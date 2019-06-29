Почему автор "Рабочего и колхозницы" Вера Мухина считалась в СССР неблагонадежной

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1 июля исполняется 130 лет самому знаменитому советскому скульптору - Вере Мухиной.

Всемирную известность ей принесла гигантская статуя "Рабочий и колхозница", созданная для парижской Всемирной выставки 1937 года, а позднее установленная возле входа на ВДНХ. Она стала эмблемой киностудии "Мосфильм" и вообще неофициальным символом СССР.

Но несмотря на славу, премии и ордена, Мухиной никогда не заказывали скульптур Ленина и Сталина.

Она была дочерью миллионера, сестра жила за границей, муж, врач Алексей Замков, в 1919 году арестовывался Петроградской ЧК по обвинению в участии в белом заговоре и был отпущен лично Менжинским благодаря старому знакомству.

В начале 1930-х годов Мухину высылали из Москвы, а после парижской выставки больше не пускали за границу.

Еще несколько фактов о скульпторе и ее главном творении:

Отец Веры торговал хлебом и пенькой и владел доходными домами в Риге. Родители рано умерли, Веру с сестрой воспитывали братья отца. Увлечение племянницы искусством они приветствовали и денег на учебу не жалели, но не хотели и слышать о том, чтобы она поехала в "развратный" Париж и жила там без присмотра.

Не было бы счастья, да несчастье помогло: катаясь с горы на санках, девушка сломала нос и отправилась в Париж на операцию. Таким образом, она стала первой россиянкой, во всяком случае, среди знаменитостей, прибегнувшей к пластической хирургии. А заодно брала уроки у скульптора Антуана Бурделя, ученика Родена.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Советский павильон венчали серп и молот, а германский - орел со свастикой

Первой любовью Веры Мухиной был эсер-эмигрант Александр Вертепов. С началом Первой мировой войны он записался добровольцем во французскую армию и погиб, а Мухина вернулась в Россию, окончила курсы и работала в военном госпитале медсестрой.

С Алексеем Замковым, будущим профессором медицины, она познакомилась в 1918 году, выходив его от сыпного тифа.

Брак оказался счастливым и крепким. На общем памятнике над их могилой на Новодевичьем кладбище под портретом мужа написано: "Я сделал для людей все, что мог", под портретом пережившей его на 11 лет жены: "Я тоже".

Их единственный сын в четыре года сломал ногу, у мальчика развился костный туберкулез, все московские врачи сочли ампутацию неизбежной. Тогда Замков с помощью жены прооперировал его дома на кухонном столе. Сын выздоровел.

Первая известная работа Мухиной - бронзовая "Крестьянка", которую она называла "Бабой". Сложенные на груди мускулистые руки Мухина вылепила с трицепсов мужа. Скульптура, изваянная к 10-летию революции, была потом отправлена на выставку в Венецию и приобретена Ватиканом.

Getty Images Как прекрасны советские гиганты на фоне сиреневого парижского неба!

В 1930 году Замкова уволили с работы, а Мухиной перестали давать заказы. Супруги решили бежать в Латвию. Их задержали, допросили, выслали в Воронеж. Вернуться к нормальной жизни помог Максим Горький. Причем хлопотал он не за Мухину, а за ее мужа, поскольку лечился изобретенным тем укрепляющим гормональным препаратом "Гравидан". Позднее Мухина создала памятники Горькому в Нижнем Новгороде и Москве.

Идею воздвигнуть на крыше советского павильона в Париже монументальное изваяние выдвинул его архитектор Борис Иофан. Был объявлен конкурс с условием: композиция должна изображать мужчину и женщину и включать серп и молот. Проект Мухиной победил и воплотился с единственным изменением: политбюро потребовало "одеть" тела, которые Мухина хотела сделать обнаженными.

Высота "Рабочего и колхозницы" - 24 метра, вес - 75 тонн. Скульптура была создана из нержавеющей стали с помощью электросварки. Единственным аналогом в мире на тот момент являлась Статуя Свободы, но при ее изготовлении использовались заклепки.

В одну из ночей посмотреть готовую скульптуру неожиданно приехал Сталин. Обошел вокруг, ничего никому не сказал, и сел в машину. Впоследствии выяснилось: директор завода, где сваривались стальные листы, написал донос, что в складках юбки колхозницы якобы можно увидеть профиль Троцкого.

Для доставки в Париж статую разрезали на 65 частей и поместили в 28 вагонов. Во время сборки лопнул крановый трос. Лишь случайно не пострадали ни люди, ни скульптура. Французская полиция назвала это техническим инцидентом, советские представители утверждали, что трос кто-то подпилил.

Правообладатель иллюстрации Gaston Paris/Getty Images Image caption "Товарищество" Йозефа Торака: эстетика Третьего рейха

Устроители выставки отвели советскому и германскому павильонам места напротив друг друга, рассчитывая на контраст. Взамен вышла демонстрация тождества художественных вкусов двух режимов: неоклассицизм, брутальность, помпезность.

Вера Мухина и ее германский коллега Йозеф Торак, автор скульптурной композиции "Товарищество" выполнили социальный заказ на мощную энергетику, уверенность и оптимизм. Критики отметили, что Мухина положила в основу образа движение, а обнаженные атлеты Торака вышли статичными.

Гран-при за лучший павильон разделили СССР и Германия. Советские экспонаты получили на выставке 270 разных наград.

Французы предлагали выкупить "Рабочего и колхозницу", но советские власти не согласились.

В Москве скульптуру водрузили на низкий постамент, проигнорировав протесты Мухиной, назвавшей его "пеньком". Ощущение полета исчезло. В ходе реставрации 2003-2009 годов был построен 34,5-метровый постамент, точно соответствующий высоте парижского павильона.

Вера Мухина занималась не только монументальной скульптурой. Созданная ею коллекция одежды выставлялась в 1925 году в Париже. Ей также приписывают создание дизайна знаменитого советского граненого стакана, "пузатой" 500-граммовой пивной кружки и школьной формы для девочек.

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