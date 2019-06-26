Смерть в долине Исдален: новые подробности норвежской загадки

Правообладатель иллюстрации Paul S Amundsen Image caption Судмедэксперты исследуют сумку, найденную недавно на том же месте, где почти 50 лет назад обнаружили тело женщины

В 1970 году в глухой норвежской долине Исдален, недалеко от Бергена, было найдено обгоревшее тело женщины. С ее одежды срезаны все бирки, с личных вещей содраны этикетки. На месте преступления и в камере хранения на вокзале Бергена полиция обнаружила закодированные послания и предметы маскировки, в частности, парики и поддельные удостоверения личности.

Это самое загадочное и до сих пор неразгаданное дело норвежской полиции.

В 1971 году следствие зашло в тупик, дело было закрыто. Но в 2016-м появились основания возобновить расследование.

Дело стало так широко известно, что к разгадыванию этого таинственного случая подключились энтузиасты из разных стран мира. Журналисты Би-би-си создали подкаст под названием "Смерть в Ледяной долине", а его поклонники образовали одноименную группу в "Фейсбуке".

Все, кому интересна эта история, делятся в группе своими соображениями, обсуждают версии и собирают информацию, которая, как им кажется, имеет отношение к делу. Журналисты рассказывают, как продвигается расследование в Норвегии, где местные энтузиасты и группы экспертов тоже пытаются докопаться до истины.

Если вы не читали наш первый материал об этом расследовании, его можно прочитать здесь.

А тем временем журналисты Би-би-си Марит Хиграфф и Нил Маккарти отправились за последними новостями в Берген.

Загадочная смерть

Поросшие высокими соснами холмы в окрестностях Бергена, ветви деревьев, покрытые сосульками. Мы снова идем по следам женщины из долины Исдален, чья история будоражит Норвегию без малого полвека.

Что она здесь делала и была ли одна? Если пряталась, то почему была так легко одета, ведь ночи в долине холодные. Зачем ей были нужны поддельные паспорта? Если она была шпионкой, на кого работала?

В ее чемодане нашли зашифрованную записку, парики, она неоднократно меняла отели под разными фамилиями, ее видели в обществе офицера флота, но узнать подробности той встречи так и не удалось.

Все это лишь часть таинственных обстоятельств жизни и смерти незнакомки из долины. Но главный вопрос - почему полиция быстро закрыла дело? Кто-то хотел его замять?

Правообладатель иллюстрации Stephen Missal Image caption Портрет, составленный следователями по описанию людей, видевших погибшую женщину

Благодаря современной науке появилась надежда все-таки распутать это загадочное преступление (версию о самоубийстве многие следователи считают несостоятельной).

В прошлом году Норвежская криминальная следственная служба (Kripos) и ученые Бергенского университета начали проводить изотопный анализ зубов, с помощью которого можно выявить тип воды и пищи, которые женщина употребляла в детстве, и определить тип почвы в районе, где она выросла.

Женщину похоронили в 1971 году, но челюсть и несколько образцов тканей остались у ученых. Последние исследования показали, что ей было около 40 лет (в первых протоколах значится, что жертве от 25 до 40) и, скорее всего, она была родом из Нюрнберга.

Участники созданной в "Фейсбуке" группы "Смерть в Ледяной долине" пытаются построить маршрут, по которому женщина могла добраться из Бергена в удаленную часть долины, где было найдено ее тело. Но пока это лишь теории.

Однако удалось с точностью установить происхождение одной из чайных ложек, найденных в ее чемодане.

Некоторые подробности нам известны от свидетелей, которых полиция опрашивала в 1970-м. Например, у нее была щербина между передними зубами, она ела овсянку на завтрак и ходила в меховой шляпе.

Также известно, что от нее довольно сильно пахло чесноком, а по-английски она говорила с акцентом.

Черно-белая история второй половины прошлого века, обрастая подробностями, постепенно обретала цвет и запах. И вот - новые фрагменты норвежского паззла.

Сумка

Правообладатель иллюстрации Paul S Amundsen Image caption Арне Магнус Вабо не любит ходить по холмам долины Исдален в одиночку

"Хороший звук", - говорит нам Арне Магнус Вабо из группы "Смерть в Ледяной долине", водя по заросшим мхом кочкам своим металлоискателем.

Много месяцев назад металлоискатель привел Вабо к интригующей находке. Сигнал был громким, что означало близость железа, бронзы или меди. Он начал копать мерзлую землю и на глубине примерно 15 см наткнулся на дамскую сумочку.

По тому, как она лежала, Вабо сделал вывод, что ее закопали здесь намеренно.

"Я впервые здесь искал, - говорит 57-летний поисковик-любитель. - Одному здесь жутковато, люди использовали это место для разных ритуалов, сводили счеты с жизнью. Нехорошее место".

Правообладатель иллюстрации Paul S Amundsen Image caption К огромному разочарованию всех причастных к расследованию в сумке оказалась лишь земля

Тяжелая сумка была плотно закрыта. Корни деревьев основательно ее повредили, было ясно, что она пролежала в земле несколько десятилетий. И самое главное - она находилась всего в 40 метрах от места, где нашли тело женщины из долины Исдален.

Вабо осторожно извлек сумку и отнес в полицию. Все надеялись, что она окажется новой уликой в деле о таинственной гибели.

Спустя несколько дней ее вскрыли в судебно-медицинской лаборатории, надеясь обнаружить хоть что-то, что помогло бы установить личность погибшей женщины или как минимум связать сумку с делом о смерти в Исдалене.

Но ничего, кроме земли, внутри не было: содержимое сумки давно истлело. Ее осторожно почистили, и оказалось, что это сумка серо-голубого цвета с красными полосками. Короткие ручки, примерно 35 см, свидетельствуют о том, что, возможно, сумка была куплена для ребенка.

Эксперты уверены, что сумка пролежала в земле около 50 лет, и сочли бесполезной попытку анализа ДНК. Надежды на новые зацепки в деле растаяли.

Дедушка

Правообладатель иллюстрации Claus Boesen Image caption Как говорит Сесиль Торстед Фло, ее дед считал, что кому-то было выгодно замять дело женщины из долины

"Не могу забыть реакцию моего отца, когда я однажды спросила, что ему известно о роли деда в расследовании исдаленского дела. Он весь сжался, как от удара поддых", - рассказывает Сесиль Торстед Фло. Даже сейчас воспоминания о том эпизоде будят в ней эмоции.

"Это дело подорвало веру моего деда в то, чем он занимался. Дед чувствовал, что невидимые силы связывают следствию руки", - говорит Сесиль.

Ее дед работал в полицейском департаменте Бергена. Он не входил в группу, проводившую расследование, но дружил с одним из главных следователей. Друзья часто встречались и делились горькими соображениями.

Отцу Сесиль в то время было всего 10 лет, но воспоминания живы в нем до сих пор. Он попросил свою дочь пересказать нам эту тяжелую семейную историю.

"Я не собиралась писать вам, пока не услышу все восемь эпизодов вашего подкаста (речь об англоязычном подкасте Death in Ice Valley ("Смерть в Ледяной долине) - прим. Би-би-си), - говорит Сесиль. - Но когда вы затронули тему о возможной связи этого дела с иностранной разведкой, в частности, израильской, я решила, что пора".

"Дело в том, что как только в подкасте об этом заговорили, мой отец сказал, что связь с Израилем действительно была и поэтому дело закрыли, - утверждает Сесиль. - Как только полиция Бергена копнула глубже и установила причастность иностранных спецслужб, группу распустили".

Правообладатель иллюстрации Anna Doble/BBC

В ходе расследования никаких однозначных доказательств связи женщины из долины с Израилем найдено не было, но многие из тех, кто занимается изучением дела, считают эту теорию вполне состоятельной и продолжают искать связь.

Возможно, женщина наблюдала за ходом сверхсекретных испытаний норвежских противокорабельных ракет "Пингвин"? В секретных документах, оказавшихся в распоряжении создателей подкаста, говорится, что спецслужбы в свое время проверяли эту версию.

Согласно другой теории, женщина могла шпионить на какую-то неправительственную организацию или на одну из существовавших в 1970-е леворадикальных группировок, таких как немецкая Баадер-Майнхоф (Фракция Красной армии).

Судя по тому, что говорили в ее семье, Сесиль уверена, что ставить точку в этой истории нельзя, что в ней кроется еще много важного для судеб других людей.

Клуб криминалистов-любителей

Правообладатель иллюстрации Inger Marie Norstrøm Image caption Томас Хейз (второй справа) снимается в норвежской молодежной драме Skam и известен во многих странах

Недалеко от Осло молодые люди собрались за столом в доме родителей одного из них. Перед ними коробка со старыми газетами и огромная папка со старыми полицейскими рапортами. Друзья пытаются разобраться в запутанном деле женщины из долины Исдален.

"Мы начали слушать подкаст, и у нас появились различные теории, - говорит Томас Хейз. - Мы думаем, что она шпионка или кто-то в этом роде, потому что ее видели у военных объектов в Бергене. Я думаю, она устала от своей работы и покончила с собой".

Но с ним согласны не все. "Я тоже думаю, что она была шпионкой или агентом, но как она умерла? Мне кажется, ее убили. Не думаю, что она покончила с собой", - считает Фредрик Кнудсен.

Однажды член этого клуба Синдре Братли принес на очередную встречу коробку. Оказалось, что много лет назад его дядя-журналист писал об этом деле.

"Он работал в газете в Бергене в 1990-х годах. Через 25 лет после закрытия дела он написал об этом большой материал. Полиция Бергена предоставила ему тогда документы, но он их не вернул", - говорит Синдре.

На самом деле это копии документов. Как и в случае с сумкой, они сулили много надежд, но их содержание разочаровало.

Томас Хейз популярен, он снимается в молодежной онлайн-драме Skam, рассказывающей о буднях старшеклассников. Сериал известен не только в Норвегии и Скандинавии, но и во множестве других стран.

У Томаса более миллиона фолловеров в соцсетях, но до сих пор ему удавалось держать в секрете увлечение их клуба делом женщины из долины Исдален. Он собирался рассказать обо всем своим подписчикам после публикации этого материала на Би-би-си.

"У меня много фолловеров из России и Украины, и, возможно, у кого-то из них есть родственники, которые пропали в 1970-х годах. Может, что-то всплывет. Может, кто-то сообщит, что у него когда-то исчезла двоюродная тетка", - говорит он.

Гора

Правообладатель иллюстрации Paul S Amundsen Image caption Кетиль Кверсой думает, что 48 лет назад случайно встретил женщину из долины Исдален

"Я должен был кому-то об этом рассказать, потому что эта трагедия не дает мне покоя. Я думаю о ней все 48 лет. Я всегда хотел поделиться, не мог держать это в себе".

Мы поднимаемся на стареньком фуникулере на гору в Бергене. Этим кабинкам 150 лет, здесь всегда полно туристов.

Под нами проплывают белые деревянные дома, мосты и скалы, и вскоре вокруг уже только снег и лед. С нами Кетиль Кверсой, бывший капитан судна, он когда-то жил в этих краях. Кетиль хочет нам кое-что рассказать.

На вершине он уводит нас в лес. Перед нами открывается долина Исдален, у подножия горы - Берген. Снег здесь очень глубокий, вокруг много хвойных деревьев и кустов боярышника - очень красиво.

"Я не был здесь с момента той самой встречи 48 лет назад. До этого я часто сюда приезжал, но потом просто не мог себя заставить", - говорит наш собеседник.

Он вспоминает день 1970 года, когда случайно встретился с женщиной из долины Исдален. По крайней мере, он думает, что это была она.

Уже вечерело, когда он спускался с горы обратно в Берген.

"Я удивился, когда встретил нескольких человек, поднимавшихся в гору. Очень необычно для такого времени суток", - вспоминает капитан.

Это была женщина в сопровождении двух мужчин, причем мужчины держались метрах в 20 позади нее. Все они были одеты, скорее, для прогулки по городу, а не для похода в горы. Кетиль и женщина поравнялись.

"Она посмотрела на меня, в ее глазах были страх и какая-то безысходность. Мне показалось, что она начала мне что-то говорить. Но нет, она просто обернулась на тех двух мужчин. Я уверен, она знала, что это не случайные прохожие, они идут за ней".

По словам Кетиля, у нее были темные волосы средней длины. "Мужчины тоже были темноволосые, они не были похожи на норвежцев. Я тогда подумал, что они, должно быть, с юга Европы".

Правообладатель иллюстрации Paul S Amundsen Image caption Почти 50 лет Кетиль Кверсой терзается тем, что сразу не обратился в полицию

Кетиль сожалеет, что сразу не пошел в полицию. "Я слишком долго ждал. Я не пошел в полицию, потому что думал, что буду выглядеть как сумасшедший, несущий полную ахинею".

Но и в его истории факты не сходятся. По словам Кетиля, он встретился со странной группой в горах в воскресенье ближе к вечеру, а тело женщины нашли в воскресенье утром. Из опросов свидетелей следует, что в последний раз ее видели вообще в понедельник, то есть за неделю до смерти.

Если Кетиль действительно видел именно ее, что не исключено, то это произошло в предыдущее воскресенье, но тогда в тот день она не погибла, потому что нигде в документах не сказано, что тело пролежало неделю.

ДНК

Правообладатель иллюстрации Anna Doble/BBC Image caption Недавно кто-то воткнул деревянный крест в месте, где лежало обгоревшее тело женщины

Слушатели подкаста спрашивают нас, почему мы не сравнили ДНК женщины из долины Исдален с обширной базой данных, содержащей миллионы образцов ДНК.

Образцы тканей женщины из долины находятся в распоряжении норвежской полиции. Пока они не давали разрешения на их использование из этических соображений. Но есть надежда, что они передумают.

Поиск своей родословной по ДНК стало очень популярным явлением, особенно в США. Стало возможным с помощью такого анализа установить дальних родственников и этнические корни.

Садиста-убийцу из США Джозефа Джеймса Деанджело не удавалось поймать 40 лет. Полиция собрала биологические образцы с мест преступления и тел жертв, но вычислить преступника удалось, лишь когда анализ ДНК стал использоваться в качестве доказательства.

Таким же способом удалось установить личность другого американского серийного убийцы. Марлиз Ханичерч и ее дочери Мэри Элизабет и Сара Лин пропали в 1970-х годах. Позднее путем генетических тестов полиция вычислила, что, скорее всего, их убил некий Терри Педер Расмуссен.

Ведущий норвежский эксперт в области исследований ДНК Колин Фитцпатрик предложила команде, занимающейся делом женщины из долины Исдален, помощь в установлении ее личности.

"Я прочитала статью о том, как вы провели изотопное исследование, с помощью которого удалось установить ее корни. Это вызвало у меня большой интерес", - говорит Колин.

Команда Колин уже успешно идентифицировала несколько человек на основе проведенных ранее изотопных исследований. "Женщина из долины Исдален" - очень известное дело, и мы хотели бы над ним поработать", - говорит эксперт.

Колеса норвежской юридической машины постепенно начинают крутиться. Эффективность генетических тестов широко признана, теперь в Норвегии должны пройти слушания, по итогам которых полиции может быть дан зеленый свет в деле женщины из долины.

Обсуждение в Бергене

Правообладатель иллюстрации Anna Doble/BBC Image caption Участники подкаста и журналисты Би-би-си обсуждают ход общественного расследования

Мы сидим с тремя главными участниками подкаста "Смерть в Ледяной долине" в полумраке на сцене помещения студенческого союза Бергенского университета.

Пообщаться с нами пришли судмедэксперт Инге Морилд, автор детективов Гуннар Стаалесен и Нильс Ярле Йоваг из полиции Бергена.

В зрительном зале поклонники подкаста - многие из Бергена, но есть и гости из Германии, Франции и Исландии.

"Я склоняюсь к тому, что она охотилась на нацистских преступников. У Израиля и Норвегии были очень дружеские отношения, и если бы местные спецслужбы знали, с какой целью она приехала, то они бы ей не мешали. Но это лишь версия", - говорит Гуннар Стаалесен.

Из аудитории звучит предположение, что она могла умереть в другом месте, а потом кто-то принес тело в долину. Но патологоанатом Морилд не согласен.

"Вскрытие показало, что она надышалась дымом, а на месте, где она лежала, нашли следы костра. Это значит, она умерла рядом с костром, - считает эксперт. - Либо огонь разжигали и в другом месте, но сообщений об этом я не видел".

Подобные дискуссии и неослабевающий интерес к этому делу внушают полицейским надежду, что загадка будет рано или поздно разгадана.

"Во многих делах и особенно в таких мы зависим от энтузиазма окружающих. Обычные люди - лучшие сыщики. В данной ситуации мы пытаемся установить личность женщины, о которой мы не знаем ничего. Теперь этот случай - достояние общественности, и, может быть, кто-нибудь увидит в этой женщине свою давно пропавшую тетю", - говорит полицейский Нильс Ярле Йоваг.

После запуска подкаста "Смерть в Ледяной долине" к нам стала стекаться информация со всего мира. Мария, студентка из Бергена, спрашивает нас, как мы решаем, что может стать зацепкой для следствия, а что нет.

Ответ такой: объединенная команда журналистов национального вещателя Норвегии NRK и Всемирной службы Би-би-си анализирует информацию и на ее почве формулирует новые версии, которые еще не рассматривались.

Вовлеченным предлагается подумать в каком-нибудь новом направлении, и всегда есть надежда, что в ходе дискуссии родится некое правдоподобное объяснение.

Группа "Смерть в Ледяной долине" в "Фейсбуке" ждет от нас новых эпизодов подкаста.

Об этом пока рано говорить, но у нас однозначно есть новая достойная изучения информация, которая уводит нас в совершенно неожиданную сторону.