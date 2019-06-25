Image caption Игра Harry Potter: Wizards Unite переносит магов в мир маглов и наоборот

Вышла игра в дополненной реальности по мотивам мира Гарри Поттера. Я провел выходные, исследуя пересечения мира магов и маглов на карте Лондона.

Игра для смартфонов Harry Potter: Wizards Unite вышла в Великобритании и США в пятницу 21 июня, а на следующей день - еще в 25 странах. В России игра пока недоступна, дата ее выхода на российский рынок также еще не определена, сообщили Би-би-си в пресс-службе концерна Warner Bros.

Новую игру называют версией Pokemon Go по мотивам романов о Гарри Поттере, и это неудивительно - оба приложения разрабатывала калифорнийская студия Niantic.

Pokemon Go студия разрабатывала в партнерстве с японской компанией Nintendo, а Wizards Unite - вместе с подразделением Warner Bros, отвечающим за видеоигры.

Магия разлилась по миру маглов (людей без колдовских способностей), и по карте разбросаны заколдованные чародеи, объекты и сущности. Задача игрока - находить их, снимать с них чары, рисуя заклятия на экране смартфона, и возвращать персонажей обратно в мир магов.

Image caption Найденных в игре персонажей можно носить с собой и помещать в будничные интерьеры

Главный недостаток игры - в том, что ее логика выстроена вокруг роста по карьерной лестнице министерства магии (в книгах Дж. К. Роулинг - секретное крыло британского правительства, регулирующее мир волшебников).

С первой же минуты игрок рекрутируется в министерство лично Гарри Поттером, и это безальтернативный сценарий - нет возможности дезертировать в Орден Феникса или Пожиратели Смерти.

Найденные на карте герои и объекты заносятся в реестр министерства, и в награду за это игроки получают повышение в министерской табели о рангах.

В романах и фильмах про Гарри Поттера министерство - бесполезная и коррумпированная структура, которая даст фору любому постсоветскому ведомству. К тому же, нынешнее состояние британского правительства едва ли вдохновляет на работу в любой из его ветвей - что в занятой "брекситом" магловской, что в магической.

Путеводитель для маглов и туристов

Я решил игнорировать бюрократическую фабулу этой игры и использовать ее как путеводитель по Лондону. Узнавать город и заодно стрелять заклинаниями, когда подвернется случай.

Краеведческая часть игры разработана тщательно, по крайней мере для больших городов. И вот ее как раз игнорировать почти невозможно, в отличие от сюжетной составляющей.

Заклинания отнимают энергию, и восстанавливать ее нужно в специальных местах, разбросанных по карте. В Лондоне эти точки привязаны к историческим зданиям, памятникам и мемориальным доскам.

На крыше Бродкастинг-хауса - штаб-квартиры Би-би-си - находится мемориал в память о журналистах, погибших в конфликтах. Это перевернутый конус из стекла и бетона, напоминающий факел. Игра предложила мне зарядиться от него энергией для заклинаний.

Кстати, лондонские пабы тоже служат местами для подзарядки.

Image caption Удостоверение министерства магии, присвоенное журналисту Би-би-си

Научившись на ошибках игры Pokemon Go, показавшей, что по велению смартфона многие люди готовы бросаться под колеса автомобилей или проезжать на красный свет, разработчики усилили меры безопасности.

В результате Wizards Unite бесконечно отправляет предупреждения - "вы двигаетесь слишком быстро". Я привык ходить очень быстро, и игра часто подозревает, что я нахожусь за рулем автомобиля.

Без решения остался один из самых серьезных недостатков Pokemon Go - обе игры рассчитаны на большие города.

В сельской местности играть в Wizards Unite почти не получается - там просто нет объектов для пополнения заклинательной энергии, говорится в рецензии на сайте журнала Forbes. Энергию, впрочем, можно и покупать - это основной элемент монетизации в игре.

В отличие от Pokemon Go, новая игра пока что не нарушила порядок жизни в десятках мировых столиц.

Основу ее аудитории, судя по отзывам на форумах и профильных сайтах, составляют либо самые преданные фанаты романов Дж. К. Роулинг, либо люди, проходящие все игры в в дополненной реальности.