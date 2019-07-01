Врача из Калининграда обвиняют в убийстве младенца. Почему ее защищают коллеги?

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Суд в Калининграде на прошлой неделе отправил под домашний арест врача-реаниматолога Элину Сушкевич, задержанную по делу о гибели недоношенного младенца. В ее защиту выступили медики. Коллега Сушкевич рассказала Би-би-си, что выносить такого ребенка почти невозможно.

Накануне, 30 июня, Следственный комитет России (СКР) сообщил, что против врача возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Ребенок, из-за гибели которого было возбуждено дело, родился в калининградском роддоме №4 6 ноября прошлого года. Его мать - 27-летняя гражданка Узбекистана Замира Ахмедова родила на шестом месяце беременности.

Младенец появился на свет "с экстремально низкой массой тела 700 граммов на сроке беременности 23 недели и три дня, что находится на грани жизнеспособности, и прожил около пяти часов", говорится в заявлении Российского общества неонатологов.

Сушкевич - реаниматолог-анестезиолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных регионального перинатального центра. Кроме нее фигурантом дела стала исполняющая обязанности главного врача роддома №4 Елена Белая.

Сначала обвинение предъявили Белой - в превышении должностных последствий, повлекшем тяжкие последствия. Ее отправили в СИЗО, но после того, как за нее вступилось профессиональное сообщество, а губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к следствию с просьбой смягчить меру пресечения, ее отпустили из изолятора под домашний арест.

Версия следствия

По версии следствия, опубликованной на сайте СКР, и.о. главврача роддома, получив информацию от дежурных врачей о тяжелом состоянии ребенка, поняла, что его смерть ухудшит показатели статистики, что может "негативно повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача". По этой причине, а также желая сэкономить ресурсы роддома, Белая "приняла решение об убийстве новорожденного".

"Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка", - говорится в пресс-релизе СКР,

Реаниматолог Сушкевич, по версии следствия, ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат", после чего младенец скончался.

"Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода", - сказано в сообщении СКР.

Сушкевич в итоге было предъявлено обвинение в совершении убийства, Белой - в его организации. На данный момент обе фигурантки дела находятся под домашним арестом. В ноябре, когда дело заявили на и.о. главврача, ее обвиняли в превышении должностных полномочий.

Возмущение медиков

Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку Сушкевич, об уголовном деле в отношении которой стало известно только на днях, выступили многие представители медицинского сообщества.

Обвинение Сушкевич Элины Сергеевны в убийстве младенца "с точки зрения созданной в нашей стране системы перинатальной помощи, медицинской логики и здравого смысла носит абсурдный характер", говорится в обращении Российского общества неонатологов. По мнению врачей, действия следственных органов приведут к тому, что "общество лишится сначала одного, а потом и многих других высококвалифицированных врачей".

Сушкевич - основной врач, который занимается транспортировкой новорожденных и лечением самых тяжелых новорожденных в перинатальном центре Калининградской области, ее домашний арест негативно скажется на качестве медпомощи в регионе, предупредили коллеги реаниматолога.

Медики также запустили флешмоб в соцсетях в поддержку Сушкевич.

Комментарий специалиста

Ребенок с экстремально низкой массой тела 700 грамм родился на сроке беременности 23 недели и три дня - вероятность выживания таких пациентов в мире не превышает 5-10%, отмечается в обращении неонатологов.

Россия в 2011 году приняла нормативы Всемирной организации здравоохранения, согласно которым младенцев необходимо выхаживать с 22 недель при весе от 500 граммов и длине тела более 35 сантиметров.

При этом реанимацию младенцев, родившихся на таком сроке, проводят только в России и Турции, в большинстве стран недоношенным младенцам проводят поддерживающую терапию до 24-й недели - и если он выживает, его начинают выхаживать.

Выходить недоношенных детей, родившихся на 22-23 неделе беременности, очень непросто - не в каждом роддоме и больнице есть возможность справиться с такой задачей, рассказала Би-би-си Анна Ленюшкина, заведующая по клинической работе отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова.

"Чтобы выходить таких детей, была создана целая система перинатальной помощи. Она предусматривает концентрацию таких женщин и детей в учреждениях так называемого третьего функционального уровня. Элина [Сушкевич] как раз является консультантом по всей Калининградской области, она выезжает на спасение таких детей и их транспортировку из учреждений первого и второго уровней в учреждения третьего уровня. Но этого младенца уже транспортировать было бесполезно, он находился в нетранспортабельном состоянии", - считает Ленюшкина.

Ребенок, родившийся на 23 неделе беременности, с вероятностью 95% является нежизнеспособным, смерть такого ребенка нельзя назвать запрограммированной, но ее вероятность крайне высока, подчеркнула эксперт.

"Это дело вызвало резонанс [среди медиков] в первую очередь потому, что дети на 23 неделе практически нежизнеспособны. Кроме того, мы все очень хорошо знаем этого доктора, - сказала Ленюшкина. - Она очень активный член совета неонатологов, она постоянно на виду, на слуху, и ее и моральный облик, и профессиональные качества не вызывают ни малейшего сомнения у сообщества, поскольку этот человек всем очень хорошо известен".