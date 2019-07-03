Отредактированный герб и британский флаг. О чем говорят протестные граффити в Гонконге

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участники протестного движения выражают свое возмущение с помощью граффити. Ворвавшийся в здание заксобрания активист закрашивает часть надписи на гербе Гонконга

В понедельник поздно вечером протестующие в Гонконге смели металлические заграждения и, разбив стеклянные двери, ворвались в здание законодательного собрания.

Активисты несколько часов оставались внутри, пока полиция не взяла здание штурмом и не вытеснила из него протестующих.

Ворвавшиеся в здание законодательного собрания активисты - лишь небольшая группа, представляющая масштабное протестное движение в Гонконге. У протестующих, по большому счету, нет определенного лидера. Волну возмущения спровоцировали поправки к закону, разрешающие экстрадицию осужденных и подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

Правительство уже согласилось отложить рассмотрение законопроекта об экстрадиции на неопределенный срок, но протесты продолжились. Демонстранты теперь требуют, чтобы власти окончательно отказались от этого законопроекта.

В здании законодательного собрания активисты оставили граффити, которые могут многое нам рассказать о духе и характере этого протеста.

Отредактированный герб

Гонконг - специальный административный регион КНР, обладающий довольно широкой автономией. У Гонконга есть своя полиция, свое законодательное собрание, собственная денежная система, власти города сами решают вопросы иммиграционной политики.

В центре зала заседаний законодательного собрания расположен герб Гонконга - официальная эмблема города. Надпись на этой эмблеме на двух языках: на английском написано "Гонконг", на китайском - "Эмблема Гонконга - специального административного региона Китайской народной республики".

Надпись на английском осталась нетронутой, в то время как та часть надписи на китайском, где упоминается КНР, закрашена.

Согласно Основному закона Гонконга, с момента возвращения Великобританией территории Гонконга Китаю в 1997 году Гонконгу гарантирована широкая автономия.

Однако многие эксперты и критики властей КНР говорят, что Гонконг постепенно теряет автономию из-за все более напористой политики Пекина.

Законопроект, предполагающий экстрадицию подозреваемых на территорию материкового Китая, был воспринят как очередное доказательство утраты Гонконгом своей автономии и спровоцировал протесты.

Власти Гонконга отложили рассмотрение законопроекта об экстрадиции на неопределенный срок, и вряд ли он когда-либо будет принят.

Тем не менее, настойчивость, с которой жители Гонконга требовали от властей станы отказаться от этой законодательной инициативы, говорит о той злости, которую испытывают многие жители Гонконга по отношению к Китаю.

Колониальный флаг

Участники протестов, ворвавшиеся в здание законодательного собрания, вывесили в зале заседаний флаг британского Гонконга, который использовался в колониальный период - с 1959 по 1997 год.

Этот флаг напоминает о том, что когда-то Гонконг был британской колонией. Это также и своеобразное послание бывшим колонизаторам, которые могли бы защитить свою бывшую колонию и потребовать от Китая соблюдения договоренностей об автономии Гонконга.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не исключено, что участники акции протеста, вывешивая в законодательном собрании британский колониальный флаг, хотели в первую очередь позлить Пекин

Один из гонконгских журналистов сказал, что флаг ни в коей мере не является знаком того, что протестующие хотят возвращения британского правления, как могут предположить некоторые наблюдатели.

"Что бы британский флаг Гонконга не означал сегодня, Пекин не очень рад его видеть. Может быть, именно поэтому [протестующие] и вывешивают этот флаг перед видеокамерами", - говорит редактор издания Inkstone Алан Вон.

"Мятежников нет, только тирания"

Этот черный транспарант размещен в зале заседаний у главной трибуны. На нем написано: "Мятежников здесь нет, только тирания".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Мятежников здесь нет, только тирания", - написано на этом транспаранте

Власти Гонконга назвали столкновения протестующих с полицией 12 июня мятежом, что очень возмутило участников акции протеста.

Мятеж - это серьезное обвинение. Участнику мятежа грозит до 10 лет тюремного заключения. Протестующие требуют, чтобы власти Гонконга отказались от такого определения акции протеста 12 июня.

"Движение подсолнухов"

На стенах законодательного собрания можно также увидеть надпись "подсолнух Гонконга". Это напоминание о "движении подсолнухов" на Тайване и организованных участниками этого движения протестах в 2014 году.

Image caption "Подсолнух Гонконга". Активисты сравнивают события в Гонконге с протестами жителей Тайваня в 2014 году

К возникновению "движения подсолнухов" в 2014 году привело недовольство жителей Тайваня противоречивым торговым соглашением с Китаем. По мнению участников движения, соглашение было далеко не взаимовыгодным и свидетельствовало о росте влияния Китая на Тайвань.

В ходе акций протеста активисты движения заняли здание тайваньского парламента, требуя отмены соглашения. Участники протестов в Гонконге считают, что сейчас в Гонконге происходит что-то очень похожее.

"Болонки правительства"

"Собаки" - эта надпись относится к полицейским, ее можно увидеть на стеклянных дверях и окнах законодательного собрания.

Image caption Полицейских в Гонконге называют "болонками правительства" и даже "шавками Пекина"

Участники акции протеста часто называют полицейских в городе "болонками правительства" Гонконга, а иногда и "шавками Пекина".

Столкновения со стражами порядка 12 июня стали поворотным моментом в отношениях полиции и жителей города.

Видеоролики столкновений широко разошлись в социальных сетях - особенно кадры, где полицейские оттаскивают участников акции и бьют их дубинками.

Протест 12 июня начался как мирная акция, однако довольно быстро перерос в беспорядки. Протестующие бросали в полицейских различные предметы, те в ответ использовали слезоточивый газ и резиновые пули.

Правозащитники из Human Rights Watch обвинили полицейских в чрезмерном использовании силы против демонстрантов.

Активисты протестного движения потребовали проведения независимого расследования действий полиции.

Одновременно в Гонконге прошла масштабная акция в поддержку полиции. Шеф полиции отверг обвинения в применении неоправданно жестоких мер для разгона протестующих. По его словам, многие сотрудники полиции получили травмы в ходе разгона демонстрантов.

"Это вы мне сказали"

"Это вы мне сказали, что мирные марши [протеста] бесполезны", - эти слова написаны на одной из колонн законодательного собрания города.

Скорее всего, эти слова адресованы главе администрации Гонконга Кэрри Лам, которая, несмотря на предшествовавшие акции 12 июня масштабные протесты, оставалась непреклонной в том, чтобы не откладывать рассмотрение законопроекта об экстрадиции.

Позже власти Гонконга были вынуждены пойти на попятную и отложить рассмотрение поправок на неопределенный срок.

Тем не менее, законопроект был воспринят как свидетельство того, что власти стремятся превратить Гонконг в "совершенно китайский город", лишив его автономии.

"Свобода"

Два китайских иероглифа, означающих "свобода", написаны на одном из экранов в здании законодательного собрания. Если говорить кратко, это то, ради чего участники акции протеста выходят на улицы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эти два иероглифа означают "свобода"

Согласно совместной китайско-британской декларации 1997 года и Основному закону Гонконга, Гонконгу предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета. Широкая автономия гарантирована территории практически во всех сферах, за исключением международной политики и вопросов обороны.

Срок действия Основного закона истекает в 2047 году, и что произойдет с автономией Гонконга после этого, неизвестно. Именно эта неизвестность добавляет протестам возмущения и ярости.