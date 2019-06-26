Новый поворот: банки ждут роста просроченной задолженности по кредитам. До сих пор она снижалась

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Последний год уровень просроченной задолженности россиян перед банками сокращался, но в ближайшие месяцы возможен разворот - просрочка начнет расти. Именно этого ожидают в нескольких крупных российских банках.

Причина - рост закредитованности населения.

"Просрочка по кредитам без обеспечения перестала снижаться и, скорее всего, начнет возрастать уже во втором полугодии", - сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он объясняет это ростом соотношения сумм кредитов к доходам.

В Росбанке видят рост средней суммы кредита, которая попадает в просроченную задолженность, а также объема просроченных кредитов в других банках, рассказывает заместитель директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

"Тенденция связана с общим уровнем долговой нагрузки клиентов, особенно в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт", - сказал Сеньковский.

В денежном выражении объемы просроченных кредитов растут Кредиты, просроченные на 90 дней и более, рубли

Источник в Альфа-банке рассказал Би-би-си, что сейчас уровень просроченной задолженности находится на низком уровне и продолжает снижаться, но в банке ждут разворота в ближайшие месяцы: "просрочка" может постепенно начать расти. Это опять же связывают с общей закредитованностью населения.

"Розничный кредитный портфель в последние годы растет очень высокими темпами - свыше 20%. У отдельных банков рост более 50%. Реальные располагаемые доходы населения при этом не растут. Это означает, что возрастает долговая нагрузка: люди отдают в погашение кредитов все большую часть своих доходов", - сказал начальник управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

По его словам, доля плохих кредитов по рынку в целом сейчас находится на исторически минимальном уровне. "Есть вероятность, что бурный рост портфеля отчасти скрывает рост неплатежей", - полагает он.

Общее число просроченных кредитов растет Кредиты, просроченные на 90 дней и более

В "Тинькофф" и Россельхозбанке заявили, что уровень просрочки по кредитам сокращается, в этих банках не ответили на вопрос об их ожиданиях относительно будущего.

В Сбербанке, крупнейшем банке по объему выданных кредитов в России, не видят признаков ухудшения качества обслуживания долга. Там полагают, что качество кредитов даже улучшается благодаря хорошему росту номинальных зарплат - на 9,9% в 2018 году и на 6,6% за первые четыре месяца 2019 года.

Уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам остается высоким Доля кредитов, просроченных на 90 дней и более, в общем объеме кредитов, %

В Объединенном кредитном бюро зафиксировали рост просроченных кредитов в абсолютных значениях: в мае 2019 году всего было просрочено 12 млн 335 тысяч кредитов, а в мае 2018 года 11 млн 882 тысячи кредитов.

Если говорить про уровень просрочки, то доля кредитов, просроченных на 90 дней и более, в общем объеме кредитования снизилась - до 11,9% в мае 2019 года с 12,6% в мае 2018 года. Доля просроченных кредитов наличными выросла снизилась с 18,4% в мае 2018 года до 17,5% в этом году. На кредиты наличными приходится чуть менее половины всей просроченной задолженности.

Что про это говорят чиновники

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" на прошлой неделе затронул проблему потребительского кредитования. Он заявил, что банки предоставляют кредиты "под залог 40% заработной платы", что, по его мнению, довольно рискованно.

"ЦБ должен обратить на это внимание, потому что нам не нужно в экономике надувать этих "пузырей", - заявил Путин.

Потребительское кредитование обогнало по темпам роста ипотечное Рост кредитование год к году, %

Увеличением кредитной нагрузки Путин также объяснил и падение реальных доходов населения. Они в январе-мае этого года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Незадолго до выступления Путина о проблемах кредитования заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, рост потребительского кредитования негативно влияет на динамику реальных располагаемых доходов населения: население все большую часть своих доходов отдает на погашение кредитов.

А министр экономического развития Максим Орешкин на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что из-за неконтролируемого роста потребительского кредитования российская экономика может оказаться в рецессии в 2021 году.

"Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Совершенно ложно и неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или риски пузыря", - заявила в ответ Орешкину глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В последние несколько лет ЦБ действительно принимает меры по охлаждению рынка кредитования. С 1 октября ЦБ собирается вводить в регулирование показатель долговой нагрузки и полной стоимости кредита. От них будут зависеть коэффициенты риска по кредитам. Это означает, что для банков обслуживание таких кредитов будет дороже.

С 1 апреля этого года ЦБ уже повысил коэффициенты риска по потребительским кредитам на 30%.

По данным ЦБ, на начало мая годовой прирост розничного кредитования составил 23,8%. Он обогнал по темпам роста ипотечный портфель. Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года, уточнил РБК главный экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков.

Из доклада регулятора следует, что постепенно происходит "насыщение" населения кредитами, а значит, что рост кредитования к концу года будет замедляться.

Как готовятся к росту кредитования

Коллекторы пока не видят, что объем просроченных долгов у банков ухудшается, рассказал Би-би-си глава "Национальной ассоциации коллекторских агентств" Эльман Мехтиев.

По его словам, банки обычно работают по модели, когда часть портфеля они отдают коллекторам, а часть оставляют себе. Это, по его словам, стимулирует конкуренцию между агентствами и внутренними службами, что заставляет их лучше работать.

У большинства банков, опрошенных Би-би-си, есть собственная служба взыскания. В большинстве случаев усиливать ее банки не собираются.

Если "просрочка" по кредитам действительно повысится, то со временем часть ее банки могут отдать коллекторам, ждет Мехтиев.

"Любой кредитор сначала пытается сам разобраться, что происходит, и считает, что сам он сможет решить. И только со временем он понимает, что нет ничего нового под Луной, а с теми проблемами, с которыми сталкивается этот банк, уже какой-то банк уже столкнулся", - объясняет он.