Как возникла "карибская Германия" и почему ей не страшен кризис в Венесуэле

Правообладатель иллюстрации G. D. Olmo Image caption Хосе Ривера очень доволен жизнью в Товаре

"Жить здесь - это просто благословение", - говорит широко улыбающийся Хосе Ривера. В прохладное субботнее утро он открывает свой фруктовый ларек на главной площади городка Товар.

У Хосе есть все: малина, персики, авокадо, ежевика…

Палитра его товара удивила бы даже экспрессионистов. И именно поэтому туристы приезжают в местечко Товар, в горах неподалеку от столицы Венесуэлы Каракаса.

Экономический кризис, охвативший Венесуэлу, практически не затронул ни его, ни его городок.

Он потомственный фермер, и говорит, что жизнь всей его семьи протекает хорошо. Для современной Венесуэлы это невиданное дело.

Но это место не только венесуэльское. Это немецкий городок. Да, Товар - немецкое поселение в Венесуэле.

Правообладатель иллюстрации G. D. Olmo Image caption Немецкие корни городка видны повсюду

Прогуливаясь по улицам, полным пивных в баварском стиле, где вам предлагают огромный выбор колбас и квашеной капусты, глядя на местную католическую церковь, названную в честь святого, который умер задолго до того, как европейцы узнали о существовании Америки, трудно себе представить, что до Карибского моря отсюда чуть более 30 километров.

Местные дома с огромными деревянными балками скорее напоминают Швейцарию или итальянские Альпы, чем тропическую Венесуэлу.

Но как возникла и как выжила эта "карибская Германия"?

Image caption На выходных в Товар прибывают туристы - запастись местными фруктами и овощами

Пожилой местный житель по имени Сиро Энрике Брейденбах изучает историю местечка.

По его словам, около 1840 года началась массовая миграция из сельской местности в города, в результате чего стало падать сельскохозяйственное производство Венесуэлы.

Местные власти нашли выход - они поручили итальянскому военному и географу Агостино Кодацци поехать в Германию и нанять там немецких крестьян для работы в венесуэльских полях.

Мартин Товар Понте, один из борцов за независимость Венесуэлы, выделил переселенцам земли в горах на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. Благодаря мягкому климату и плодородной земле еды там предостаточно.

Два года спустя 60 семей из деревни Эндинген (сейчас это земля Баден-Вюртемберг на западе Германии) после плохого урожая решили все бросить и отправиться на другую сторону Атлантического океана и начать новую жизнь.

И так появилось немецкое поселение в Венесуэле.

Тогдашние власти страны хотели изолировать новоприбывших от местного населения, чтобы немцы не потеряли привычки трудиться не покладая рук.

Идея сегрегации немцев не удалась, появилось множество смешанных браков.

Image caption Имена первых поселенцев городка Товар

Венесуэльские немцы

Мариэль Риверо работает официанткой в одной из типичных для городка гостиниц. Она замужем за гражданином Германии, у обеих ее дочерей немецкое гражданство.

"Здесь очень хорошо жить, город дал мне все", - говорит она.

На побережье Карибского моря нечасто встречаются голубоглазые блондинки.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Мариэль Риверо гордится своими немецкими корнями

Это местное наследие, которое многие пытаются сохранить - как, например, Карлос и Тулио Мисле, которые участвуют во множестве проектов, связанных с немецким происхождением общины.

Тулио учился в Германии, а затем вернулся домой и основал компанию, которая производит местное пиво и вино по немецким рецептам.

Сейчас он пытается расширить продукцию компании, несмотря на экономический кризис в Венесуэле. По его словам, это честь производить традиционные немецкие напитки именно здесь.

Его отец Карлос занят сохранением местного диалекта, возникшего в результате слияния испанского языка и вюртембургского наречия немецкого. Отец и сын даже создали учебник этого диалекта, предмет будет преподаваться в нескольких местных школах.

Image caption На надгробиях на местном кладбище множество немецких имен

Городу помогает туризм.

Несколько лет назад местный житель Анкит Бракамонте ушел с государственной службы и вместе с двумя партнерами основал туристическое агентство.

"Главной достопримечательностью места остается его еда: ради нашей кухни каждые выходные сюда приезжают люди из Каракаса и других городов", - говорит он.

Image caption Еда в Товаре остается немецкой

Так и выглядит обычный уикэнд в Товаре. Кажется, что это даже не Венесуэла - нет очередей, демонстраций протеста и всего остального, что регулярно появляется в новостях об этой стране.

Среди тех, кто приехал сюда отдыхать - Армандо Назердин и его двоюродные братья. Он сын иммигрантов из Ливана, которые приехали в Венесуэлу в 1980-х годах, спасаясь от гражданской войны.

Армандо чувствует себя венесуэльцем. "Венесуэла - страна мира и гармонии", - говорит он.

Дуглейлис Сибад - государственный служащий. Он приехал с другом из города Валенсия и только что продегустировал шоколад, сделанный из какао местного сорта.

"Здесь все замечательно - хорошая погода, много фруктов, овощей, вкусной еды", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Местная католическая церковь Святого Мартина Турского

Зона безопасности

Местные жители считают, что именно из-за туризма город остается относительно безопасным местом, несмотря на то, что он находится в штате Арагуа, одном из самых беспокойных в стране, где царит насилие.

Шофер Рейнальдо, который показывал город Дуглейлису и Армандо, говорит, что вопрос безопасности в городе под контролем, так как люди, работающие с туристами, организуют гражданские патрули и немедленно реагируют на любые, даже потенциальные угрозы, так как им важно сохранить репутацию города.

Image caption Рейнальдо зарабатывает на жизнь развозом туристов

Городку Товар также повезло с электроснабжением. Хотя по всей Венесуэле свет регулярно отключается, Товар находится на той же линии, которая снабжает Каракас. Поскольку электроснабжение столицы правительство считает приоритетной задачей, в Товаре с электричеством тоже особых проблем нет.

Но экономический кризис иногда затрагивает и местных жителей.

Инге Хубриг принадлежит мясная фабрика, которую она унаследовала от основателя, ее покойного мужа. Инге гордится тем, что в 1993 году ее супруг сделал самую большую колбасу в мире.

Все было тихо и спокойно в течение десятилетий, но сейчас, говорит Инге, происходит нечто новое: "Иногда приходят бедные люди и просят колбасу. Я, конечно, им ее даю".

Image caption Именно здесь была сделана самая большая колбаса в мире

Мэр Товара Эстебан Бокаранда признает, что экономические и другие проблемы город все-таки задели.

"Мы заметили, что туристов приезжает меньше, что некоторые бизнесы уже закрылись", - говорит он.

Отметив, что часть молодежи просто эмигрировала, он добавляет: "Послушайте, здесь мы стараемся не замечать того, что происходит в остальной части страны".