Аномальная жара охватила Европу. Фотографии
Рекордно жаркая погода ожидается в европейских странах на этой неделе. По прогнозам метеорологов, температура воздуха может достичь 40 градусов в большинстве стран западной Европы - от Испании до Швейцарии.
С понедельника сильная жара установилась на большей части территории Франции и Италии. Специалисты связывают погодную аномалию с порывами ветра, двигающимися в сторону Европы из Сахары.
В Париже температура воздуха достигла 34 градусов и продолжает расти. Городские власти уже объявили об установке дополнительных фонтанов с питьевой водой и об оборудовании кондиционированных помещений в парках и муниципальных зданиях для всех желающих.
Министерство образования Франции приняло решение отменить все экзаменационные сессии до конца текущей недели. Активисты из некоммерческих организаций раздают воду бездомным на улицах столицы.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал уделять особое внимание больным людям, беременным женщинам, детям и пожилым людям, для которых аномальная жара может стать особенно тяжким испытанием.
Жара от 37 до 40 градусов установилась в северной и центральной части Италии, в том числе в Риме, Флоренции, Милане и Турине. В семи итальянских городах ожидаются рекордные температуры для июня.
Власти Рима уже оштрафовали восемь туристов - на 450 евро каждого - за купание в городских фонтанах. В городе резко возрос спрос на холодную воду и прохладительные напитки.
Немецкие метеорологи предупреждают о рекордной жаре во Франкфурте, где может быть побит июньский рекорд 1947 года (38,2°С ).
Жара ожидается даже в некоторых скандинавских странах, где летние температуры обычно весьма умеренны: на юге Дании и Швеции температура на этой неделе может достичь 30 градусов.
Эксперты предупреждают, что аномальная жара будет охватывать европейские страны все чаще, даже несмотря на усилия по борьбе с глобальным потеплением.
Предыдущий долгий период аномальной жары в Европе был зафиксирован в 2003 году: тогда от болезней, вызванных высокой температурой воздуха, умерло около 20 тыс. человек.
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