Самая секретная подлодка. Что загорелось под водой на Северном флоте?

Правообладатель иллюстрации Lev Fedoseyev\tass Image caption АПЛ "Дмитрий Донской" TK-208 на рейде Североморска, июль 2017 года. Эта подлодка не имеет отношения к событиям, которые описываются в материале

В результате пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников. Пожар возник во время батиметрических измерений, его потушили силами экипажа. Эта вся информация, которую сообщило минобороны России и по которой можно судить о том, что произошло в море 1 июля.

Данных об аппарате, на котором возник пожар, министерство обороны, не раскрыло. Тем не менее, исходя из этих сведений, можно сделать некоторые предположения.

Гибель 14 человек означает, что это был сравнительно крупный глубоководный аппарат. В различных изданиях и на профильных форумах в настоящее время сообщается о пяти-десяти пострадавших, доставленных в военный госпиталь. Если это окажется правдой, на борту могло находиться около 20 человек.

Поскольку аппарат, как сообщают военные, доставили в Североморск, который находится в Кольском заливе, значит авария могла произойти в Баренцевом море.

Исходя из того, что этот аппарат был глубоководным, он мог принадлежать 29-й отдельной бригаде подводных лодок, которая базируется на военной базе ВМФ Гаджиево в бухте Оленья губа. Это бригада, в составе которой - глубоководные аппараты.

Гаджиево - одна из самых секретных военных баз в России. 29-я бригада подчиняется главному управлению глубоководных исследований министерства обороны России, войсковой части 45707, которая расположена в Ленинградской области.

В состав 29-й отдельной бригады подводных лодок входят несколько глубоководных атомных субмарин специального назначения.

Среди них - аппарат проекта 10831, три аппарата проекта 1851, три - проекта 1910, а также носитель этих аппаратов - атомная подлодка БС-136 "Оренбург".

Численность экипажей глубоководных атомных подлодок проектов 1851 и 1910 составляет менее 14 человек.

Информация обо всех глубоководных аппаратах этой бригады строго засекречена, и все сведения, которые можно получить из открытых источников, могут быть неточными.

Правообладатель иллюстрации SEMEN MAISTERMAN\TASS Image caption База подводных лодок в Гаджиево в 1999 году

Версия с "Лошариком"

Возможно, именно эти рассуждения позволили журналистам и экспертам сделать вывод, что аварию потерпела атомная глубоководная подводная лодка АС-12 (атомная глубоководная станция) проекта 10831, получившая неофициальное название "Лошарик".

Об этой подлодке не известно почти ничего, а любая информация в открытых источниках содержит оговорки о том, что это только предположительные сведения.

Предположительно, глубина погружения АС-12 составляет до 1000 метров (но, возможно и гораздо больше), ее водоизмещение составляет около 2000 тонн, автономность - несколько месяцев, она способна выполнять различные работы на глубине при помощи манипуляторов и беспилотных дронов, у нее могут быть опоры для установки на грунт.

Экипаж может составлять 25 подводников.

Прочный корпус подлодки, предназначенный выдерживать давление воды, состоит из нескольких отсеков шарообразной формы. Поэтому АПЛ и получила название "Лошарик" - так звали героя советского мультфильма, лошадь, состоящую из шариков. Снаружи прочный корпус на подводных лодках не виден - его закрывает легкий корпус, который видно стороннему наблюдателю.

Российские специалисты заявляли, что этот аппарат, хотя и принадлежит министерству обороны, предназначен для научных исследований. В американских СМИ звучала версия о возможном применении этого аппарата для подводных диверсий.

В 2015 году автомобильное издание Top Gear, проводя фотосессию на берегу Баренцева моря, случайно сфотографировало подлодку, которую стало принято считать изображением "Лошарика".

Версия с "Оренбургом"

Другая версия - аварию якобы потерпела АПЛ "Оренбург", которая считается носителем таких глубоководных аппаратов.

Русская служба Би-би-си связалась с жителем Североморска, который утверждает, что видел подлодку после аварии.

"В 20:30 объявили тревогу силам флота. В 01:00 подлодка сама подошла к причалу в Североморске", - рассказал он.

"Три отсека [было] затоплено, в первом 13 человек на перестукивания не отвечали. Когда смогли добраться до отсека, установили, что все погибли", - утверждает собеседник Би-би-си. Подтвердить его рассказ не представляется возможным.

С версией о том, что пожар был на борту АПЛ "Оренбург", а не "Лошарика", также выступило издание "Открытые медиа".

Как заявил агентству Рейтер директор Центра радиационной и ядерной безопасности Норвегии Пер Странд, российские власти сообщили, что на борту подлодки взорвался газ.

Носитель

БС-136 "Оренбург", построенная еще в начале 1980-х и принятая на вооружение как К-129, за свою жизнь сменила не только индекс, но и проект.

Изначально созданная по проекту 667БДР "Кальмар" как носитель межконтинентальных ракет, она была перестроена по проекту 09786 в носителя малых подлодок.

Несколько лет назад сообщалось, что АПЛ "Оренбург" проходила ремонт, но информации о его результатах в открытых источниках нет. Информация об этой субмарине также глубоко засекречена.

В частности, достоверно не известна численность экипажа субмарины, но, исходя из того, что ее водоизмещение составляет примерно 15 тысяч тонн, на ее борту может быть больше 20 человек.