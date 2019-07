Врача из Калининграда обвиняют в убийстве младенца. Почему ее защищают коллеги?

View this post on Instagram

Настало время, когда в попытках спасти жизнь ребенка, врач рискует своей свободой... Дело Элины Сушкевич - дикая несправедливость и абсурд! Неравнодушный коллектив Роддома 2 г. Владимира выступает в поддержку коллеги. В шапке @neonatalspb ссылка на петицию. #яэлинасушкевич #спасемврачей