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В крохотной комнате на задворках неприметного комплекса зданий сидит мужчина, которого трудно принять за участника массовых протестов в Гонконге. За своим ноутбуком Тони (имя изменено) наблюдает за показателями групп в мессенджере Telegram и онлайн-форумов.

Организаторы говорят, что добровольцы вроде Тони ведут сотни групп в Telegram, которые поддерживают протесты в Гонконге, переросшие в кампанию гражданского неповиновения. По словам протестующих, более двух миллионов человек вышли на улицы за последние недели, чтобы выразить свое несогласие с законопроектом об экстрадиции.

В Гонконге прошла серия массовых акций против законопроекта, который, как опасаются критики, может положить конец независимости судов на территории автономии. Протестующие рассчитывают на большое число участников акции, намеченной на 1 июля, - годовщину возвращения Гонконга в состав Китая.

Голосование в реальном времени

Многие призывы к протесту были анонимными. Их разместили на досках объявлений в интернете и в групповых чатах приложениий-мессенджеров, использующих шифрование.

Некоторые группы насчитывают до 70 тысяч подписчиков, что составляет около 1% населения всего Гонконга. Многие из них служат источником новостей и репортажей с мест протестов. Другие выполняют роль краудсорсиновых наблюдательных пунктов, которые предупреждают протестующих о передвижениях и действиях полиции.

Есть группы поменьше; они состоят из юристов, врачей и людей, которые могут оказать первую помощь. Там делятся юридическими советами и организуют снабжение всем необходимым протестующих на передовой.

Демонстранты говорят, что координация через интернет - это удобный способ мгновенно поделиться информацией. Участники групповых чатов также могут голосовать в реальном времени - и так принимать решения по поводу дальнейших действий.

Image caption Так выглядит голосование в анонимной группе в Telegram: 61% проголосовали за вариант "Возвращение", 39% выбрали "Полицейский участок"

"Это срабатывает лишь когда вариантов немного, либо они очевидные. Это работает, когда ситуация предоставляет выбор между крайними вариантами", - объясняет Тони.

Вечером 21 июня почти 4 тысячи протестующих проголосовали в Telegram-группе, чтобы решить, расходиться ли толпе по домам или продолжать протестовать у стен главного управления полиции Гонконга. Хотя только 39% проголосовали за протесты у полиции, осада здания продолжалась еще шесть часов. Организовать протесты помогали и другие приложения.

Постеры и баннеры с рекламой предстоящих акций распространяются в общественных местах при помощи сервиса Airdrop, позволяющего делиться файлами с находящимися поблизости iPhone и iPad.

На этой неделе группа анонимных активистов собрала более полумиллиона долларов (более 31 млн рублей) на краудфандинговом сайте. Они планировали разместить рекламу в мировой прессе с призывом обсудить закон об экстрадиции на саммите G20. Демонстранты говорят, что технологии превратили протест в движение без лидеров.

Скрытая личность

"Глубинная причина кроется в недоверии к властям. Многие лидеры "Движения зонтиков" подвергались преследованиям и были заключены в тюрьму", - говорит профессор Эдмунд Чэн из Гонконгского баптистского университета, имея в виду демократические протесты 2014 года.

В апреле текущего года девять лидеров тогдашних протестов были признаны виновными в подстрекательствах к нарушению общественного порядка.

"Потенциально вам могут предъявить несколько обвинений, если вы участвовали в явно организованном движении или протестной акции", - говорит Тони.

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Протестующие в Гонконге идут на разные ухищрения, чтобы не оставить цифровых следов.

"Во время протестов мы пользуемся только наличными, мы даже банкоматами не пользуемся", - рассказывает 25-летний Джонни, который ходил на демонстрации вместе со своим партнером.

Каждый раз, когда он выходит на уличные протесты, он берет с собой старый мобильный телефон с новой SIM-картой.

Администратор группы, который не желает называть своего имени из-за страха преследования, рассказал, что некоторые используют несколько аккаунтов, чтобы запутать свои следы в интернете.

"Некоторые из нас имеют по три-четыре телефона, iPad, десктопы и ноутбуки. Один человек может контролировать пять-шесть аккаунтов. Остальные могут не знать, что это один и тот же человек - а одним и тем же аккаунтом могут пользоваться разные люди", - рассказали они Би-би-си.

Защита

Тони считает, что принятие решений через голосование в группах может защитить отдельных людей от обвинений. Он утверждает, что администраторы групповых чатов не аффилированы с политическими партиями и не контролируют то, что выкладывают в группах их участники.

"Правительство не будет арестовывать каждого участника этого движения. Это невозможно", - говорит он.

Однако он признает, что правоохранительные органы могут пойти другими путями: "Они выберут в качестве целей влиятельных активистов или лидеров мнений и сделают их примером, чтобы предупредить других участников".

12 июня администратор группы в Telegram был задержан по подозрению в том, что якобы состоял в сговоре с целью штурма парламентского комплекса в Гонконге и перекрытия прилегающих к нему улиц баррикадами.

"Они хотят дать нам знать, что даже если вы прячетесь в интернете, они все еще могут прийти за вами и арестовать в собственном доме", - говорит гонконгский адвокат Бонд Нг, представляющий интересы нескольких задержанных активистов.