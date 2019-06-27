Image caption Боевая машина поддержки танков "Терминатор" на выставке "Армия-2019"

В подмосковной Кубинке на территории парка "Патриот" министерства обороны России проходит выставка "Армия-2019".

Эта выставка - главное событие не только для предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Это масштабное пропагандистское мероприятие.

Сам парк "Патриот" был задуман и построен скорее как центр пропаганды военной культуры, российской военной истории.

В 2019 году на выставке у посетителей появилась возможность как следует рассмотреть экспонаты. В прошлые годы на выставке экспонаты показывали за оградой на расстоянии нескольких метров.

Русская служба Би-би-си рассказывает о самых ярких экспонатах "Армии-2019".

Самоходная артиллерийская установка 2С42 "Лотос" построена на базе боевой машины десанта БМД-4. Она была разработана в ЦНИИТОЧМАШ для замены десантируемой самоходки 2С9 "Нона-С".

Image caption 2С42 "Лотос" на "Армии-2019"

Неподалеку от "Лотоса" на общедоступной стоянке находится уже хорошо известная серия новых российских бронированных боевых машин семейства "Армата", БМП "Курганец" и колесная платформа "Бумеранг".

Image caption 2С38 "Деривация-ПВО" на "Армии-2019" - до сих пор просто так подойти и снять ее вблизи удавалось лишь немногим

Боевой робот-танк "Уран-9" уже показывали на "Армии" в 2016 году. С тех пор его уже успели испытать в Сирии, результаты оказались неутешительными.

В 2018 году 3-й ЦНИИ министерства обороны подготовил доклад, в котором говорилось, что в ходе испытаний в Сирии были зафиксированы отказы вооружения и очень нестабильно работало дистанционное управление, а также оптические системы.

Тем не менее это первый боевой робот, которого российская армия пытается довести до боеспособного состояния и, судя по тому, что его привезли на выставку, не теряет надежды на успех.

Image caption Боевой робот-танк "Уран-9"

Главный экспонат концерна "Калашников" на выставке - дрон-камикадзе "Ланцет". Его создала компания ZALA Aero - дочернее предприятие концерна, которое специализируется на разработке беспилотников.

Концепция дрона-камикадзе заключается в том, что он летает над полем боя либо вблизи него. При появлении наземной цели оператор направляет беспилотник на нее, и дрон, взрываясь, уничтожает объект.

Нынешняя версия системы "Ланцет" уже вторая. Дрон был доработан по просьбе потенциальных заказчиков, на нем появилась возможность визуального управления до последнего момента.

"Ланцет" оснащен искусственным интеллектом - бортовым компьютером, который способен самостоятельно находить и распознавать цели без участия оператора.

Image caption Дрон "Ланцет" на стенде "Калашникова"

Также "Калашников" показал новые разработки в стрелковом оружии.

Это два карабина ТR3 калибром 7,62 и 5,45 мм - гражданская версия автомата АК-12. Они пока не поступили в продажу, но когда появятся в магазинах, их смогут купить те, у кого есть лицензия на нарезное оружие.

Отличием гражданской версии АК-12 является отсутствие автоматического режима огня и ограничитель емкости магазина (по российским законам у гражданского огнестрельного оружия емкость магазина не должна превышать 10 патронов). Он установлен внутри рожка - внешне магазин не отличается от боевого.

Image caption Карабины TR3 на стенде "Калашникова" на "Армии 2019"

Студенты Санкт-Петербургского политехнического университета привезли на выставку беспилотный катер-экраноплан, способный действовать в море в течение 30 суток. Потом, как рассказали его создатели, солнечные панели покрываются солью, которую надо смывать. Дрон способен некоторое время двигаться на скорости 90 узлов (около 160 километров в час), планируя над поверхностью воды, как это делают экранопланы.

Он оснащен различными датчиками, бортовым компьютером и способен действовать автономно.

По словам создателей, это катер двойного назначения - его могут использовать военные, например, для обнаружения минных полей, а также гражданские службы для контроля подводной обстановки.

Image caption Морской дрон-экраноплан "Шторм-600"

Многие эксперты ожидали, что на выставке будет представлен новейший российский ударный беспилотник "Охотник", снимки которого оказались в интернете в январе 2019 года.

Можно сказать, что они его увидели - дрон был представлен в виде небольшой модели в масштабе.

Image caption Масштабная модель дрона "Охотник"

Т-90МС - экспортная модификация танка Т-90 - впервые был показан публике еще в 2012 году. С тех пор он участвовал в различных выставках в России и за границей, но подойти, потрогать и посмотреть на него вблизи получится только сейчас.

Image caption Т-90МС на "Армии-2019"

Что еще показали на "Армии-2019"?

Image caption Макет первой советской атомной бомбы

Image caption Манекен для обучения военных медиков - таких на выставке довольно много

Image caption Историческое стрелковое оружие - едва ли не самый популярный стенд на открытом воздухе