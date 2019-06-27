Правообладатель иллюстрации Getty Images/Hulton Deutsch Image caption Так выглядел трубочист в 1931 году

Многие при упоминании профессии трубочиста, наверное, вспомнят про персонажа Дика Ван Дайка из фильма режиссера Роберта Стивенсона "Мэри Поппинс" или о чумазых мальчишках, которые в викторианскую эпоху чистили дымоходы.

Однако бизнес, предоставляющий услуги по чистке дымоходов, претерпел значительные изменения в последние годы. В 2019 году чистка дымоходов предполагает более высокотехнологичный подход, чем мы себе представляем.

И да, теперь среди трубочистов все чаще можно встретить женщин.

Согласно данным британской Гильдии трубочистов, в Великобритании сейчас работают 18 женщин-трубочистов. Это всего 4% от общего числа трубочистов в стране.

Но надо принять во внимание, что в 2010 году в Британии среди трубочистов было всего три женщины.

Что же привлекает женщин в этой профессии, которая долгое время считалась исключительно мужской?

"Работа трубочиста мне по-настоящему нравится"

Правообладатель иллюстрации EMILY WILEBORE Image caption А так трубочист выглядит в 2019 году. Эмили Уайлбор начала работать трубочистом три года назад

За три года работы трубочистом Эмили Уайлбор лишь однажды столкнулась с комментарием, выражавшим сомнение в ее профессионализме. Это произошло в тот момент, когда она работала на крыше.

"Пожилой мужчина проходил мимо, посмотрел на меня и сказал: Что вы там делаете? Может, вам помочь?" - вспоминает Эмили.

"Я не посчитала эти слова обидными. Скорее всего, такая реакция говорит о том, что для многих все еще слишком непривычно видеть женщину-трубочиста", - говорит она.

Эмили начала работать трубочистом в 2016 году, ее фирма обслуживает дома в южной части Девона и на западе графства Корнуолл.

"Мне действительно нравится эта работа", - говорит Эмили.

"Единственный недостаток в этой работе - ее сезонный характер, поэтому мне приходится искать в летнее время еще какую-нибудь подработку. И мне очень стыдно за это, потому что я люблю свою работу", - признается Эмили.

"Меня очень хорошо принимают клиенты - особенно хорошо ко мне относятся женщины. Они всегда отмечают, что для них очень непривычно видеть женщину-трубочиста", - говорит Эмили.

До того, как стать трубочистом, Эмили работала в отделе по делам молодежи районного совета. О работе трубочиста она задумалась, когда к ней в дом почистить дымоход пришла женщина-трубочист.

Правообладатель иллюстрации EMILY WILEBORE Image caption По словам Эмили, клиенты очень хорошо к ней относятся, хотя и удивляются тому, что женщина работает трубочистом

"На самом деле я была поражена тем, как ловко она работала и как уверенно себя при этом чувствовала. Это мне как раз и нужно было, чтобы решиться", - говорит Эмили.

Вскоре после этой встречи она пошла на курсы при Гильдии трубочистов. Закончив их, Эмили зарегистрировала свою компанию по чистке дымоходов.

По словам Эмили, ей ни разу не попадались в дымоходах золотые кольца и старые фляжки для спиртного.

Надо сказать, что подобные находки когда-то были не такой уж большой редкостью благодаря прислуге, которая прятала такие ценности в дымоходах.

"Раньше, когда люди верили в приведения, считалось, что надо положить в дымоход старую обувь или одежду, чтобы отпугнуть злых духов. На самом деле есть очень много историй, связанных с дымоходами и работой трубочиста", - говорит Эмили.

"Некоторые клиенты искренне считают, что я чищу дымоход грязной черной щеткой на длинной ручке. На самом деле ничего подобного. Сейчас у трубочистов есть видеокамеры и современное оборудование, необходимое для исследования состояния и загрязненности дымохода", - рассказывает она.

"Клиенты хорошо меня принимают"

Правообладатель иллюстрации JOANNA THURGUR Image caption Джоанна Тургур решила переквалифицироваться в трубочиста четыре года назад

"Это до сих пор кажется чем-то необычным", - говорит Джоанна Тругур о женщинах, которые работают трубочистами, как и она сама.

В 2015 году она зарегистрировала фирму Joanna Thurgur Chimney Sweep Services, предоставляющую услуги чистки дымоходов. Компания Джоанны работает в графстве Хэмпшир.

Джоанна Тругур также начинала с курсов трубочиста.

"Я нашла женщину-трубочиста, с которой могла поговорить и которой можно было задать волновавшие меня тогда вопросы. Прежде чем решиться стать трубочистом, я провела довольно большую исследовательскую работу", - говорит Джоанна.

"С первого дня в гильдии меня очень поддерживают. Не было ни одного неприятного эпизода, свидетельствующего о плохом отношении ко мне", - говорит Джоанна.

"Я полагаю, что некоторым моим коллегам может не нравиться то, что в эту профессию, которая считалась мужской, приходят женщины. Однако мне ни разу не приходилось сталкиваться с плохим отношением", - признается Джоанна.

По ее словам, работа трубочиста требует хорошей физической формы, однако она не настолько тяжела, чтобы была не по силам женщине.

"Если вы не хотите заниматься перемещением птичьих гнезд - а это физически очень тяжело - вы можете отказаться от этой части работы. Вы можете делать то, что вам по силам, или только то, что вы хотите делать", - объясняет Джоанна.

Правообладатель иллюстрации Getty Images/Fox Photos Image caption Долгое время работа трубочиста никак не менялась. Фото 1937 года

Джоанна считает, что появление среди трубочистов женщин отражает лишь общую тенденцию: их становится все больше во многих других профессиях и ремеслах, которые раньше традиционно считались исключительно или преимущественно мужскими.

"Вот неожиданность! Оказывается, женщина может быть трубочистом! Когда в мужской профессии появляется хотя бы одна женщина, потом это уже не воспринимается как что-то из ряда вон выходящее", - замечает Джоанна.

"Я всегда предпочитала мужскую компанию женской, поэтому меня никогда не смущало, что почти все мои коллеги - мужчины. Некоторые могут считать мой выбор занятия довольно странным, но, честно говоря, меня не так уж волнует, что о моем решении думают люди", - говорит Джоанна.

Джоанна - сторонник кампании "Сжигайте правильно" (Burn Right campaign), которую поддерживает в том числе и правительство Британии. Цель этой кампании - научить население правильному и экономичному использованию твердого топлива.

"Работа трубочиста заключается не только в очистке дымоходов от сажи, но и в просвещении людей. Необходимо им рассказывать, как минимизировать вредные выбросы и загрязнение. И мне нравится моя работа. Я даже не думала, что я буду так любить свою работу", - признается Джоанна.

Профессия трубочиста: справка

Правообладатель иллюстрации Getty Images/Universal History Archive Image caption Дети-трубочисты часто застревали, срывались или задыхались в трубе. У многих из-за почти постоянного контакта кожи с сажей развивались раковые заболевания

В начале 18 века дрова начал заменять уголь, и своевременная очистка дымохода от сажи была очень важна, так как это помогало предотвратить возникновение пожара

Для очистки стен дымохода трубочисты использовали круглые щетки с длинными ручками. До труднодоступных участков дымоходов могли добраться только маленькие дети

Некоторым детям, которые фактически работали помощниками трубочистов, не было и пяти лет. Чаще всего трубочистами становились сироты, беспризорные и дети из очень бедных семей: за свою работу они получали еду и ночлег

В 1864 году британский парламент принял закон, запрещающий детям и подросткам, которым еще не исполнилось 16 лет, работать помощниками трубочистов

Сейчас трубочисты используют видеокамеры и специальное оборудование, для того, чтобы выявить повреждения в дымоходах

В 21 веке трубочисты учат своих клиентов экологичному и экономичному использованию топлива

Из бухгалтеров в трубочисты

Правообладатель иллюстрации EMMA RODDY Image caption Эмма Родди сменила работу бухгалтера на профессию трубочиста

Эмма Родди открыла свою фирму по очистке дымоходов Sparkling Flues в 2015 году.

После 20 лет работы бухгалтером она поняла, что больше не хочет оставаться в этой сфере и готова попробовать что-то новое.

"Мой муж как раз имел отношение к бизнесу, предоставляющему услуги по очистке дымоходов. И мне очень понравились те проекты, над которыми он работал", - рассказывает Эмма.

"Я как раз искала то, чем я могла бы заняться, оставив работу бухгалтера. Я очень люблю свою нынешнюю работу и не хочу ее менять", - признается Эмма.

По словам Эммы, она понимает, что профессия трубочиста до сих пор считается мужской, но это ее никогда не смущало.

"Честно говоря, я восприняла это как вызов, именно потому что эта профессия считалась мужской", - говорит Эмма.

Правообладатель иллюстрации EMMA RODDY Image caption Эмма Родди советует молодым женщинам не бояться выбирать работу трубочиста

Когда решение было принято, Эмма записалась на курсы при Гильдии трубочистов, а сейчас она проводит занятия для новых участников курсов.

По словам Эммы, она хотела бы вдохновить женщин, особенно молодых, на то, чтобы они не боялись выбирать в качестве профессии работу трубочиста.

"Это интересно и порой физически нелегко, но не стоит отступать из-за этого", - говорит Эмма.

"За всю мою работу трубочистом я могу припомнить всего несколько негативных комментариев. Некоторые из них принадлежали моим коллегам, - утверждает она. - Но я не жалею о своем выборе, мне нравится моя работа".