Встреча Путина и Трампа глазами политологов и флористки

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу в Осаке. Лидеры двух стран не встречались почти год, с саммита в Хельсинки в июле 2018 года.

Переговоры в Осаке продолжались полтора часа. По окончании встречи в Белом доме заявили, что Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, и "оба согласились, что улучшение отношений - в интересах обеих стран и всего мира".

Би-би-си собрала мнения экспертов об этой встрече.

Андрей Кортунов, политолог, президент фонда "Новая Евразия"

Хорошо, что эта встреча состоялась. Подобная встреча была запланирована в Буэнос-Айресе, но в последний момент американская сторона отменила встречу из-за инцидента с украинскими моряками. Подготовка к встрече включала в себя контакты между Россией и США, были встречи на высшем уровне. Те каналы, которые оказались перекрытыми, худо-бедно заработали.

Плюс в ходе этой встречи, скорее всего, был проведен пусть краткий, но обзор проблем, существующих между двумя странами, вопросов безопасности, контроля вооружений. И мы в ближайшее время узнаем, по каким направлениям начинается работа.

Хорошо, что встреча состоялась, но ожидать от нее прорывов трудно.

Что касается приглашения Путиным Трампа на празднование 75-летия Победы в 2020 году, то если такой визит состоится - хорошо. Для Трампа внешняя сторона важна. Ему важно светиться в СМИ, быть на первых страницах, иметь перлы для твитов.

Алексей Фененко, доцент факультета мировой политики МГУ, в интервью РИА Новости

Прорыв на встрече Путина и Трампа обещали уже, наверное, на протяжении последних двух с половиной лет. Я вспоминаю встречу в Гамбурге 2017 году, прошлогоднюю встречу в Хельсинки в прошлом году. Каждый раз после окончания этой встречи мы получали очередной приступ враждебности. Так что ожидать какого-то прорыва, начала какого-то диалога я бы не стал.

У нас есть устойчивый миф, что кто-то мешает Трампу все время вступить в диалог с нами. При этом пока мы еще не увидели ни одной реальной попытки со стороны Трампа начать какой-то диалог. Поэтому большие надежды на эту встречу я бы возлагать не стал.

Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, в эфире телеканала "Россия-24"

Трудно не согласиться, что если два государства, такие как Россия и Соединенные Штаты, не разговаривают на высшем уровне, то напряженность в мире возрастает. Просто если не разговаривают, она уже от этого возрастает.

Люди действительно настроены на серьезный разговор, и дай бог, чтобы этот разговор получил последствия позитивные для мира в целом, ну и, конечно, для наших двусторонних отношений.

Я не думаю, что прямо сейчас мир перевернется и произойдет что-то особо важное и ценное. Но то, что диалог возобновляется, и возобновляется все-таки в достаточно серьезном виде, это вселяет надежду, что в дальнейшем, на других уровнях, на уровне министров иностранных дел, на уровне соответствующих специалистов, министерств, ведомств и американских визави, эта тема будет двигаться вперед.

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Татьяна Баранова, эксперт по современному этикету и деловому протоколу, в интервью РИА Новости - о букете на столе в комнате переговоров

С точки зрения японцев никаких претензий к букету предъявить нельзя - он летний, а в Японии соблюдают сезонность при составлении букетов. Подсолнухи у них всегда означают что-то позитивное, положительное, этот цветок в Японии означает надежду на что-то хорошее. В букете присутствует гортензия, которую, наверное, можно трактовать, как определенную холодность... но подсолнухи символизируют надежду на потепление.

Валерий Гарбузов, директор Института США и Канады РАН, в интервью Интерфаксу

Эта встреча стала очередным прояснением позиций и еще одним подтверждением, что лидеры способны строить личный диалог в нормальном русле, даже улыбаясь друг другу. Но дальше этого процесс не идет. Не думаю, что эта встреча, длившаяся полтора часа, помогла разгрести все завалы. Это просто невозможно.

На таких встречах от завалов можно избавиться лишь при условии многомесячной подготовки. Такого не было.