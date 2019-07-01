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В этот понедельник истекает срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Аналитики не ждут резкого роста цен. Но за год розничные цены на бензин могут вырасти на 10-12%.

В мае этого года, по данным Росстата, бензин подорожал лишь на 0,3% по сравнению с апрелем. С начала года рост цен составил всего 0,7%. При этом цены производителей, то есть оптовые цены, в мае подскочила почти на 19%.

Рост розничных цен на бензин сдерживали соглашения между правительством, нефтяными компаниями и Федеральной антимонопольной службой о заморозке розничных цен. Соглашение действовало с ноября прошлого года. Оно было заключено на фоне резкого роста цен на бензин в том году и волны протестов, которая прокатилась по регионам.

Формально эти соглашения истекли еще в апреле, но 22 марта стороны на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком продлили их до 1 июля. В июне у Козака прошло еще одно совещание, на котором нефтяники и правительство решили не продлевать соглашение. По данным "Ведомостей", стороны на словах договорились, что рост цен на АЗС не будет превышать инфляцию.

Позже президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов заявил в беседе с агентством РИА Новости, что резкий рост цен маловероятен, но равновесие на рынке, по его словам, шаткое.

Аналитики, опрошенные Русской службой Би-би-си, ожидают ускорения роста цен на бензин после истечения срока действия соглашений.

Резкого роста цен не будет

"С рыночной точки зрения отскок цен неизбежен", - полагает эксперт Центра энергетики "Сколково" Екатерина Грушевенко. По ее словам, здесь несколько предпосылок: с 2019 года повысили налог на добавленную стоимость и акцизы, вырос курс доллара, хотя нефть и стоит меньше, чем в 2018 году.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович ожидает, что "неконтролируемого взлета" цен после отмены соглашения не будет. Цены, по его словам, будут сдерживаться методами "ручного управления".

Где в России бензин стоит дороже всего Рублей за литр

"В настоящих экономических условиях, когда потребительский спрос испытывает перманентное ухудшение, правительство вряд ли допустит очередной ценовой коллапс на топливном рынке", - сказал он Би-би-си.

Покатович все же не исключает, что рост цен на бензин в рознице возможен и по итогам года он может составить 10-12%.

Это сравнимо с прошлым годом: в 2018 году бензин подорожал на 9,6% по сравнению с 2017 годом, а дизельное топливо - почти на 14%.

Сергей Ежов из Vygon Consulting не видит предпосылок для роста розничных цен. По его словам, сейчас в системе цен нет существенного дисбаланса, а компании просто не заинтересованы в том, чтобы повышать их сверх инфляции.

Как правительство решало проблему

Цены на нефть начали расти весной прошлого года после президентских выборов на фоне налогового маневра и роста мировых цен на нефть. Нефтяным компаниями было выгоднее экспортировать топливо, чем продавать его на внутреннем рынке.

Подорожание топлива вызвало протесты в регионах. На вопрос, когда бензин перестанет дорожать, был вынужден отвечать лично президент Владимир Путин на "прямой линии" в июне прошлого года.

В итоге правительство было вынуждено использовать режим ручного управления. Компании и кабмин осенью 2018 года договорились зафиксировать оптовые цены на бензин на уровень июня. Кроме того, нефтяные компании обещали обеспечить рост поставок топлива на рынок не менее чем на 3% к уровню мая 2017 года.

Правительство в свою очередь еще 1 июня снизило акцизы на бензин. Также власти ввели обратный акциз на нефть. Фактически это налоговый вычет по акцизу, объем которого зависит от объемов производства бензина и дизеля, а также ряда других условий. Компании начинают его получать, если цены на нефть растут, а экспорт становится выгоднее, чем продажа бензина внутри страны.

"Недавно принятый обратный акциз до сих пор видится крайне непрозрачным инструментом. И предсказать реальное поведение участников рынка крайне трудно", - объясняет Грушевенко из Центра Сколково.

Покатович говорит о том, что потери нефтяных компаний были выше, чем выплаты по налоговому вычету. Потери он оценивает в 200-220 млрд рублей с начала года, а полученное возмещение - в 120-140 млрд рублей.

"Вынужденные потери" переработки, по его словам, составят 70-100 млрд рублей.

Ежов из Vygon Consulting оценил потери компаний от заниженных цен на бензин в 250 млрд рублей за первые пять месяцев 2019 года, а за счет выплат была компенсирована половина этих потерь.