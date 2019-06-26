Российские предприниматели в Грузии: "Отношение к нам не изменилось"

Image caption Доля российских туристов в хостеле Нино Сванидзе постепенно снижается

В последние годы Грузия стала популярным направлением не только для российских туристов. Россияне чаще других иностранцев покупали в Грузии недвижимость, а некоторые открыли здесь свой бизнес.

В центре Тбилиси продолжаются многотысячные акции протеста, вспыхнувшие после скандального появления российского депутата Сергея Гаврилова в грузинском парламенте.

В Москве эти протесты назвали проявлением русофобии, а отдыхающим в Грузии россиянам посоветовали вернуться на родину до восьмого июля - вступления в действие российского запрета на авиарейсы в Грузию.

Представители туристического сектора и сферы обслуживания Грузии с опасением ждут этой даты. По официальным данным первых пяти месяцев этого года, в Грузии побывало более полумиллиона россиян, что на 30% превышает показатели годичной давности.

Но россияне занимают первые позиции не только в туристической сфере Грузии. По данным Национальной службы статистики Грузии, в прошлом году больше всего иммигрантов в стране - более 10 тыс. человек - были гражданами России.

С 2012 по 2016 год они зарегистрировали в Грузии более двух тысяч предприятий и наибольшее число объектов недвижимости, говорится в докладе грузинской госкомиссии по миграции.

Как отразились на них очередной виток напряженности между Грузией и Россией и многотысячные акции протеста в центре Тбилиси?

Сергей Тувакин: "Это просто какой-то бизнес-рай"

Image caption Быть бизнессменом в Грузии очень просто, говорит Сергей

Сергей работал журналистом в Москве. После переезда в Грузию он сменил не только место жительства, но и род деятельности, открыв месяц назад вместе с партнерами небольшой бар в Тбилиси.

"Быть бизнессменом в Грузии очень просто из-за либеральных законов, помощи властей, хорошей налоговой системы. Нет никаких препонов, которые обычно люди встречают в России. Это просто какой-то бизнес-рай", - говорит он.

Около 80-90% клиентов бара - туристы из России. Но среди флагов, развешанных в баре, российского нет.

"Российских флагов и так слишком много. Я думаю, что здесь ему быть необязательно. Но мы обязательно повесим грузинский и украинский", - говорит он.

Image caption Сергей Тувакин с партнерами открыл Java bar в Тбилиси месяц назад. Большинство его посетителей - россияне

Пока нет официальных данных о том, как повлияли последние события на туристический сектор, однако основатель Федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердишвили полагает, что потеря российского туриста может стоить Грузии 750 млн долларов.

События последних дней пока не повлияли на работу недавно открывшегося заведения, говорит Сергей.

"Русские туристы здесь все еще есть. Как эти события отразятся через две-три недели? Предполагаю, что не лучшим образом", - говорит он.

Но даже если российских туристов станет меньше в Грузии, по словам Сергея, его бар все-равно продолжит работать.

"Что-то мы, естественно, поменяем, если российских туристов станет меньше, может, переориентируем меню, кухню. Но мы не собираемся отсюда уезжать и будем продолжать работать", - говорит он.

Вопрос о том, чувствовал ли он в последнее время к себе как к россиянину какое-то враждебное отношение, вызывает у Сергея улыбку.

"Нет, конечно, и быть не может, я думаю", - говорит он.

По его словам, он сам трижды побывал на митингах у парламента, в том числе и 20 июня, в день, когда грузинская полиция разогнала протестующих.

"После этого я был еще два раза, и это уже напоминало народные гуляния или праздник единения грузин. Это было здорово, - говорит Сергей. - Насколько я знаю и слышал - а я не очень разбираюсь в местных политических реалиях - они просто хотят смены правительства и смены главы МВД. Это внутренние совершенно дела, они никак не касаются России или чего-то еще".

Нино Сванидзе: "Радует то, что можно протестовать"

Image caption Я за свободу слова, свободу выбора и собрания. И важно, что здесь это возможно, - говорит Нино Сванидзе

"Моя грузинская история началась с самого рождения. Мой папа наполовину грузин, и он всегда меня и моего брата воспитывал в какой-то грузинской традиции, несмотря на то, что до моего переезда мы никогда не жили в Грузии", - говорит нам Нино Сванидзе, стоя на балконе трехэтажного хостела, с которого открывается вид на Тбилиси.

Нино переехала в Грузию два года назад и купила здесь хостел. Тогда отношения с ее бизнес-партнерами в Москве разладились, и нужно было начинать что-то новое. Друзья и знакомые поддержали ее идею о переезде в Грузию.

Изначально большинство гостей в хостеле, около 70%, были из России и стран СНГ, говорит она. Но постепенно доля русскоязычных гостей снижается.

"В начале прошлого года я приняла для себя внутренее решение, что не стоит фокусироваться только на русскоязычных и нужно, в том числе, привлекать туристов из других направлений. Сейчас доля русскоязычных - около 40%", - говорит она.

Нино считает, что прекращение авиасообщения с Россией не повлияет на ее бизнес, так как гости, которые планировали приехать в Грузию, своих планов отдохнуть здесь не меняют. Во всяком случае пока.

"Я написала от лица нашего хостела в "Фейсбуке" и в "Инстаграме" и отправила личные сообщения каждому гостю, который приезжает до конца года. О том, что, несмотря на произошедшее, я очень надеюсь, что политика не изменит их планов. Потому что политика - это политика, а грузины все так же любят русских, и здесь в этом плане ничего не меняется",- говорит она.

Что касается протестов, которые проходят в Тбилиси, по ее словам, дискомфорта они не доставляют, и ее даже радует то, что у людей есть возможность проводить митинги и высказывать свое мнение.

"В 99% случаев протесты мирные. Я наблюдаю за протестами издалека, потому что я просто такой человек, не люблю массовое скопление людей, это не зависит от моей позиции. Я в этом плане за свободу слова, свободу выбора и собрания. И важно, что здесь это возможно", - говорит она.

Прасковья Панишева: "Ощущение, что я приехала домой"

Image caption Прасковья открыла в Грузии игровую компанию

"Первый раз в Грузию я попала случайно. Был май, хотелось поехать в отпуск куда-то, где уже тепло, где вкусно и интересно. Я поехала к подруге в гости, и для меня это был первый опыт поездки в Грузию. Мое первое ощущение в этой стране было то, что я приехала не просто погостить, а приехала домой и сколько я здесь живу, это ощущение не меняется", - говорит Прасковья.

Прасковья проводит нас в квест-комнату, обставленную советской мебелью и антуражем для того, чтобы перенести игроков в атмосферу того времени.

"Все предметы, которые находятся в локации, мы специально подбирали, даже все книги, которые лежат здесь", - объясняет она.

В Москве, откуда Прасковья переехала в Грузию, у нее более десяти лет был свой музыкальный магазин.

"Это было очень тяжело. Куча проверок, куча желающих на тебе заработать. Было очень сложно. Здесь не было ни разу никакой похожей проблемы", - говорит она.

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Идея создания игровой компании и квест-локации появилась у нее уже после переезда в Грузию. Знакомые ее отговаривали, считая это очень странным бизнесом. Но сегодня, три года спустя, они уже признают, что ошибались.

В целом на туристическом бизнесе прекращение авиасообщения с Россией отразится негативно, говорит она. Но это, скорее всего, не отразится на ее игровой компании.

"Для нашего бизнеса, я думаю, ничего не изменится, потому что мы заработали свой статус, у нас играет очень много европейских туристов, которые это дело любят, понимают и бронируют игру за два-три месяца вперед. Русские туристы здесь в локации бывают, но их у нас очень мало", - говорит Прасковья.

Для нее лично прекращение авиасообщения тоже мало что меняет.

"Конечно, у меня там пожилые родители, и, если, не дай бог, что-то случится, мне будет сложно добратья, - соглашается она. - А так я чаще выбираюсь за пределы Грузии и России. Последний раз в России была два года назад и, если честно, не страдаю от того, что там не бываю".

По словам Прасковьи, для нее ничего не изменилось и из-за протестов, которые идут в Тбилиси уже около недели.

"Мое мнение об этой стране не изменилось, мое отношение к этой стране не изменилось. Я не чувствую к себе никакой неприязни, у меня очень много друзей, которые здесь живут. Нет у меня никаких проблем с ними, - уверяет Прасковья. - Я, честно говоря, больше волнуюсь за родителей. Они смотрят новости и переживают за меня".