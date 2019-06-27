"Трамп - главная угроза для США". Демократы начали борьбу за Белый дом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В рядах Демократической партии официально началась борьба за номинацию на президентских выборах 2020 года

Первые дебаты потенциальных кандидатов в президенты США начались не слишком энергично. Десять из двадцати претендентов на это кресло сошлись накануне в Майями, в прямом эфире Эн-би-си, но, как отметили многие эксперты, не спешили ринуться в бой, начав разговор весьма общими заявлениями.

Сцена начала превращаться в боксерский ринг, как только прозвучало слово "здравоохранение". Кто эти люди, собирающиеся сместить Дональда Трампа, и какие вопросы они обсуждали?

Участники дебатов

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен

Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер

Экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар

Конгрессвумен от Гавайев Тулси Габбард

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио

Конгрессмен от Огайо Тим Райан

Экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилейни

Экс-министр администрации Обамы Джулиан Кастро

Здравоохранение

Это один из самых больных вопросов американской внутренней повестки и очень важный козырь в кампании любого участника президентской гонки.

США - единственная экономически развитая страна, которая не предоставляет своим гражданам единой и всесторонней системы страхования.

При высоком уровне медицины и впечатляющей развитости этой отрасли услуги врачей доступны далеко не всем американцам.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Самой большой угрозой безопасности США губернатор штата Вашингтон Джей Инсли считает Дональда Трампа

В стане демократов давно обсуждают реформу Medicare for All ("Медицинское страхование для всех"), суть которой заключается в предоставлении абсолютно всем американцам доступа к государственной медицинской помощи.

Но продвижению законопроекта в Конгрессе мешают внутрипартийные противоречия, что было наглядно проиллюстрировано в ходе дебатов.

Элизабет Уоррен, Билл де Блазио и Тулси Габбард доказывали преимущества Medicare for All, а Эми Клобушар, Бето О'Рурк и Джон Дилейни призывали к взвешенному подходу, что по сути означает "давайте не забывать об интересах частного сектора".

"Государственный контроль над медицинским страхованием приведет к закрытию многих больниц", - говорил Дилейни.

"Как вы можете защищать систему, которая не работает?", - парировал мэр Нью-Йорка де Блазио.

Внешняя политика

В этом вопросе поспорили новички большой политики - Тим Райан и Тулси Габбард.

Первый утверждал, что США необходимо сохранить контроль над ситуацией на Ближнем Востоке.

"Вы готовы это сказать в лицо родителям двух солдат, которые на днях были убиты в Афганистане?" - спрашивала у него Габбард, известная своими антивоенными настроениями.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мэра Нью-Йорка Билл де Блазио единственный, кто назвал Россию, когда речь зашла об угрозах безопасности США

Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер - единственный из участников, кто не поддержал перспективу возвращения к сделке с Ираном.

В 2018 году Трамп возобновил действие санкций в отношении Ирана, которые были отменены Бараком Обамой в результате соглашения об иранской ядерной программе 2015 года.

Граница с Мексикой

Судьба мигрантов, с которыми, по словам многих политиков, обращаются бесчеловечно, - пока непреодолимый камень преткновения между республиканским большинством в сенате и демократическим большинством конгрессе.

Президент Трамп ввел недавно новые миграционные правила, по которым детей задержанных мигрантов отнимают у родителей на границе и направляют в специальные лагеря, пока их родители дожидаются решения суда.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Политика нулевой терпимости в отношении нелегальных мигрантов, введенная администрацией Трампа, спровоцировала волну протестов по всей стране

Стороны не могут договориться даже по такому срочному вопросу, как улучшение условий содержания детей. Неожиданно то, что и среди демократов, оказывается, нет согласия.

Ожесточенный спор в эфире возник как раз между двумя политиками, представляющими штат Техас, где собственно и разворачивается драма.

Это конгрессмен Бето О'Рурк и бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, единственный участник гонки с мексиканскими корнями.

Кастро настаивает на том, что нелегальная иммиграция должна быть выведена из поля уголовных преступлений.

Он призывал уроженца Техаса О'Рурка поддержать его, удивляясь тому, что знающий реалии и специфику южных штатов О'Рурк чуть ли не согласен с методами республиканцев.

Кто выделялся?

Больше всего аплодисментов сорвала Элизабет Уоррен (сенатор от штата Массачусетс). Опросы показывают, что Уоррен - одна из самых популярных политиков среди демократов. Здесь она решила закрепить позиции, выступив с гневной речью об экономическом популизме.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди избирателей-демократов большой популярностью пользуется сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен

"На кого работает наша нынешняя экономика? Она очень хороша для определенного слоя на самой верхушке нашего общества, да и то этот слой становится все тоньше и тоньше, - сказала Уоррен. - Нашему правительству, нашей экономике и нашей стране нужны структурные изменения".

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли запомнится тем, как его осадили, когда он заговорил о своем участии в борьбе за репродуктивные права.

"Здесь находятся три женщины, которые активно боролись за простое женское право - право выбора", - напомнила ему сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и сорвала аплодисменты.

Но Инсли вернул себе симпатии присутствовавших, когда модератор дебатов спросил, что он считает самой большой геополитической угрозой для США.

"Самая большая угроза безопасности Соединенных Штатов - Дональд Трамп", - ответил губернатор штата Вашингтон.

Большинство участников назвали самой большой угрозой Китай, и только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сказал, что это Россия. "Потому что эта страна пытается подорвать нашу демократию", - пояснил он.

А что Трамп?

"Скучно!" - отреагировал в "Твиттере" действующий президент-республиканец Дональд Трамп, смотревший дебаты на борту самолета по пути в Японию на саммит "Большой двадцатки".

Трамп не раз говорил, что не видит серьезных соперников в борьбе за президентский пост.

Дональд Трамп пока не является официальным кандидатом от Республиканской партии. Формально партия должна одобрить его кандидатуру на съезде летом.

Но он подал необходимые для своего выдвижения в 2020 году документы в день, когда ему вручили ключи от Белого дома, еще в январе 2017 года.

В его штабе, который занимается подготовкой предвыборной кампании, заявили по итогам дебатов, что демократы предлагают радикальное доминирование правительства над американским обществом, которое "разрушит американскую мечту для многих, кто только-только получил возможность к ней прикоснуться благодаря растущей экономике при Трампе".

В четверг вечером в борьбу за номинацию от Демократической партии вступят тяжеловесы - бывший вице-президент США Джо Байден и участник президентской гонки 2016 года Берни Сандерс.

Сандерс активно выступает за бесплатное здравоохранение и за списание студенческих займов учащихся американцев, общая сумма которых составляет 1,6 трлн долларов.