Что нужно, чтобы стать президентом США? И обязательно ли быть адвокатом?

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Двадцать потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии проводят первые дебаты президентской кампании 2020 года. Республиканец Дональд Трамп на прошлой неделе торжественно объявил сторонникам, что будет баллотироваться на второй срок.

Долгая кампания по борьбе за кресло президента США постепенно начинает раскручиваться. Что нужно для того, чтобы получить самый престижный пост в мире?

Кто может участвовать?

По конституции США президент должен быть не моложе 35 лет, быть гражданином США по рождению, не менее 14 лет прожившим в этой стране.

Большинство кандидатов перед выдвижением в президенты занимали какой-то выборный пост - в этом году среди них сенаторы, конгрессмены и бывший вице-президент.

Но так бывает не всегда. Президент может быть выходцем из армии, как бывший генерал Дуайт Эйзенхауэр, или из бизнес-кругов, как предприниматель и звезда реалити-шоу Дональд Трамп.

Сегодня у большинства кандидатов в президенты есть университетский диплом. Исторически больше половины президентов США имели юридическое образование.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Барак и Мишель Обама познакомились в юридической конторе, где вместе работали

Президента не христианской религии или президента-женщины в США не было никогда. Только один президент США, Барак Обама, не был белым.

Дональд Трамп считается 45-м президентом США, хотя всего этот пост занимали 44 человека - Гровер Кливленд избирался на два срока, но не подряд, поэтому его считают дважды.

Сколько длится кампания?

В отличие от ряда стран, где продолжительность президентской кампании регулируют законы, американские кандидаты в президенты могут агитировать столько, сколько хотят. На практике в среднем период кампании длится около 18 месяцев.

Президент Трамп, к примеру, подал необходимые для перевыдвижения в 2020-м году документы в день, когда ему вручили ключи от Белого дома, в январе 2017 года. С тех пор он регулярно проводит в разных штатах митинги под лозунгом "Сделаем Америку снова великой".

Попытаться стать президентом - невероятно дорого. Финансовая поддержка сторонников или наличие своих ресурсов - первостепенный вопрос для кандидата.

Выборы 2016 года, на которых боролись Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, в сумме обошлись в 2,4 миллиарда долларов по подсчетам центра OpenSecrets.org.

За первый квартал 2019 года Дональд Трамп собрал больше 30 миллионов долларов на свою кампанию. Это больше, чем остальные кандидаты. За Трампом следует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс с 20,7 миллиона.

Другие партии, такие как Либертарианская партия, Партия зеленых и Американская независимая партия, тоже время от времени выставляют кандидатов.

Кто кандидаты?

За номинацию от Демократической партии борются больше 20 кандидатов.

Так называемые праймериз, внутрипартийные выборы, начнутся в феврале будущего года. Они пройдут в каждом штате и определят, кого из кандидатов партия номинирует на президентский пост.

Фаворитами гонки сейчас называют бывшего вице-президента Джо Байдена, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатора от Вермонта Берни Сандерса и Камалу Харрис, представляющую в сенате Калифорнию.

На этой неделе в Майами пройдут дебаты двадцати кандидатов, которые будут идти два вечера подряд и транслироваться во всей стране.

Дональд Трамп пока не является официальным кандидатом от Республиканской партии. Формально партия должна одобрить его кандидатуру на съезде летом.

У Трампа будет по меньшей мере один конкурент - бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд. Но у Уэлда мало шансов: Трамп очень популярен в стане республиканцев.

Как победить на всеобщих выборах?

Избранные кандидаты от обеих партий встретятся на всеобщих выборах в ноябре 2020 года.

"Голосование населения" - то есть сумма голосов, которые каждый из них получит от граждан, - на исход выборов не повлияет.

Победителя определит голосование электоральной коллегии. В ней 538 членов, и простое большинство - 270 голосов - принесет его обладателю пост президента США.

Каждый штат назначает в коллегию определенное число членов, которое определяется тем, сколько у этого штата представителей в конгрессе.

Из-за этого некоторые штаты для кандидатов важнее других. Кандидат может получить больше голосов населения, но проиграть по голосам коллегии, так случилось с демократом Элом Гором в 2000-м году и с Хиллари Клинтон в 2016-м.

Шесть штатов с правом назначать в коллегию наибольшее количество членов - это Калифорния (55), Техас (38), Нью-Йорк (29), Флорида (29), Иллинойс (20) и Пенсильвания (20).

Калифорния, Нью-Йорк и Иллинойс традиционно голосуют за демократов, Техас - оплот республиканцев. Таким образом, исход выборов будет зависеть от того, как проголосуют "колеблющиеся штаты", такие как Флорида и Огайо.

Но штаты голосуют не только за партию, но и за конкретного кандидата, и поэтому с каждым новым набором кандидатов меняется и список "колеблющихся" штатов. В 2020 году таковыми можно считать Аризону, Пенсильванию и Висконсин.

Зачастую кандидаты вообще не тратят ресурсы в штатах, где у них мало шансов победить, и не проводят в них встреч с избирателями.

Оплоты республиканцев, такие как Айдахо и Аляска, называют "красными штатами". Штаты, где голосуют в пользу демократов, "синими".

Голоса подсчитывают в каждом штате, и, как правило, победитель становится известен уже в ночь голосования.

После передачи дел, которая занимает несколько месяцев, в январе проходит инаугурация президента. После церемонии в конгрессе президент с сопровождением доходит до Белого дома и начинает свой четырехлетний срок.