" в Лондоне вдова тенора Николетта Мантовани в интервью Би-би-си рассказала историю знакомства с прославленным певцом.

"Это произошло, как и все прекрасное в жизни, случайно. Я была молода, только закончила учебу и искала какую-то временную работу на лето. Я постучалась не в ту дверь, и вдруг он появился на пороге - один, и завел со мной разговор, а мне хотелось убежать со стыда... Так что все началось не с той двери", - рассказала Мантовани.

"Я тотчас же его узнала. И хотя я не была любительницей оперы, но поскольку он был так знаменит, я не знала, что сказать. И я тут же ляпнула глупость, потому что он каждый год устраивал скачки и присутствовал на них, и вот я спросила: "Так значит, вы любите лошадей?" Он посмотрел на меня и ответил: "Да, конечно. Наверное, ваш следующий вопрос будет о том, люблю ли я петь?"

По поводу пения Паваротти как-то сказал, что на свете нет такого человека, который бы не мог петь - это лишь вопрос тренировки и постановки голоса. Однако в лице своей второй жены он встретил исключение из этого правила.

"У меня совершенно нет слуха и ужасный [певческий] голос, однако Лучано это очень понравилось, потому что он не верил, что такое может встречаться в природе - такой плохой голос, - призналась Николетта в интервью Би-би-си. - Он пытался [учить пению], потому что полагал, что петь могут абсолютно все - главное научиться, но спустя два года он сказал: "Знаешь, у каждого правила есть исключение, и это исключение - ты".

Автором сценария нового фильма о Паваротти стал Марк Монро, который сотрудничал с режиссером Роном Ховардом на съемках фильма о "Битлз".

"Для меня это оказалось сложной задачей - рассказать об оперном мире так, чтобы это было интересно широкой публике. Но чем больше ты узнаешь, чем больше говоришь с людьми [из этого мира], например, с Николеттой, тем более это становится интересным и увлекательным".

В интервью Би-би-си он признался, что, работая над сценарием, он открыл для себя много нового, в частности, каким было детство признанного тенора и его юношеские годы.

"Он был молодым человеком, который пытался понять, что ему делать в жизни. Мне показалось это чрезвычайно вдохновляющим - тот факт, что даже сам великий Паваротти потратил многие-многие годы на оттачивание своего мастерства и постоянно учился", - сказал сценарист.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Три тенора (слева направо) - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти - стали известны и узнаваемы далеко за пределами оперного мира благодаря энтузиазму Паваротти. На концерте в Токио 9 января 1999 года

Паваротти, родившийся в семье пекаря и работницы сигаретной фабрики, начал свою оперную карьеру в Италии в 1961 году и за долгие годы известности, а затем и славы, бессчетное число раз выходил на сцену и сделал множество записей как целых опер, так и отдельных, наиболее известных своих партий.

Он сумел преодолеть барьер присущей опере элитарности и, благодаря красоте своего голоса и лиричности исполнения, сделать популярными многие арии.

Он также одним из первых классических исполнителей стал выступать вместе с поп- и рок-певцами.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption На концерте "Паваротти и друзья" в Модене с лидером рок-группы U2 Боно

Его по праву называли "королем верхнего "до".

"Когда доходишь до этих эпизодов в фильме, просто дух захватывает, - признался Марк Монро. - И скажу вам, что, когда я интервьюировал очень многих людей, которые появляются по ходу фильма, и спрашивал их об этой высокой ноте, никто не мог толком этот момент описать, потому что это такое переживание - когда находишься рядом с кем-то, кто извлекает из себя эту ноту..."

"Его голос отдавался в душе каждого, кто слушал его пение. И поскольку он был так предан миру оперы, он всегда стремился обнаружить новый талант. Поэтому мы решили открыть Фонд имени Лучано Паваротти, который мог бы помочь новому поклению певцов начать карьеру, - отметила его вдова в интервью Би-би-си. - Для Лучано это было очень важно: помогать молодым певцам и всем детям, чье детство затронуто войной, и мы стараемся работать в этих двух направлениях".

Что говорят критики?

Несмотря на то, что новый фильм еще не вышел в мировой прокат, в США, где в конце мая состоялся специальный показ, уже появились первые рецензии.

Критик Washington Post называет новый байопик Ховарда слишком "отполированным" и напоминает, что уже с 1990-х годов Паваротти не раз становился жертвой насмешек: то ли он выйдет на сцену, то ли не выйдет, и даже если выйдет, не будет ли он опять стоять в позе мешка, отказываясь хоть как-то взаимодействовать с другими певцами на сцене?

Скандалы не раз омрачали имя Паваротти и в связи с "пением под фанеру", и с обвинениями в уклонении от уплаты налогов, а также в связи с многочисленными романами во время первого брака.

"Самое сильное, что есть в новой, отполированной документальной картине Рона Ховарда "Паваротти", так это сочувствие к своему герою, который предстает уязвимым, но не опустошенным, простым человеком, а не жалким шутом, каким он зачастую выглядел в последние годы своей жизни. Новый фильм бросает вызов этой карикатуре на Паваротти, которая столь долго после его смерти была связана с его именем, и в процессе этого невольно призывает любителей оперы, которые отвернулись от своего кумира, поменять это отношение", - пишет критик Филипп Кенникотт.

С тем, что новый байопик представляет слишком приглаженный, голливудоподобный образ Паваротти, согласен и критик New York Times: "Если у Лучано Паваротти когда-нибудь и был неудачный день в жизни, то из фильма вы об этом не узнаете".

"И все же, трудно не попасть под его очарование по мере того, как яркая личность Паваротти блистает практически в каждой сцене. Оптимизм певца заразителен, его мальчишеское удивление радует. Здесь много чему можно улыбнуться", - признает газета.

Критики согласны в том, что новый фильм, несмотря на минусы, демонстрирует главное: у Паваротти была широкая душа. И уникальный голос.