Аномальная жара охватила Европу. Фотографии

  • 25 июня 2019
Жара в Европе Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Многие парижане предпочитают спасаться от почти 35-градусной жары в городских фонтанах

Рекордно жаркая погода ожидается в европейских странах на этой неделе. По прогнозам метеорологов, температура воздуха может достичь 40 градусов в большинстве стран западной Европы - от Испании до Швейцарии.

С понедельника сильная жара установилась на большей части территории Франции и Италии. Специалисты связывают погодную аномалию с порывами ветра, двигающимися в сторону Европы из Сахары.

Жара в Европе Правообладатель иллюстрации Reuters

В Париже температура воздуха достигла 34 градусов и продолжает расти. Городские власти уже объявили об установке дополнительных фонтанов с питьевой водой и об оборудовании кондиционированных помещений в парках и муниципальных зданиях для всех желающих.

Жара в Европе Правообладатель иллюстрации AFP

Министерство образования Франции приняло решение отменить все экзаменационные сессии до конца текущей недели. Активисты из некоммерческих организаций раздают воду бездомным на улицах столицы.

Жара в Европе Правообладатель иллюстрации AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал уделять особое внимание больным людям, беременным женщинам, детям и пожилым людям, для которых аномальная жара может стать особенно тяжким испытанием.

Жара в Европе Правообладатель иллюстрации AFP

Жара от 37 до 40 градусов установилась в северной и центральной части Италии, в том числе в Риме, Флоренции, Милане и Турине. В семи итальянских городах ожидаются рекордные температуры для июня.

Жара в Европе Правообладатель иллюстрации AFP

Власти Рима уже оштрафовали восемь туристов - на 450 евро каждого - за купание в городских фонтанах. В городе резко возрос спрос на холодную воду и прохладительные напитки.

Жара в Европе Правообладатель иллюстрации AFP

Немецкие метеорологи предупреждают о рекордной жаре во Франкфурте, где может быть побит июньский рекорд 1947 года (38,2°С ).

Жара в Европе Правообладатель иллюстрации EPA

Жара ожидается даже в некоторых скандинавских странах, где летние температуры обычно весьма умеренны: на юге Дании и Швеции температура на этой неделе может достичь 30 градусов.

Жара в Европе Правообладатель иллюстрации AFP

Эксперты предупреждают, что аномальная жара будет охватывать европейские страны все чаще, даже несмотря на усилия по борьбе с глобальным потеплением.

Жара в Европе Правообладатель иллюстрации AFP

Предыдущий долгий период аномальной жары в Европе был зафиксирован в 2003 году: тогда от болезней, вызванных высокой температурой воздуха, умерло около 20 тыс. человек.

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