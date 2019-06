"Надеюсь, ты тоже здесь". Кому Лиам Галлахер посвятил песню на Гластонбери

Image caption Другую песню Champagne Supernova Галлахер посвятил скончавшемуся в марте этого года солисту The Prodigy Киту Флинту

Музыкант Лиам Галлахер во время вчерашнего выступления на фестивале Гластонбери в Великобритании посвятил одну из песен ведущей Radio 5 Live на Би-би-си Лорен Махон, которая борется с раковой опухолью.

"В прошлом году, - говорил Галлахер на сцене "Пирамида", - Я повстречал эту прекрасную даму, и ей было не очень-то хорошо. Она сказала: если ты поедешь на Гластонбери, можешь посвятить эту песню мне... если я туда доберусь?".

"Вот я тут, и надеюсь, что ты тоже здесь. Эта песня для нее, ее зовут Лорен", - сказал музыкант перед тем, как исполнить Slide Away.

Кто же такая Лорен?

Лорен Мейхон - ведущая подкаста о жизни с раком "You, Me And The Big C" на радио Би-би-си.

Она все-таки приехала на фестиваль и была у сцены среди слушателей Галлахера. Посвящение песни стало для Мейхон полной неожиданностью - в прошлом году она действительно говорила об этом Галлахеру во время встречи на мероприятии Stand Up To Cancer, но была уверена, что он забыл о ней.

"Говорят, что не нужно встречаться со своими кумирами, но он был невероятно добр", - вспоминает она о той встрече.

"Я рассказала ему свою историю - два года назад я закончила химиотерапию и сделала операцию, и сейчас я отложила лучевую терапию на неделю, чтобы сюда приехать. Моей целью было вернуться на Гластонбери", - говорит Лорен Мейхон.

"[В тот раз] я пришла увидеть Лиама, он играл Slide Away, и мы с моими друзьями выплакали все слезы".

"И я рассказала ему эту историю. Я говорю: "Милый, ты вернул меня к жизни". А он говорит: "Знаешь что, в следующий раз на Гластонбери я посвящу Slide Away тебе". Я правда не думала, что это случится. Мы хорошо поладили, он был милым, внимательным и добрым, но я не думала, что он меня запомнит. Но он сделал это!", - рассказывает ведущая.

"Это безумие, - добавила она. - Я все еще не могу поверить, что это случилось".

Image caption Лорен рассказала эту трогательную историю Колину Патерсону в эфире радио Би-би-си

По удивительному совпадению, за день до этого группа The Killers во время шоу на Гластонбери в Уэльсе сыграла песню A Dustland Fairytale для другой ведущей Би-би-си Рэйчел Бленд. Раэйчел скончалась от рака в сентябре прошлого года.

Ее муж Стив связался с группой и рассказал, как ее песни поддерживали его жену во время болезни.

"Мы были на их концертах пару раз за последние два года, когда она плохо себя чувствовала, но когда мы шли на концерт, она забывала, через что она проходила и насколько ей плохо на самом деле", - говорит муж Рэйчел Бленд.

Перед тем как сыграть песню в ее честь, вокалист Брэндон Флауэрс сказал зрителям: "Этот свет погас слишком рано, ее звали Рэйчел. Не могли бы вы поднять вверх свои фонарики в ее честь?".

Image caption Лорен Мейхон (посередине) со своими соведущими Деборой Джеймс (слева) и Рейчел Бленд

Фестиваль Гластонбери - крупнейший в Великобритании, он проходит с 1970 года неподалеку от городка Гластонбери и длится несколько дней, в этом году - пять. Изначально на фестивале выступали преимущественно рок-звезды, однако сейчас там можно услышать музыку во многих других жанрах.

В этом году на Гластонбери выступают The Cure, сэр Пол Маккартни, Майли Сайрус, Кайли Миноуг, The Chemical Brothers и другие.