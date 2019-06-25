Я сыграл в Wizards Unite. Очень странная игра с Гарри Поттером
Вышла игра в дополненной реальности по мотивам мира Гарри Поттера. Я провел выходные, исследуя пересечения мира магов и маглов на карте Лондона.
Игра для смартфонов Harry Potter: Wizards Unite вышла в Великобритании и США в пятницу 21 июня, а на следующей день - еще в 25 странах. В России игра пока недоступна, дата ее выхода на российский рынок также еще не определена, сообщили Би-би-си в пресс-службе концерна Warner Bros.
Новую игру называют версией Pokemon Go по мотивам романов о Гарри Поттере, и это неудивительно - оба приложения разрабатывала калифорнийская студия Niantic.
Pokemon Go студия разрабатывала в партнерстве с японской компанией Nintendo, а Wizards Unite - вместе с подразделением Warner Bros, отвечающим за видеоигры.
Магия разлилась по миру маглов (людей без колдовских способностей), и по карте разбросаны заколдованные чародеи, объекты и сущности. Задача игрока - находить их, снимать с них чары, рисуя заклятия на экране смартфона, и возвращать персонажей обратно в мир магов.
Главный недостаток игры - в том, что ее логика выстроена вокруг роста по карьерной лестнице министерства магии (в книгах Дж. К. Роулинг - секретное крыло британского правительства, регулирующее мир волшебников).
С первой же минуты игрок рекрутируется в министерство лично Гарри Поттером, и это безальтернативный сценарий - нет возможности дезертировать в Орден Феникса или Пожиратели Смерти.
Найденные на карте герои и объекты заносятся в реестр министерства, и в награду за это игроки получают повышение в министерской табели о рангах.
В романах и фильмах про Гарри Поттера министерство - бесполезная и коррумпированная структура, которая даст фору любому постсоветскому ведомству. К тому же, нынешнее состояние британского правительства едва ли вдохновляет на работу в любой из его ветвей - что в занятой "брекситом" магловской, что в магической.
Путеводитель для маглов и туристов
Я решил игнорировать бюрократическую фабулу этой игры и использовать ее как путеводитель по Лондону. Узнавать город и заодно стрелять заклинаниями, когда подвернется случай.
Краеведческая часть игры разработана тщательно, по крайней мере для больших городов. И вот ее как раз игнорировать почти невозможно, в отличие от сюжетной составляющей.
Заклинания отнимают энергию, и восстанавливать ее нужно в специальных местах, разбросанных по карте. В Лондоне эти точки привязаны к историческим зданиям, памятникам и мемориальным доскам.
На крыше Бродкастинг-хауса - штаб-квартиры Би-би-си - находится мемориал в память о журналистах, погибших в конфликтах. Это перевернутый конус из стекла и бетона, напоминающий факел. Игра предложила мне зарядиться от него энергией для заклинаний.
Кстати, лондонские пабы тоже служат местами для подзарядки.
Научившись на ошибках игры Pokemon Go, показавшей, что по велению смартфона многие люди готовы бросаться под колеса автомобилей или проезжать на красный свет, разработчики усилили меры безопасности.
В результате Wizards Unite бесконечно отправляет предупреждения - "вы двигаетесь слишком быстро". Я привык ходить очень быстро, и игра часто подозревает, что я нахожусь за рулем автомобиля.
Без решения остался один из самых серьезных недостатков Pokemon Go - обе игры рассчитаны на большие города.
В сельской местности играть в Wizards Unite почти не получается - там просто нет объектов для пополнения заклинательной энергии, говорится в рецензии на сайте журнала Forbes. Энергию, впрочем, можно и покупать - это основной элемент монетизации в игре.
В отличие от Pokemon Go, новая игра пока что не нарушила порядок жизни в десятках мировых столиц.
Основу ее аудитории, судя по отзывам на форумах и профильных сайтах, составляют либо самые преданные фанаты романов Дж. К. Роулинг, либо люди, проходящие все игры в в дополненной реальности.