Путин сказал, что эпоха либерализма прошла. Что думают об этом политические философы?

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Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times объявил о конце эпохи либерализма. По его мнению, либеральная идея "изжила себя окончательно", а такие ее элементы, как мультикультурализм, показали свою несостоятельность.

"По некоторым её (либеральной идеи) элементам - наши западные партнёры признались, что некоторые её элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее. Вот когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает, и надо бы вспомнить об интересах коренного населения", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

"То есть для нас тоже всё непросто, но мы делаем, хотя бы стараемся, работаем в этом направлении. Но эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил - получи наказание за это. Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", - считает президент.

Действительно ли либеральные идеи изжили себя? Русская служба Би-би-си спросила об этом политических теоретиков.

Аббас Галлямов, политолог

Известно, что демократия наступает волнами. После каждой из них происходит временный откат - когда в некоторых странах авторитаризм на время сменяет демократию. Сейчас как раз период такого отката - он пришёл вслед за демократической волной, длившейся с конца 70-х до, примерно, начала 2000-х.

Периоды эти всегда сопровождаются разговорами об упадке либерализма. Так было и в 30-е годы прошлого века, и в конце 60-х. Заканчивается это всегда одинаково - новыми демократическими транзитами в прежде авторитарных странах и повсеместным возобновлением веры в либерализм.

Падение рейтингов Путина и существенный рост количества российских избирателей, сомневающихся в правильности нынешнего курса страны, которые мы наблюдаем в последний год, свидетельствуют о том, что откат заканчивается и в недалёком будущем начнётся новая демократическая волна. Предыдущая начиналась с "революции гвоздик" в Португалии, а нынешняя, возможно, стартует скоро в России.

Константин Гаазе, социолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук

Даже при Сталине идеи не умирали и не рождались по приказу руководителя государства. Я не думаю, что Владимир Владимирович четко представляет себе, где заканчиваются либеральные идеи и начинается неолиберализм, который он, собственно, и критикует.

Либерализм как система управления, конечно, себя изжил. Но к либеральной идее это не имеет никакого отношения.

[...]

Причиной конфликта [масс] с элитами и роста недоверия к ним не является то, что элиты оторвались от людей. Нет никаких отдельно массы граждан и отдельно элит. Есть отдельные группы в обществе, в которых люди довольны или нет. Так всегда было и всегда будет.

В данном случае это не лучшее объяснение очередного витка популизма. Дело не в том, что элиты оторвались от людей, а в том, что западные страны, и не только западные, а все страны после кризиса 2008 года сталкиваются с вызовами, которые они себе не могли представить.

Вячеслав Данилов, политолог, руководитель научных проектов Центра политического анализа

Владимир Владимирович, конечно, немножко сгустил краски и выступил так, чтобы его услышали. Есть такой термин - "путинизм". Путинизмы потихонечку эволюционируют вместе с Владимиром Владимировичем и его образом.

Здесь высказывание Владимира Владимировича о либеральной идее и кризисе либерализма, которое, естественно, отражает не только его точку зрения, но и точку зрения достаточного большого, на самом деле, числа представителей корпуса политологии. В принципе, оно высказано таким образом, иронично, как это свойственно для Владимира Владимировича нынешнего разлива, нынешней версии Путина.

Нас постоянно учили, что в России есть некоторые проблемы, что есть некие стандарты демократии. Нас учили, что нужно строить политическую систему и политическую модель России по западному образцу, намекая, на американские и европейские стандарты.

И мы видим, что наши учителя оказались в тупике сами. То есть те ценности и нормы, которые они нам навязывали, оказались не столько ложными, сколько в кризисе. Именно это Путин и хотел подчеркнуть в своих словах.