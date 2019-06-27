"Трамп - главная угроза для США". Демократы начали борьбу за Белый дом
Первые дебаты потенциальных кандидатов в президенты США начались не слишком энергично. Десять из двадцати претендентов на это кресло сошлись накануне в Майями, в прямом эфире Эн-би-си, но, как отметили многие эксперты, не спешили ринуться в бой, начав разговор весьма общими заявлениями.
Сцена начала превращаться в боксерский ринг, как только прозвучало слово "здравоохранение". Кто эти люди, собирающиеся сместить Дональда Трампа, и какие вопросы они обсуждали?
Участники дебатов
- Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен
- Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер
- Экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк
- Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар
- Конгрессвумен от Гавайев Тулси Габбард
- Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли
- Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
- Конгрессмен от Огайо Тим Райан
- Экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилейни
- Экс-министр администрации Обамы Джулиан Кастро
Здравоохранение
Это один из самых больных вопросов американской внутренней повестки и очень важный козырь в кампании любого участника президентской гонки.
США - единственная экономически развитая страна, которая не предоставляет своим гражданам единой и всесторонней системы страхования.
При высоком уровне медицины и впечатляющей развитости этой отрасли услуги врачей доступны далеко не всем американцам.
В стане демократов давно обсуждают реформу Medicare for All ("Медицинское страхование для всех"), суть которой заключается в предоставлении абсолютно всем американцам доступа к государственной медицинской помощи.
Но продвижению законопроекта в Конгрессе мешают внутрипартийные противоречия, что было наглядно проиллюстрировано в ходе дебатов.
Элизабет Уоррен, Билл де Блазио и Тулси Габбард доказывали преимущества Medicare for All, а Эми Клобушар, Бето О'Рурк и Джон Дилейни призывали к взвешенному подходу, что по сути означает "давайте не забывать об интересах частного сектора".
"Государственный контроль над медицинским страхованием приведет к закрытию многих больниц", - говорил Дилейни.
"Как вы можете защищать систему, которая не работает?", - парировал мэр Нью-Йорка де Блазио.
Внешняя политика
В этом вопросе поспорили новички большой политики - Тим Райан и Тулси Габбард.
Первый утверждал, что США необходимо сохранить контроль над ситуацией на Ближнем Востоке.
"Вы готовы это сказать в лицо родителям двух солдат, которые на днях были убиты в Афганистане?" - спрашивала у него Габбард, известная своими антивоенными настроениями.
Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер - единственный из участников, кто не поддержал перспективу возвращения к сделке с Ираном.
В 2018 году Трамп возобновил действие санкций в отношении Ирана, которые были отменены Бараком Обамой в результате соглашения об иранской ядерной программе 2015 года.
Граница с Мексикой
Судьба мигрантов, с которыми, по словам многих политиков, обращаются бесчеловечно, - пока непреодолимый камень преткновения между республиканским большинством в сенате и демократическим большинством конгрессе.
Президент Трамп ввел недавно новые миграционные правила, по которым детей задержанных мигрантов отнимают у родителей на границе и направляют в специальные лагеря, пока их родители дожидаются решения суда.
Стороны не могут договориться даже по такому срочному вопросу, как улучшение условий содержания детей. Неожиданно то, что и среди демократов, оказывается, нет согласия.
Ожесточенный спор в эфире возник как раз между двумя политиками, представляющими штат Техас, где собственно и разворачивается драма.
Это конгрессмен Бето О'Рурк и бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, единственный участник гонки с мексиканскими корнями.
Кастро настаивает на том, что нелегальная иммиграция должна быть выведена из поля уголовных преступлений.
Он призывал уроженца Техаса О'Рурка поддержать его, удивляясь тому, что знающий реалии и специфику южных штатов О'Рурк чуть ли не согласен с методами республиканцев.
Кто выделялся?
Больше всего аплодисментов сорвала Элизабет Уоррен (сенатор от штата Массачусетс). Опросы показывают, что Уоррен - одна из самых популярных политиков среди демократов. Здесь она решила закрепить позиции, выступив с гневной речью об экономическом популизме.
"На кого работает наша нынешняя экономика? Она очень хороша для определенного слоя на самой верхушке нашего общества, да и то этот слой становится все тоньше и тоньше, - сказала Уоррен. - Нашему правительству, нашей экономике и нашей стране нужны структурные изменения".
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли запомнится тем, как его осадили, когда он заговорил о своем участии в борьбе за репродуктивные права.
"Здесь находятся три женщины, которые активно боролись за простое женское право - право выбора", - напомнила ему сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и сорвала аплодисменты.
Но Инсли вернул себе симпатии присутствовавших, когда модератор дебатов спросил, что он считает самой большой геополитической угрозой для США.
"Самая большая угроза безопасности Соединенных Штатов - Дональд Трамп", - ответил губернатор штата Вашингтон.
Большинство участников назвали самой большой угрозой Китай, и только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сказал, что это Россия. "Потому что эта страна пытается подорвать нашу демократию", - пояснил он.
А что Трамп?
"Скучно!" - отреагировал в "Твиттере" действующий президент-республиканец Дональд Трамп, смотревший дебаты на борту самолета по пути в Японию на саммит "Большой двадцатки".
Трамп не раз говорил, что не видит серьезных соперников в борьбе за президентский пост.
Дональд Трамп пока не является официальным кандидатом от Республиканской партии. Формально партия должна одобрить его кандидатуру на съезде летом.
Но он подал необходимые для своего выдвижения в 2020 году документы в день, когда ему вручили ключи от Белого дома, еще в январе 2017 года.
В его штабе, который занимается подготовкой предвыборной кампании, заявили по итогам дебатов, что демократы предлагают радикальное доминирование правительства над американским обществом, которое "разрушит американскую мечту для многих, кто только-только получил возможность к ней прикоснуться благодаря растущей экономике при Трампе".
В четверг вечером в борьбу за номинацию от Демократической партии вступят тяжеловесы - бывший вице-президент США Джо Байден и участник президентской гонки 2016 года Берни Сандерс.
Сандерс активно выступает за бесплатное здравоохранение и за списание студенческих займов учащихся американцев, общая сумма которых составляет 1,6 трлн долларов.