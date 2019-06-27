Кыргызстан: что происходит с бывшим президентом Атамбаевым?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Алмазбек Атамбаев стал первым президентом Кыргызстана, добровольно покинувшим должность после первого срока.

Парламент Кыргызстана лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Теперь ему может грозить уголовное преследование по обвинениям в коррупции.

Неделю назад депутаты передали в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, часть из них Генпрокуратура поддержала.

В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 годы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники Атамбаева поставили возле его дома бетонные блоки, чтобы обеспечить безопасность бывшего президента

Война с коррупцией или борьба с оппонентами?

В 2017 году Атамбаев поддержал выдвижение на пост президента страны кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова.

Но уже весной 2018 года стало известно, что у бывшего и нынешнего президента Кыргызстана возникли серьезные разногласия.

Сразу несколько людей из команды Атамбаева сейчас находятся под следствием по угловным делам. Это бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев (оба под арестом), бывший генпрокурор Аида Салянова, бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева, бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и другие. Бывший первый вице-премьер Аскарбек Шадиев заочно осужден к 10 годам тюрьмы, сам он бежал из Кыргызстана в Нью-Йорк.

В мае президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности. Согласно документу, бывший глава государства может быть в отдельных случаях привлечен к уголовной ответственности после окончания полномочий, либо в случае отрешения его от власти.

Обвинения против Атамбаева выдвинула специальная депутатская комиссия (как это и подразумевает новый закон).

По версии парламентариев, Атамбаев причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

Генпрокуратура поддержала часть обвинений парламентской комиссии, но не нашла подтверждения утверждения депутатов о том, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов.

Что ответил бывший президент?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Атамбаеву может грозить пожизненный срок в тюрьме

Заседание Парламента, в ходе которого решался вопрос о снятии с Атамбаева неприкосновенности, прошло без экс-президента. Он заявил, что все выдвинутые против него обвинения являются "абсурдными и необоснованными" и вызваны "лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента".

Возле дома Атамбаева в селе Кой-Таш собралось несколько сотен его сторонников. Они возвели несколько юрт и выставили бетонные блоки на дороге, ведущей к дому бывшего президента.

Атамбаев заявил, что у него есть оружие, и он "привык защищать себя сам". Советница бывшего главы Кыргызстана позже уточнила, что речь шла о наградном оружии.

Атамбаев - первый президент Кыргызстана, добровольно расставшийся с властью после первого срока. Его предшественники - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были свергнуты в результате революций. Кроме Атамбаева добровольно уходила с занимаемого поста лишь Роза Отунбаева - она была президентом переходного периода в 2010-2011 годах.

После революций 2005 и 2010 годов сторонники бывших президентов оказывались на скамье подсудимых. Это было объяснимо, поскольку Акаев и Бакиев пытались подавить акции протеста силой. Передача власти от Атамбаева к нынешнему президенту страны прошла мирно, но бывший глава государства и его сторонники не смогли избежать обвинений в злоупотреблении полномочиями.