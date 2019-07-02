Полет на шасси самолета: сколько выживает "зайцев-экстремалов" и отчего они гибнут?

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В минувшее воскресенье из самолета Kenya Airways, летевшего из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, выпало тело безбилетного пассажира. Окоченевший труп упал в сад на юге Лондона, едва не убив хозяина дома.

Экстремалы, решающиеся на нелегальный перелет в техническом отсеке самолета, - отдельная категория безбилетников, относительно немногочисленная. Куда чаще "зайцы" пытаются проникнуть на борт по чужим или поддельным документам.

Каковы шансы отчаянных смельчаков долететь до места назначения и остаться в живых?

Как часто безбилетники прячутся в отсеках шасси?

Нечасто, но случается.

По сведениям британского управления гражданской авиации, в промежутке между январем 2004-го и мартом 2015 года в британских аэропортах были обнаружены шесть "зайцев", пытавшихся путешествовать в отсеках шасси. Еще один нашелся на борту рейса, направлявшегося в Соединенное Королевство из другой страны.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, с 1947 по 2012 год по всему миру было зарегистрировано 85 таких случаев, всего безбилетников оказалось 96 человек.

Сколько из них погибает?

Только в Великобритании отмечено несколько таких смертей.

В 2001 году тело 21-летнего Мохаммеда Аяза из Пакистана было найдено на парковке у магазина в лондонском районе Ричмонд, неподалеку от аэропорта Хитроу. Четырьмя годами ранее у того же магазина обнаружили тело еще одного "зайца", выпавшего из самолета.

Правообладатель иллюстрации SWNS Image caption Последний случай в Лондоне: тело нашли в саду этого дома на юго-западе британской столицы

В 2007 году труп молодого человека обнаружили в отсеке шасси лайнера British Airways в Лос-Анджелесе.

В августе 2012 года тело безбилетного пассажира нашли в отсеке шасси самолета, прилетевшего в Хитроу из Кейптауна. В сентябре того же года на западе Лондона обнаружили тело 26-летнего Хозе Матады из Мозамбика, погибшего от множественных травм - он выпал из самолета, летевшего из Анголы.

В июне 2015 года труп мужчины был обнаружен на крыше офисного здания в Ричмонде. Другой мужчина был найден в Хитроу живым, но в критическом состоянии. Предполагается, что они летели "зайцами" из Йоханнесбурга.

Как правило, выжившие в таких перелетах - довольно молодые люди и на относительно коротких рейсах.

В июне 2010 года в отсеке шасси лайнера, прилетевшего в Хитроу из Вены, нашелся 20-летний румын. Из-за плохой погоды тот лайнер в полете не поднимался выше 25000 футов (7600 метров).

По данным американского Федерального управления гражданской авиации, 23 человека - примерно каждый четвертый, - пережили полет в отсеке шасси.

Другие известные случаи

1969 год - Армано Сокаррас Рамирес, 22 года, сумел выдержать перелет из Гаваны в Мадрид, отделавшись обморожениями.

1996 год - Пардип Саини, 23 года, - выжил во время 10-часового перелета из Дели в Лондон. Его брат Виджей выпал из самолета на подлете к Хитроу.

2000 год - Фидель Маруи пережил путешествие с Таити в Лос-Анджелес на "Боинге-747".

2002 год - Виктор Альварес Молина, 22 года, выдержал четырехчасовой перелет с Кубы в Монреаль на DC-10.

2014 год - Яхья Абди, 15 лет, выжил в "Боинге-767" во время перелета из Калифорнии на Гавайские острова.

Что происходит во время полета?

Авиапутешествие в отсеке шасси сопряжено с серьезными рисками из-за экстремальных условий, в которых находятся "зайцы" во время полета.

Убирающиеся опоры шасси запросто могут раздавить человека. В полете безбилетника подстерегают угрозы обморожения, потери слуха и ацидоза - нарушения кислотного баланса в организме, грозящего комой и смертью.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption В негерметизированном отсеке шасси во время долгого перелета на большой высоте выжить практически невозможно

Во время полета температура в отсеке опускается до -63 градусов Цельсия, вызывая гипотермию.

На высотах больше 18000 футов (5500 метров) наступает гипоксия - острая нехватка кислорода, вызывающая слабость, тремор, проблемы со зрением и бред.

По достижении высоты в 22000 футов (6700 метров) безбилетнику будет трудно сохранять сознание из-за падающего уровня кислорода в крови.

На типичных для дальних перелетов эшелонах в 33000 футов (10 километров) и выше человеческие легкие не могут функционировать самостоятельно - нужна принудительная закачка в них воздуха.

А после всего этого на подлете к аэропорту назначения люки отсека шасси открываются, и из них запросто можно вывалиться - с высоты в несколько сотен метров.

Как "зайцы" пробираются на борт?

В некоторых странах "чистая зона" аэропорта контролируется не слишком строго, что дает возможность целеустремленным "зайцам" пробраться на борт самолета.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не во всех аэропортах летное поле огорожено столь солидно

Например, в 2012 году на рейсе Кейптаун - Лондон экипажу уже в полете сообщили, что в аэропорту Кейптауна видели человека, перелезшего через забор и спрятавшегося в отсеке шасси.

Кто эти люди?

В основном это мужчины, пытающиеся мигрировать в Европу или Северную Америку.

Некоторые из них спасаются от преследования на родине или бегут из зон конфликта. Другие рассчитывают найти работу с достойной зарплатой и устроить свою жизнь.