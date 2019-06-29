Правообладатель иллюстрации James Marlowe Image caption Джеймс Марлоу и Оливер Беннетт в спектакле "Увидеть Солсбери"

Новая пьеса российского писателя и сатирика Виктора Шендеровича "Увидеть Солсбери" идет в эти дни на сцене театра имени Бернарда Шоу в рамках фестиваля, который ежегодно проводит Королевская академия драматического искусства (RADA).

Эта совместная постановка двух театральных компаний, HUNCHtheatre и Stage RC, уже показывалась в Лондоне в марте и была подготовлена к годовщине печально известных событий об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Тогда это был скорее прогон, а сейчас, с обновленным составом, - уже полновесное представление.

Правообладатель иллюстрации James Marlowe Image caption На фоне Путина снимается семейство Боширова-Петрова

Крыша поехала

Двое неприметных мужчин приезжают из-за моря в славный своим готическим собором английский город Солсбери. Они заселяются в один гостиничный номер, гуляют по городу, смотрят окрестности. И попадают прямиком в мировые СМИ.

Бывший агент. Отравление. "Новичок". Шпиль собора. Сам президент советует взять у них интервью.

И тут у них едет крыша: они же просто друзья-любовники, никого травить не собирались: "Ну, покурили немножко травки в номере, и тут голос Путина мне сказал…" Бред какой-то!

"Может, пойдем и во всем сознаемся - что, мол, любим друг друга", - предлагает Боширов (Джеймс Марлоу). Но Петров (Оливер Беннетт) сопротивляется: "А как же моя жена? Мы ведь женаты 15 лет, у нас дочка…"

Правообладатель иллюстрации James Marlowe Image caption Оливер Беннетт в роли Петрова

"Какая-то придуманная у меня фамилия, - начинает сомневаться Боширов. - Боширов-Боширов-Боширов-Боширов-Боширов… Чем больше я ее произношу, тем бредовее она звучит".

Фамилии начинают подозрительно множиться: Боширов-Петров-Мишкин-Чепига... Кто все эти люди?

Незадачливые друзья-любовники пытаются выяснить, кто же они на самом деле, все еще не отдавая себе отчета в том, что являются частью гораздо более мощной машины, за пультом которой сидит такая узнаваемо-родная и такая беспощадная в своей необузданной страстности Деменция Петровна в бесподобном исполнении Ирины Селезневой-Хорнер. Родина-мать их.

Ее пульт - это и "Янекс.Такси", и секс по телефону, и центральный пункт управления запуском каких-то ракет по множественным врагам. Так что неудивительно, что одетая в военную гимнастерку и сапоги Деменция Петровна достигает экстаза, только нажимая на кнопку "Пли, огонь!".

И с тем же пылом она вдалбливает в своих подопечных строфу из Пушкина, в ее устах звучащую как патриотические позывные.

Ей в помощь приходит некто Скворцов, чья фамилия по-английски звучит Starling (англ. "скворец"; слово созвучно фамилии Сталин).

Громовым голосом он раздает приказы и попутно распевает русские песни. И это английский актер Николас Болтон делает, как на родном, что вряд ли удивительно, учитывая его богатую карьеру в деле дубляжа, в частности, таких популярных компьютерных игр как Assassins's Creed и Mass Effect.

Скворцов то ли генерал, то ли - бери повыше. Но это даже неважно: в этой реальности у всех есть невидимые погоны.

"Готов ли ты искупить свою вину кровью?" - вопрошает Боширова Старлинг-Скворцов голосом, будто поступающим от условного "информбюро". "Готов, но только чужой", - отвечает тот.

Изначальный абсурдизм ситуации постепенно теряет свою нелепую комичность и превращается в некое зловещее обобщение-предсказание.

Покуда вы в немытых (не забыли "позывные" от Лермонтова: "Прощай, немытая Россия"?) объятьях Деменции Петровны, вы обречены.

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Правообладатель иллюстрации James Marlowe Image caption Николас Болтон в роли "гласа приказующего"

Стыд и ярость

И в этом смысле новая сатирическая пьеса о странных делах, развернувшихся в отдельно взятом английском Солсбери, вовсе не о Солсбери.

Она затрагивает темы идентичности, фейковых новостей и постправды - полагает ее режиссер Владимир Шербань - один из сооснователей Белорусского свободного театра и HUNCHtheatre (последнего - вместе с актером Оливером Беннеттом).

В таком ракурсе осмыслить произошедшее в Солсбери все же несколько проще, чем просто как свершившийся исторический факт.

Как отметил на последовавшей после спектакля встрече авторов-исполнителей пьесы со зрителями сам Виктор Шендерович, "у истории другие сроки".

Для английского театра характерно быстрое реагирование на актуальные события, и принцип "утром в газете, вечером в куплете" тут гораздо более в ходу.

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Правообладатель иллюстрации James Marlowe Image caption Деменция Петровна - воплощение Родины-матери

Однако, как отметил Владимир Шербань, от предложения труппы привезти новый спектакль в местный театр Salisbury Playhouse город отказался: столь серьезной оказалась реальная психологическая травма, нанесенная этими событиями жителям Солсбери.

Об этом же сказала и одна из зрительниц - студентка, родившаяся и выросшая в городе.

"Вы движимы яростью, тогда как мною двигал стыд", - пояснил ей автор собственные чувства, побудившие его сесть за написание этой сатирической пьесы.

Можно ли шутить надо всем на свете, включая, например, холокост? Этим вопрос задался Шендерович и сам же ответил: "Можно. Главное, показать, с кем вы - с убийцами или нет".

Тут, по его мнению, все решает этическая точность, которая, безусловно, присутствует в этом спектакле. Что касается художественного воплощения, то я бы отсидела еще один акт, если бы он был.

"Увидеть Солсбери" идет в театре GBS в помещении RADA до 6 июля.