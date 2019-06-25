Резиновые пули в центре Тбилиси: что происходит

Image caption После разгона многие приходят на акции протеста к зданию парламента с символическими повязками на одном глазу и надписью "20%"

Повязка на одном глазу после насильственного и многочасового разгона митингующих в ночь с 20 на 21 июня стала одним из символов протестов, которые продолжаются в центре Тбилиси в течение последних пяти дней.

"Мне очень трудно вспоминать события той ночи, но я никогда не забуду тот момент, когда мне в глаз попала пуля и когда я увидела тех вооруженных спецназовцев, которые шли на нас. Это всегда будет для меня самым тяжелым воспоминанием", - говорит Мако Гомури, вспоминая ночной разгон митингующих в центре Тбилиси в ночь на 21 июня.

В Мако в ту ночь попала резиновая пуля - и она лишилась глаза. 18-летняя хрупкая девушка после той ночи стала символом протестов.

Image caption Мако лишилась глаза в ночь с 20 на 21 июня во время разгона протестов

В клинике New Hospital в Тбилиси, откуда Мако выписали в понедельник, собрались ее близкие и журналисты. Сюда пришли даже те, кто не знает ее лично, но услышал о произошедшем с ней. Мако встречали бурными аплодисментами. Один из пришедших принес ей в подарок рыжего котенка.

Тем же вечером ее имя уже скандировали собравшиеся на акции протеста перед парламентом. После разгона многие приходят на акции протеста к зданию парламента с символическими повязками на одном глазу.

Media playback is unsupported on your device "Больно стало потом". Истории пострадавших от резиновых пуль в Тбилиси

Власти обещают наказать полицейских, превысивших полномочия во время разгона акции в ночь на 21 июня. Генеральная прокуратура Грузии расследует возможные факты превышения служебных полномочий полицией в ту ночь.

Но на акциях протеста у здания парламента митингующие требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария, считая его ответственным за насильственный разгон демонстрантов.

Слезоточивый газ и резиновые пули

Image caption Мако встречали в больнице аплодисментами и подарили котенка

Мако - не единственная жертва резиновых пуль, которые полиция применила против демонстрантов. По меньшей мере еще один пострадавший, сотрудник охраны телекомпании "Рустави-2", лишился глаза.

Разгон акции начался после попытки части демонстрантов ворваться во двор здания парламента. Против митингующих полиция применяла слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Той ночью в больницы было доставлено более двухсот человек. Двое из пострадавших по сей день находятся в реанимации на искусственном дыхании. Среди пострадавших были полицейские и десятки журналистов.

Хартия журналистской этики Грузии - независимое объединение журналистов - опубликовала список из 34 пострадавших во время разгона репортеров. Большинство журналистов, согласно этим данным, пострадало от резиновых пуль.

Вахтанг Берикашвили пытался заснять происходящее у парламента в ту ночь, когда ему попали в руку.

"Когда меня ранило, я, наверное, был в шоке, почувствовал что-то вроде укуса, пуля так вошла в тело, что я даже не заметил. Потом, когда посмотрел на руку, увидел, что она вот так вздулась и пулю можно было нащупать. Боль началась потом, а не в момент удара, хотя у пули такая большая головка", - говорит он.

Image caption Вахтанга Берикашвили ранило резиновой пулей, когда он пытался заснять происходящее у парламента

Врачи, которые извлекли из его руки резиновую пулю, сказали, что ему повезло, что пуля не попала ему в артерию или в кость. Взять с собой на память пулю ему не дали, но фотографию с извлеченной пулей Вахтанг разместил на своей странице в социальной сети.

Кто виноват?

В МВД заявили, что применить силу полиция была вынуждена, так как мирная акция приобрела насильственный характер и, несмотря на неоднократные призывы, участники акции продолжали попытки штурма законодательного органа страны.

"Используя дубинки, железные конструкции, камни и тупые предметы они физически и группой расправлялись с полицейскими, сопротивлялись им и не подчинялись их законным требованиям, разоружали их и отнимали у них соответствующее оснащение", - заявил после разгона заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе.

Он назвал действия протестующих массовым нарушением порядка, которое продолжалось всю ночь.

Более трехсот человек были задержаны, из них более ста участников митинга арестованы за административные правонарушения.

По словам исполнительного директора Transparency International-Georgia Эки Гигаури, несмотря на то, что в какой-то момент ситуация у парламента обострилась, реакцию правоохранительных органов на происходящее у парламента 20 июня нельзя назвать адекватной.

"Полиция не использовала более легкие формы для сохранения правопорядка и сразу перешла к тяжелым. Когда они использовали резиновые пули, было видно, что у них задание - целенаправленно стрелять в демонстрантов, и именно поэтому пострадало столько людей [….] Я считаю, что полиция превысила полномочия и неадекватно использовала силу и поэтому, в этом случае, обязательно должен встать вопрос об ответственности министра внутренних дел ", - говорит она.

Замдиректора Европы и Центральной Азии организации Human Rights Watch Георгия Гогия говорит, что использование резиновых пуль само по себе законно, но их неправильное использование может привести к тяжелым последствиям или даже смерти.

Резиновые пули при правильном использовании причиняют боль, но они не должны проникать в кожу, как это произошло в случае с Вахтангом, отмечает Гогия.

"Существуют принципы ООН по применению силы и оружия правоохранительными органами, где очень четко сказано, что оружие должно использоваться только при самообороне или для предотвращения серьезных телесных повреждений. В других случаях использование таких резиновых пуль неправильно, и правительство должно расследовать каждый случай их применения", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Vakhtang Berikashvili Image caption Пуля, попавшая в руку Вахтанга Берикашвили

Кроме того, полицейские должны были предупредить демонстрантов, что те будут применять против них силу.

"Они должны были предупредить многоразово, четко и ясно. Дать конкретное время людям, для того, чтобы они сами разошлись. В случае, если люди не разошлись, они имели право использовать силу, но это должна была быть постепенная эскалация силы, то есть они должны были начать с наименьшей силой, - уверен он.

"Тот факт, что используют одновременно и слезоточивый газ, и резиновые пули - это уже нарушение принципа постепенной эксалации", - говорит Гогия.

В МВД Грузии в понедельник заявили о приостановке полномочий десяти сотрудников. В действиях двоих из них есть признаки уголовного преступления, и материалы переданы генеральной прокуратуре Грузии, заявили в ведомстве.

Но наказание рядовых полицейских те, кто собирается у здания парламента на акции протеста, считают недостаточным и неадекватным ответом властей на насилие в отношении демонстрантов.

Акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел и освобождения задержанных в ночь на 21 июня продолжится у здания парламента в центре Тбилиси в четверг.