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После трех дней шумных и не всегда политкорректных переговоров наконец определились потенциальные новые руководители главных европейских институтов.

Номинация на пост главы Еврокомиссии - исполнительного органа ЕС, вырабатывающего и политику союза, - досталась немке Урсуле фон дер Ляйен.

"После 60 лет власти мужчин на вершине европейских институтов женщины займут высшие посты в Еврокомиссии", - с видимым удовольствием пишет Guardian.

Ликование либеральной газеты на словах разделяют и политические тяжеловесы.

Уходящий глава Еврокомиссии Дональд Туск сказал: "Я очень доволен. В конце концов, Европа - это женщина. Думаю, ожидание стоило этого результата".

Ангела Меркель отметила, что назначение женщины на этот пост - хороший знак.

В германском министерстве обороны, которое до назначения возглавляла фон дер Ляйен, тоже ликуют. Но по другим причинам.

Из гинекологии - в политику

Урсуле фон дер Ляйен 60 лет, у нее семеро детей. Она родилась в Брюсселе, но в 13-летнем возрасте переехала в Германию.

Училась в Лондонской школе экономики, но затем переквалифицировалась на врача и стала гинекологом. Помимо немецкого, она свободно говорит по-английски и по-французски.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Урсула фон дер Ляйен всегда и во всем твердо поддерживала Ангелу Меркель

В политику фон дер Ляйен пришла, когда ей было уже за сорок, но быстро пошла в гору. Политическая карьера началась в парламенте Нижней Саксонии, а в 2005 году она возглавила министерство по делам семьи, женщин, молодежи и престарелых в первом кабинете Ангелы Меркель, которую с тех пор неустанно поддерживала во всех начинаниях.

В следующем кабинете ей достался пост министра труда, а в 2014 году фон дер Ляйен стала первой женщиной-министром обороны.

Военная среда консервативна. К вящему неудовольствию феминисток она преимущественно состоит из мужчин. Разумеется, фон дер Ляйен пришлось нелегко.

Поначалу все беды Бундесвера она списывала на предыдущее руководство, но после пяти лет у руля министерства эти аргументы уже не выглядят убедительно.

Найти общий язык с людьми в погонах ей не удалось - во многом, как говорят ее бывшие помощники, из-за стиля руководства. Встречи с военными часто превращались в фотосессии, изображавшие министра обороны в драматических позах на фоне военной техники.

"Катастрофическое состояние Бундесвера"

Так описал количество ситуацию в армии накануне утверждения кандидатуры фон дер Ляйен Руперт Шольц, бывший министром обороны при Гельмуте Коле.

Количество исправной техники в Бундесвере стремительно сокращается. Не хватает всего, от амуниции до нижнего белья. Правительство решило снять с вооружения основную единицу стрелкового оружия, автомат Heckler & Koch's G36, поскольку выяснилось, что при легком перегреве ствола из него уже невозможно попасть в цель.

В январе 2019 года (то есть спустя два года после крупнейшего в послевоенной истории Германии повышения расходов на оборону, которые, впрочем, все равно не соответствуют нормам НАТО) в Бундестаг был представлен доклад о состоянии дел в армии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Боевая машина пехоты "Пума" начала поступать в Бундесвер в 2015 году. Правда, боеспособными остаются менее половины машин

Выяснилось, в частности, что германским военным в Афганистане приходится использовать гражданские вертолеты, им катастрофически не хватает бронежилетов, которые приходится одалживать у военных других стран.

Хуже всего дела обстояли с тяжелой техникой: зачастую менее половины танков, самолетов и военных судов были готовы к использованию, будь то в оперативных или тренировочных целях, а поставки новой техники затягивались на годы.

По мнению авторов доклада, проблемы Бундесвера, главным образом, связаны не с нехваткой средств, а с процветающей бюрократией, победить которую Урсула фон дер Ляйен не смогла.

Впрочем, с бухгалтерией в министерстве обороны тоже не все ладно. Фон дер Ляйен до сих припоминают, что переоборудование учебного парусника "Горх Фок II", построенного еще в 1958 году, вместо запланированных 10 миллионов евро обошлось в 135 миллионов.

Параллельно с этим развивалась и история о росте крайне правых настроений в армии, и скандал вокруг сексуальных домогательств. Фон дер Ляйен заявила, что Бундесвер страдает от слабого руководства на самых разных уровнях. Нетрудно догадаться, что популярности среди военных ей это не прибавило.

Не избежало министерство обороны и обвинений в обходе правил государственных закупок при предоставлении частным консультационным фирмам контрактов на миллионы евро. Сейчас их расследует парламентская комиссия, и, судя по рассказам свидетелей, эти обвинения не лишены оснований.

Политические трения

Оппозиция не раз призывала ее уйти в отставку, но свой пост Урсула фон дер Ляйен не покинула.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фон дер Ляйен до сих пор припоминают историю с модернизацией парусника "Горх Фок II"

Она часто появляется на телевидении и выглядит обаятельно, однако всевозможные скандалы заметно повредили ее политической репутации: пару лет назад она считалась едва ли не наиболее вероятной преемницей Ангелы Меркель на посту главы государства, сегодня даже не входит в десятку самых популярных политиков.

"Фон дер Ляйен - наш самый слабый министр. Очевидно, этого достаточно, чтобы стать главой Еврокомиссии", - написал в своем "Твиттере" бывший председатель Европарламента Мартин Шульц.

Правда, Шульц - член конкурирующей СДПГ. Христианские демократы предпочитают не критиковать министра обороны в открытую, вместо этого указывая на плачевное состояние дел во вверенном ей министерстве и в армии в целом.

По оценкам немецкой прессы, в Берлине, скорее, рады отправить министра обороны в Брюссель, подальше от внутренней политики. Ангела Меркель собирается покинуть свой пост и оставить его лично отобранной ею преемнице, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В свободное от управления Бундесвером время фон дер Ляйен увлекается конным спортом - на фото она на церемонии открытия чемпионата Европы в Аахене в 2015 году

При поддержке Меркель Крамп-Карренбауэр на выборах нового руководства Христианско-демократического союза в декабре прошлого года стала главой партии. Во внутрипартийной борьбе лишние конкуренты ей сейчас не нужны.

Политические взгляды новой главы Еврокомиссии сейчас тоже вряд ли придутся ко двору во многих странах Европы. Фон дер Ляйен - сторонница большей федерализации Европейского союза, по образцу ФРГ или Швейцарии, и общеевропейской армии.

Во многих европейских странах ее выдвижение воспринимается как результат закулисной сделки Германии и Франции, что тоже не добавляет фон дер Ляйен популярности.

Впрочем, назначение новых кандидатов на их посты еще должен одобрить недавно обновившийся Европарламент.