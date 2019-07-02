Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Европейские фермеры боятся конкуренции с ковбоями Амазонии

Европейский союз подписал крупнейшее в своей истории торговое соглашение, которое отворяет европейскому бизнесу двери на рынок четырех стран Южной Америки с населением в 260 млн человек. В ответ Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай получат льготный доступ к полумиллиарду европейских потребителей.

После 20 лет переговоров 28 стран ЕС согласились приоткрыть границы для заокеанского мяса и сахара в обмен на возможность беспошлинно поставлять в Южную Америку автомобили, лекарства, вино и сыр.

Более того, переговорщики пошли дальше и помимо обнуления пошлин в торговле товарами - сельскохозяйственными и промышленными, договорились снять часть нетарифных ограничений для ключевого сектора услуг, включая госзакупки, санитарные нормы, авторские права. Сейчас из-за этих ограничений торговля услугами между ними втрое меньше, чем товарами.

Теперь им предстоит убедить парламенты каждой страны-участницы ратифицировать сделку. Тогда через несколько лет она постепенно вступит в силу, и на карте появится зона свободной торговли с общим населением более 770 млн человек и совокупным ВВП в $21 трлн - это четверть всей мировой экономики.

Война и мир

Вторая в этом году торговая мегасделка ЕС заключена на фоне роста протекционизма в мире и торговых войн между двумя крупнейшими экономиками планеты - США и Китаем. Она стала не только иллюстрацией различий во взглядах на мировую торговлю между уходящей Еврокомиссией и президентом США Дональдом Трампом, но и доказательством того, что на заключение торговых соглашений уходят годы и даже десятилетия.

"Это - исторический момент, и поверьте, я тщательно подобрал слова, - сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. - Соглашение сэкономит обеим сторонам 4 млрд евро пошлин в год, что делает его крупнейшим в истории ЕС. Среди нарастающей напряженности в международной торговле мы посылаем нашим южноамериканским партнерам четкий сигнал о том, что мы выступаем за игру по правилам".

Победы на этом фронте приносят Европе очки как в соревновании за лидерство в мире, так и в борьбе за единство собственных рядов в свете решения Великобритании покинуть ЕС. Сторонники "брексита" утверждают, что в одиночку Лондон быстро договорится со всеми странами о выгодной торговле. Противники говорят, что от имени крупнейшего в мире единого рынка ЕС договариваться проще, да и условия лучше.

Их аргумент - за последние пять лет ЕС заключил полтора десятка торговых соглашений, включая эпохальные сделки с Канадой и Японией, а теперь вот и с четырьмя странами, объединенными в организацию общего рынка Южной Америки - Меркосур.

Однако торжественное подписание, обмен ручками и банкет еще не означают, что беспошлинные немецкие BMW доедут до Патагонии, а бразильская говядина завалит немецкие супермаркеты.

Время торговаться

Image caption Немецкий автопром мечтает заполнить пустынные дороги Патагонии

Ратифицировать сделку придется уже другому Европарламенту и другой Еврокомиссии. К осени власть в ЕС обновится, и ей придется заново договариваться с недовольными, прежде всего с фермерами Франции, Германии и особенно Ирландии, и без того страдающей из-за "брексита".

На противоположном берегу океана сделке угрожает подъем левого популизма во внутренней политике. Прежде всего в Аргентине, где на октябрьских президентских выборах сторонник открытой экономики Маурисио Макри рискует уступить власть противникам торгового соглашения с ЕС.

Бразилия и Аргентина вообще неохотно допускают чужаков на свой рынок, и соглашение с ЕС призвано помочь им выйти из гавани протекционизма в открытые воды свободной торговли. До сих пор самой существенной попыткой было создание Меркосур.

Однако за 30 лет членам этой организации так и не удалось договориться между собой. Они не смогли создать ни полноценный таможенный союз, ни единый рынок. Крупная сделка с ЕС может придать ускорение континентальному торговому проекту.

За это выступает новый президент Бразилии Жаир Болсонару - "тропический Трамп" с крайне либеральной экономической программой.

"Исторический момент! Одно из важнейших торговых соглашений всех времен принесет огромную пользу нашей экономике. Великий день!" - написал он в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @jairbolsonaro Histórico! Nossa equipe, liderada pelo Embaixador Ernesto Araújo, acaba de fechar o Acordo Mercosul-UE, que vinha sendo negociado sem sucesso desde 1999. Esse será um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos e trará benefícios enormes para nossa economia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 28 июня 2019 г.

Его надежды связаны, прежде всего, с готовностью Европы приоткрыть самый защищенный товарный рынок: сельскохозяйственный. ЕС пообещал выделить квоты на говядину, мясо птицы и сахар.

В ответ страны Меркосур отменят импортные тарифы на продукцию европейской промышленности, которые сейчас составляют от 14% до 20% на химикаты, промышленное оборудование и лекарства и 35% - на автомобили, одежду и обувь. И вдобавок разрешат беспошлинный ввоз вина, кондитерской продукции, крепкого алкоголя и сыров, которые сейчас облагаются по ставкам от 20% до 35%.

Одновременно южноамериканцы подписались под защитой географических указаний европейских деликатесов: они запретят местным производителям называть свой сыр, например, пармезаном, а ветчину - пармской.

"Постыдная сдача рынка"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Отныне пармезаном в Южной Америке будет называться только итальянский пармиджано-реджано

Еще прошлой осенью президент Франции Эммануэль Макрон отказывался подписывать это соглашение, поскольку Болсонару угрожал вслед за США выйти из парижского климатического соглашения.

Теперь в текст внесли обязательство Бразилии, которую экологи обвиняют в бездумной вырубке тропических лесов, бороться с изменением климата. Макрон осторожно согласился, предупредив, что будет очень внимательно следить за тем, как будет развиваться это торговое соглашение. С прицелом на защиту не только планеты в целом, но и французских фермеров в частности.

А они очень недовольны.

"Соглашение с Меркосур неприемлемо, оно обернется недобросовестной конкуренцией против наших фермеров и тотальным обманом потребителя!! Не везите сюда никому не нужную сельхозпродукцию и еду!" - возмущается Кристиан Ламбер, глава крупнейшего французского профсоюза работников сельскохозяйственной отрасли.

В Европе много семейных ферм, жесткие правила защиты животных, ограничения на применение лекарств и пестицидов. Это дорого, и фермеры боятся наплыва дешевой заокеанской продукции агрохолдингов, не обремененных европейскими ограничениями.

"Сделкой с Меркосур нынешняя Еврокомиссия открывает ящик Пандоры двойных стандартов в сельском хозяйстве", - выступил от имени европейского объединения фермерских союзов Copa-Cogeca его генсек Пека Пессонен и призвал ЕС пересмотреть соглашение после обновления Еврокомиссии этой осенью.

А в нынешнем виде соглашение не поддержит парламент Ирландии, уверена фермерская ассоциация страны. Коровники приносят Ирландии 3 млрд евро в год, и она зависит от производства говядины как никто другой в ЕС.

"Этот договор - результат закулисных договоренностей и преклонения перед крупными компаниями вроде Mercedes и BMW. Их волнуют только продажи машин в Южную Америку. Это жалкая и постыдная сдача значительной части нашего ценнейшего рынка говядины латиноамериканским ковбоям и агрохолдингам", - недоволен президент Ассоциации фермеров Ирландии Джо Хили.

Еврокомиссия признала, что соглашение "обещает некоторые сложности европейским фермерам", и пообещала выделить до 1 млрд евро на субсидии.

"Чтобы договор оказался обоюдовыгодным, мы будем тщательно определять квоты на сельскохозяйственную продукцию из стран Меркосур с целью исключить риск ее наплыва на европейский рынок и угрозу благополучию фермеров в ЕС", - сказал еврокомиссар Фил Хоган.